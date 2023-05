LIVE MN - Pioli: "Leao? Test domani mattina, se starà bene sarà convocato. Pensiamo di poter eliminare chiunque"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!!!

Lo spirito di Rio Ave può essere utile?

"Sì, la spirito della squadra non è mai venuto meno. Ovviamente serve anche qualità, attenzione e determinazione".

Come sta Leao?

"Ha lavorato sul dritto oggi, domani proverà a spingere e poi vedremo. Se sta bene verrà convocato".

Correte dei rischi per Leao?

"Io vado a letto tranquillo stasera. Sarà Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni del giocatore. Se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato".

Visti i precedenti contro l'Inter, questa semifinale è la partita più difficile o più bella?

"Più difficile sicuramente perchè è una semifinale di Champions, ma è anche bellissimo giocare certe partite. I ragazzi devono essere felici di vivere certi momenti. Domani è solo la prima partita, è una sfida che si gioca su 180'".

L'Inter è favorita?

"Per gli altri è favorita, noi ce la vogliamo giocare. Abbiamo eliminato il Tottenham e il Napoli, pensiamo di poter eliminare chiunque".

Cosa chiede alla sua squadra?

"In Champions non abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo fatto un grande percorso. Vogliamo superare l'ultimo step per arriva in fondo, le motivazioni sono al massimo".

Come cambierà il Milan senza Leao?

"Ogni allenatore punta a giocare con i suoi migliori giocatori. Leao ha caratteristiche uniche, se non ce la farà giocheremo con giocatori con altre caratteristiche".

Quanto sarà importante l'apporto di San Siro?

"Ci aspettiamo un San Siro strapieno e con grande energia. Cercheremo di prendere queste energie e metterle in campo dal primo all'ultimo minuto".

Leao potrebbe giocare anche titolare?

"Se il test di domani va bene può giocare, se non va bene non può giocare. Io avrei fatto questo test oggi, ma abbiamo giocato sabato e quindi lo dobbiamo fare domani".

Saelemaekers meglio a sinistra che a destra?

"L'ho usato spesso in allenamento a sinistra quando ho spostato Diaz a destra e si è sempre espresso bene. Ha ottime caratteristiche, vedremo che scelte farò domani".

