LIVE MN - Pioli: "Ibra è carico, le due punte una possibilità. Arriverà almeno un altro difensore centrale"

- Termina così la conferenza di Pioli prima del Cagliari.

In che posizione può arrivare questo Milan?

"Non lo so, ci sono 20 partite a disposizione. Dobbiamo fare più punti possibili".

Come rilanciare Paquetà?

"Io devo fare vincere il Milan. Paquetà può fare la mezzala in un centrocampo a tre, in una mediana a quattro può fare anche l'esterno che entra verso il campo. E' un ottimo giocatore".

Quando vuole la rosa completa a disposizione?

"Le tempistiche del mercato di gennaio sono particolari. Ovviamente spero di avere presto un altro difensore. Abbiamo anche la Coppa Italia. Vorrei avere la rosa completa a disposizione il prima possibile".

Cosa vuole vedere rispetto alla Samp?

"Dobbiamo giocare con più intensità. Dobbiamo essere più incisivi".

Che clima si respira nella squadra?

"Mi auguro si respiri orgoglio e voglia di mostrare le nostre qualità. E' una situazione che non ci aspettavamo e che vogliamo cambiare".

Come sta Bonaventura?

"E' stato fuori a lungo, è normale avere un calo. Ha avuto qualche problemino, non si è potuto allenare bene e quindi il suo rendimento ne ha risentito. Sta lavorando per tornare in forma".

Ibra può darle dei consigli?

"La prima cosa che mi ha detto Ibra è che lui è qui per fare il giocatore. Io invece faccio l'allenatore".

Come mai avete deciso di cedere Caldara?

"Sono state fatte delle valutazioni dal punto di vista tecnico e fisico".

Cosa pensa dell'involuzione di Suso? Le piace Politano?

"Non partecipo ai processi mediatici e pubblici. Io dico ai miei giocatori di credere in se stessi anche nei momenti difficili. Come uno affronta le difficoltà dice che persona e che giocatore è. Dobbiamo reagire con orgoglio. Politano? Non parlo di giocatori che non sono del Milan".

Problemi degli esterni per le punte?

"Se giochiamo con gli esterni con i piedi invertiti è normale che i cross siano diversi. Però arriviamo tanto al cross anche con i terzini. Dobbiamo migliorare e creare più occasioni nitide da gol".

La cattiveria è allenabile?

"Tutto è allenabile. Abbiamo focalizzato il nostro lavoro soprattutto sugli ultimi 20 metri. Ci siamo allenati su questo, cercando di essere più determinati possibili. Per fare gol serve qualità e determinazione".

E' preoccupato per i pochi centrali?

"Ne abbiamo tre, c'è anche Gabbia. E' chiaro poi che dovrà arrivare almeno un altro centrale".

Come bisogna leggere l'eventuale cambio di modulo?

"Quando le cose non vanno bene bisogna trovare delle soluzioni. Se cambierò qualcosa è per provare ad essere più concreti. E' giusto provare qualcosa di nuovo per risolvere i nostri problemi, in primis quello del gol".

Le voci di mercato possono distrarre la squadra?

"In settimana ho visto i ragazzi concentrati. Non possiamo permetterci di pensare ad altro. Domani vogliamo tornare a vincere. Non dobbiamo farci distrarre dal mercato".

Come mai ha messo Krunic contro la Samp?

Avevo visto meglio Krunic di Kessie. Io devo fare delle scelte, ma non è che chi non gioca è fuori dalle mie scelte. Tutti quelli che sono qui fanno parte del progetto. Paquetà? Adesso sto facendo altre scelte".

Cosa pensa delle voci di mercato su Piatek?

"Se potessi sposterei le lancette alla fine del mercato. Dobbiamo convivere con queste voci. Siamo solo concentrati sulle partite di domani. Piatek è convocato per domani e quindi è a disposizione".

Dialogo con Ibra?

"Normale che tra allenatore e un giocatore così importante ci sia dialogo continuo, arriva un giocatore che non si è allenato con la squadra e quindi devo capire cosa serve a lui per fare di più, per la posizione sul campo, è un valore aggiunto e deve essere messo nelle condizioni giuste per farlo rendere al meglio. L'abbiamo preso per migliorare la squadra. E' al centro del progetto".

Ibra giocherà titolare?

"Non credo abbia una partita intera nelle gambe, poi toccherà a me decidere se farlo partire dall'inizio o meno. Io l'ho visto bene in settimana, ma non gioca da un po' quindi normale che non abbia i 90' nelle gambe".

Domani vedremo le due punte?

"Abbiamo provato diverse cose. Le due punte sono una possibilità".

Cosa pensa del rapporto tra Ibra e Leao?

"Dai grandi campioni può imparare tante cose. Leao non è ancora un giocatore completo e avere di fianco uno come Ibra potrà aiutarlo a crescere maggiormente".

Il Cagliari è la sorpresa del campionato?

"Il Cagliari sta facendo un grande campionato. Conosciamo bene le loro caratteristiche, dovremo stare attenti. Dovremo essere propositivi".

Che partita sarà domani?

"Il Cagliari sta facendo molto bene, nonostante le ultime sconfitte. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a tornare a vincere".

Che settimana è stata per la squadra?

"E' stata una settimana importante. Dobbiamo trasformare il volume di gioco in qualità. Ibra ha lavorato tutta la settimana, sta bene, è carico".

Benvenuti nella sala delle conferenze di Milanello dove tra pochissimo Stefano Pioli parlerà alla vigilia della trasferta sul campo del Cagliari. Restate con noi e seguite tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero grazie al live testuale di Milannews.it!!!