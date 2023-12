live mn - Newcastle-Milan (1-2): rimonta dei rossoneri a St. James' Park: il gol di Chukwueze manda il Milan in Europa League

Il Milan vince la sua seconda gara nella storia in Inghilterra e continuerà il cammino europeo in Europa League. Non basta ai rossoneri una rimonta incredibile contro il Newcastle grazie alle reti di Pulisic e Chukwueze: a Dortmund il BVB pareggia con il Paris Saint-Germain 1-1. C'è tanta delusione e rammarico per le due gare con Newcastle e Dortmund all'andata, terminate 0-0.

95' Finisce qui.

94' PALO! Ripartenza Milan con Jovic, palla per Tomori che

92' OCCASIONE MILAN! Dubravka sale su corner, respinge la difesa rossonera con Theo che riparte e a porta vuota tira in maniera debole.

90' Quattro di recupero.

89' Cartellino giallo per Florenzi.

87' Cambio nel Milan: fuori Leao, dentro Bartesaghi.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Il Milan in vantaggio: Jovic scarica per Okafor, largo per Chukwueze che con un mancino a giro segna un gran gol! 1-2!

82' Cambio nel Milan: fuori Musah e Giroud, dentro Okafor e Chukwueze.

81' Cartellino giallo per Musah.

79' PALO MILAN! Palla di Jovic per Leao lanciato in porta, a tu per tu con Dubravka colpisce in pieno il palo.

77' Cartellino giallo per Jovic.

75' Gol annullato al PSG: risultato fermo sull'1-1 a Dortmund.

74' Aggiornamento da Dortmund: PSG in vantaggio, gol di Mbappe.

72' Doppio cambio nel Milan: dentro Pobega e Jovic, fuori Loftus-Cheek e Pulisic.

71' Cartellino giallo per Joelinton.

68' Ancora Maignan miracoloso. Conclusione di Bruno Guimaraes da fuori area, intervento con la manona aperta di Mike che mette la palla sulla traversa.

65' Destro di Isak dal limite, palla alta.

61' Doppio cambio nel Newcastle: fuori Gordon e Trippier, dentro Isak e Burn.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! PAREGGIA IL MILAN!! Cross di Leao, Tomori svirgola, palla che arriva a Giroud che serve Pulisic e a porta vuota non sbaglia. 1-1!

55' Milan che fatica a superare la metà campo. Squadra messa malissimo in campo.

Altro aggiornamento: pareggia il PSG con Zaire-Emery.

Aggiornamento: Borussia Dortmund in vantaggio contro il PSG, gol di Adeyemi.

50' Destro di Gordon dal limite, conclusione alta.

46' Il primo tiro della ripresa è del Newcastle: mancino di Wilson, para Maignan.

45' Si riparte.

Primo tempo del Milan tra i peggiori della stagione. Zero spirito, zero gioco e tanto, troppo Newcastle. Serve un San Tomori e un errore di testa di Almiron da ottima posizione per rimanere sullo 0-0. Alla squadra di Pioli, però, piace farsi male da sola: buco grande quanto il Pacifico in mezzo al campo a squadra schierata e (super) gol di Joelinton. Nel mezzo un tiro di Leao uscito di poco.

47' Fine primo tempo. 1-0.

46' Ammonito Maignan per proteste.

45' Due minuti di recupero.

40' Cartellino giallo per Leao.

33' Gol del Newcastle. Centrocampo totalmente bucato da una palla verticale, Gordon allarga per Joelinton che di destro mette la palla sotto il sette dal limite dell'area. 1-0.

31' Tacco di Loftus-Cheek per Pulisic, palla per Giroud che d'esterno cerca un pallone complicatissimo per l'inserimento di Reijnders. Bravo Dubravka ad anticipare l'olandese.

28' Assist di Maignan per Musah che mette giù un pallone complicato, per poi perderlo dopo un contrasto.

25' Occasione anche per il Newcastle! Cross dalla destra di Joelinton, gira di testa Almiron, dimenticato completamente da Theo, ma la conclusione è centrale e di facile amministrazione per Maignan.

22' OCCASIONISSIMA MILAN! Ottima ripartenza dei rossoneri guidata da Musah, palla larga per Leao in area, conclusione a giro e sfera che termina fuori di poco. Che chance!

20' TOMORI!!! Salvataggio super su Joelinton e Almiro, spazzando via un gol già fatto sulla linea di porta. Che rischio per i rossoneri, completamente in difficoltà in questi primi venti minuti.

17' Destro di Schar da lontanissimo, conclusione alta sopra la porta di Maignan.

14' Ci prova ancora Joelinton da posizione defilata, para Maignan.

13' Ripartenza del Milan costruita bene, peccato per il cross totalmente sbagliato di Pulisic.

12' Destro di Joelinton da fuori area, deviazione e poi bravo Maignan ad evitare il corner.

10' Prova ad accendersi Leao sulla sinistra, ma il portoghese viene triplicato.

8' Grande pressing del Newcastle, che obbliga il Milan a lanciare lungo e sbagliare.

5' Punizione Newcastle dalla distanza con Trippier, conclusione alta sopra la barriera.

3' Primo brivido per il Milan. Cross di Almiron, Tomori svirgola ma Maignan fa suo il pallone.

1' Si parte! Primo possesso per il Milan!

La Champions per ripartire e dare slancio ad una stagione che pian piano sta morendo, a Newcastle il Milan si gioca veramente tanto. L'obiettivo, ovviamente, è vincere: a prescindere dal risultato tra Dortmund e PSG serve una vittoria al St. James' Park per rimanere in Europa. Se il PSG perde allora sarà ancora Champions, se invece dovesse non perdere allora si andrà in Europa League, che fa comunque parte degli obiettivi minimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match:

Newcastle (4-2-3-1): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Bruno G., Miley, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. Allenatore: Howe. A disposizione: Karius, Harrison, Dummett, Isak, Hall, Burn, Longstaff.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Nsiala, Krunic, Pobega, Adli, Chaka Traore, Chukwueze, Jovic, Okafor.