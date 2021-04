LIVE MN - Parma-Milan (1-3) - Vittoria pesante al Tardini: decidono Rebic, Kessie e Leao

Con il cuore. Il Milan espugna meritatamente il Tardini, nonostante l'espulsione di Ibrahimovic, che lascia in dieci i suoi per mezzora. Ma i rossoneri tengono botta, resistono agli assalti - piuttosto sterili, a dire il vero - del Parma e portano a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions League. La rete di Leao allo scadere è una liberazione, ma anche un premio alla prestazione di una squadra, quella di Pioli, di spessore. Se il direttore di gara non avesse "macchiato" il match, probabilmente il successo del Milan (a segno anche Rebic e Kessie) sarebbe stato molto più agevole.

95' Fischio finale: vittoria pesante al Tardini.

94' GOOOOLLLLLL!!! LEAOOO!!! Ripartenza di Dalot e pallone in mezzo per Leao, che non sbaglia a tu per tu con Sepe.

93' Cross dalla sinistra e colpo di testa di Bani: pallone ampiamente sul fondo.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Cartellino giallo per Meite.

88' Cross dalla destra e colpo di testa di Traore, che anticipa tutti ma non trova la porta.

86' Il Milan ci prova con Kessie, che calcia di prima intenzione su sponda di Leao: pallone alto sopra la traversa.

85' Sostituzione per il Milan: Leao prende il posto di Rebic.

83' Calcio d'angolo per il Parma: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

81' Ammonizione anche per Kessie.

79' Il Parma ci prova da fuori con Gressi: tiro secco e ottima risposta di Donnarumma.

78' Cartellino giallo per Theo Hernandez.

77' Doppia sostituzione per il Milan: fuori Calhanoglu e Kalulu, entrano Krunic e Gabbia.

76' Ancora il Parma, stavolta con Cornelius: tiro dal cuore dell'area del Milan e pallone sul fondo.

73' Punizione dalla destra per il Parma: traversone in area, libera la difesa del Parma.

72' Doppio cambio per il Milan: Meite e Dalot prendono il posto di Bennacer e Saelemaekers.

70' Il Parma insiste. Calcio d'angolo: cross in mezzo, Donnarumma esce a fa suo il pallone.

66' GOL DEL PARMA! Lancio lungo per Pellè, sponda dell'attaccante gialloblù e tocco vincente di Gagliolo, che anticipa tutti e insacca.

64' Ammonizione per Kucka.

61' Cambio per il Parma: Grassi in campo al posto di Hernani.

60' Clamoroso! Maresca caccia Ibrahimovic: rosso diretto per lo svedese, forse per qualche parola di troppo.

58' Punizione da ottima posizione per il Parma: gcross di Hernani e pallone direttamente sul fondo.

52' Angolo per il Parma: cross in mezzo e fallo in attacco di Cornelius. Punizione per il Milan.

51' Parma a un passo dal gol. Doppio intervento di Donnarumma, prima su Conti e poi su Pellè. Super Gigio!

50' Calcio d'angolo per il Milan: pallone per Ibrahimovic, che calcia di prima intenzione ma troppo centralmente. Sepe controlla.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte. Possesso Parma.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Parma: Cornelius prende il posto di Gervinho.

Milan in vantaggio 2-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gara. Prestazione impeccabile fin qui. Ibra protagonista in entrambi i gol: prima rifinisce per Rebic, che non sbaglia, poi ispira Theo, che vede e premia l'inserimento di Kessie: tocco vincente dell'ivoriano e pallone all'angolino. Donnarumma mai chiamato in causa, Tomori e Kjaer sempre presenti in area. Insomma, una prestazione da Milan.

45' Fine primo tempo.

44' GOOOLLL!!! Altra bell'azione del Milan, poi la rifinitura di Theo per Kessie: tocco di destro e pallone al'angolino.

38' Ammonizione anche per Gagliolo.

37' Giallo per Pezzella e punizione dalla destra per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Ibrahimovic e pallone alto sopra la traversa.

31' Calcio d'angolo per il Parma: pallone dentro, il Milan mette fuori.

25' Angolo per il Parma: traversone in area, Man calcia in anticipo ma non trova la porta.

24' Cartellino giallo per Calhanoglu.

22' Negli ultimi minyti il Parma ha alzato il suo baricentro.

19' Si lotta tanto in mezzo al campo.

16' Corner per il Milan: pallone dentro, la retroguardia del Parma allontana la minaccia.

14' Il Parma prova a reagire dopo aver subito il gol.

10' Cartellino giallo per Bani.

8' GOL GOL GOOOLLL!!! Grande giocata di Ibra, che poi serve Rebic in area: il croato controlla, si gira e insacca all'incrocio.

6' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Parma.

5' Il Milan ci prova da fuori con Kessie: destro da fuori e bella parata di Sepe, che alza il pallone sopra la traversa.

4' Milan subito aggressivo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si parte. Possesso per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia bianco-crociata per il Parma, classica casacca rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it. benvenuti allo stadio Tardini. I rossoneri affrontano il Parma nella 30esima giornata del campionato di Serie A. Un altro snodo cruciale della stagione: dopo la frenata con la Samp, Ibra e compagni non possono permettersi di sbagliare ancora. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. A disp.: Colombi, Rinaldi, B. Alves, Busi, Dierckx, Valenti, Laurini, Osorio, Zagaritis, Brugman, Camara, Grassi, Traoré, Cornelius. All.: D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Krunic, Meite, Tonali, Brahim Diaz, Castillejo, Hauge, Leao, Mandzukic. All.: Pioli