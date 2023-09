live mn - Milan-Verona (1-0): Leao regala i tre punti ai rossoneri!

Tre punti importanti per il Milan, che torna al successo in campionato dopo la sconfitta pesante nel derby. Decide la rete di Leao dopo otto minuti su assist di Giroud. Prestazione sicuramente non delle migliori, ma in un campionato di 38 partite vanno vinte anche le partite sporche come questa contro un Verona che ha sorpreso in questo inizio di campionato.

95' FINISCE QUI!

95' OCCASIONE MILAN! Okafor lancia Jovic verso la porta, ma a tu per tu con Montipò viene ipnotizzato.

92' Cross di Pobega in campo aperto, Dawidovicz anticipa sia Jovic che Montipò rischiando tantissimo, ma alla fine riesce a liberare l'area.

90' Sei minuti di recupero.

87' Cambio nel Verona: fuori Terraciano, dentro Djuric.

86' Ammonizione per Florenzi.

85' OCCASIONE MILAN! Bella giocata di Jovic che lancia Musah in porta, destro secco e Montipò salva ancora il Verona.

80' Iniziativa di Okafor sulla sinistra, sterzata in area ma la difesa del Verona chiude tutto.

79' Cambio anche nel Verona: fuori Ngonge, dentro Suslov.

78' Cambio nel Milan: fuori Leao e Pulisic, dentro Pobega e Okafor.

75' Cartellino giallo per Pulisic.

74' Cambio nel Milan: fuori Florenzi, dentro Bartesaghi.

73' Cross di Cabal dalla sinistra, Folorunsho gira di testa ma la palla termina alta.

71' OCCASIONE MILAN! Bravo Loftus-Cheek ad uscire dal pressing e servire in profondità Pulisic. L'esterno rossonero entra in area, sposta la palla sul sinistro ma la conclusione viene deviata da un ottimo Montipò.

69' Ammonito Pioli per proteste dopo un contatto dubbioso su Loftus-Cheek in area di rigore.

68' Doppio cambio nell'Hellas: dentro Saponara e Cabal, fuori Duda e Lazovic.

64' Cambio nel Milan: fuori Krunic e Giroud, dentro Jovic e Loftus-Cheek.

61' Altra chance sprecata per il Milan. Florenzi lancia Leao a campo aperto, arriva in area ma il tiro viene murato. Palla che arriva a Giroud, scarico su Musah che cerca ancora il francese ma Montipò fa suo il pallone.

59' Destro di Ngonge da fuori area, deviazione ma Sportiello recupera ed evita il corner.

58' Ammonito Musah per aver fermato Duda in ripartenza in maniera irregolare.

56' Conclusione di Bonazzoli su assist di Magnani, Sportiello blocca.

54' Ammonito Bonazzoli.

53' Azione potenzialmente pericolosa per il Milan, ma Florenzi sbaglia il passaggio per Musah.

50' Inizio di ripresa che vede il Verona in attacco. Milan che si difende.

45' Si riparte! C'è un cambio nel Verona: fuori Faraoni, dentro Bonazzoli.

Primo tempo sicuramente positivo per il Milan di Pioli, che chiude i primi quarantacinque minuti in vantaggio grazie alla rete di Leao su assist di Giroud. Qualche occasione sprecata di troppo per i rossoneri e qualche errore in fase di impostazione che poteva costare caro.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

41' Fallo di Faraoni su Florenzi, giallo per il capitano del Verona.

39' Pulisic recupera palla sulla trequarti, assist per Giroud che però inciampa sul pallone.

37' Partita che ora si è un po' addormentata.

32' Corner Milan, Giroud va di testa ma nel contrasto con Magnani il difensore del Verona prende un colpo.

31' Conclusione di Reijnders dal limite dell'area, deviazione e corner per il Milan.

29' Grande intervento di Folorunsho su Pulisic, lanciato a rete dopo un errore del Verona.

27' Lungo possesso palla del Milan, che cerca spazi per fare male.

24' Continua il pressing rossonero sui difensori del Verona.

22' Ammonito Thiaw per proteste.

21' Corner per il Milan con Florenzi, respinge la difesa gialloblu.

18' SUPER PARATA DI SPORTIELLO! Cross di Terraciano per l'inserimento di Folorunsho, colpo di testa e Sportiello con un incredibile riflesso evita il gol.

14' Milan ancora in pressione per cercare subito la seconda rete. Verona schiacciato.

11' Traversone di Florenzi dalla trequarti, Tomori salta sul secondo palo ma non ci arriva per pochi centimetri. Rimessa dal fondo per il Verona.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Errore in fase di impostazione del Verona, Giroud anticipa Hien e manda in porta Leao che a tu per tu con Montièò non sbaglia. 1-0!!!

7' Conclusione da lontanissimo di Terraciano, palla alta sopra la traversa.

6' Corner per il Verona, palla che attraversa l'area ma si ferma in mezzo dopo un ripallo. Riesce a liberare la difesa rossonera.

3' Partita subito molto intensa.

15.29 - SI PARTE!!! Inizia il match a San Siro!

15.24 - Entro in campo le squadre, poi il minuto di silenzio per ricordare Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, e Giovanni Lodetti, ex giocatore del Milan.

15.07 - Ufficiale: il match è stato posticipato alle 15.25.

15.00 - Sopralluogo dell'arbitro Maresca, Leao e Faraoni, i due capitani delle squadre, per capire le condizioni del campo.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Hellas Verona, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono chiamati ad una reazione importante dopo la pesante sconfitta nel derby contro l'Inter e il pareggio in Champions, meritando molto di più contro il Newcastle. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Pellegrino; Adli, Pobega, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Romero, Okafor.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Hien; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Duda, Terraciano; Ngonge. All:. Baroni.

A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Cruz, Saponara, Serdar, Suslov, Cabal, Lima, Coppola, Mboula, Bonazzoli.