LIVE MN - Porto-Milan (1-0): k.o. meritato, ma pesa l'errore di Brych

Il Milan esce sconfitta dal Do Dragao e rimane a zero punti nel gruppo B di Champions League. Prestazione da dimenticare per i rossoneri, mai in partita, mai pericolosi, in balia degli avversari dal primo all’ultimo minuto. La vittoria del Porto è meritata, ma è viziata da un evidente fallo non fischiato da Brych (né tantomeno ravvisato dal Var) in occasione del gol decisivo di Diaz. Insomma, un altro torto arbitrale che condanna i rossoneri. Ora il Milan ha una montagna da scalare: la qualificazione resta un miraggio.

96' Fischio finale: Porto-Milan 1-0.

95' Angolo per il Milan, sale anche Tatarusanu: traversone in area, Kjaer tocca il pallone ma lo spedisce a lato.

93' Tentativo disperato di Calabria, ma la sua conclusione dalla distanza finisce ampiamente sul fondo.

92' Corner per il Porto: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

91' Sostituzione per il Porto: Grujic prende il posto di Otavio.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Cartellino giallo anche per Leao.

87' Ammonizione per Ibrahimovic.

83' Sostituzione per il Porto: Teremi lascia il posto a Toni Martinez.

81' Cartellino giallo per Kalulu.

80' Cambio per il Milan: fuori Krunic, entra Daniel Maldini.

74' Calcio d'angolo per il Porto: tocco corto, poi l'azione sfuma.

68' Angolo per il Porto: pallone dentro per Pepe, che controlla e calcia ma non inquadra la porta.

67' Doppia sostituzione per il Porto: in campo Corona e Vitinha, escono Evanilson e Oliveira.

66' Cambio per il Milan: Bakayoko prende il posto di Tonali.

65' GOL DEL PORTO! Diaz calcia dal limite e non lascia scampo a Tatarusanu. Il Milan si lamenta per un possibile fallo su Bennacer.

58' Triplo cambio per il Milan: fuori Ballo-Touré, Tomori e Giroud: entrano Kalulu, Romagnoli e Ibrahimovic.

56' Uribe ci prova da fuori, ma il suo tiro si spegne sul fondo.

55' Altro corner per il Porto, che insiste: traversone in area, il Milan si salva in qualche modo.

52' Calcio d'angolo per il Porto: pallone dentro, libera la difesa del Milan.

48' Grande occasione per Taremi, che si libera di Tomori ma poi sbaglia la conclusione con il mancino.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squiadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si riparte con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Reti inviolate al termine del primo tempo. Partita complicata per il Milan, che fatica a proporre gioco e a rendersi pericoloso dalle parti di Costa. Decisamente più incisivo il Porto, vicino al gol almeno in un paio di occasioni (Diaz colpisce il palo dopo cinque minuti). Troppi gli errori commessi dai rossoneri in fase di disimpegno: servono maggiore attenzione e più qualità nelle giocate.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Ripartenza del Milan e cross in area per Giroud, che calcia in rovesciata ma non inquadra la porta. Il francese era comunque in fuorigioco.

43' Calcio d'angolo per il Porto: cross in area, Tonali mette fuori.

42' Tentativo del Milan con Giroud: girata di testa dal cuore dell'area del Porto e pallone facile tra i guantoni di Costa.

41' Il Porto ci prova con Otavio, ma la sua conclusione dal limite finisce alta sopra la traversa.

38' Cartellino giallo per Uribe.

32' Da qualche minuto il Milan fatica a proporre gioco.

28' Ancora il Porto, sempre con Taremi: destro a giro e pallone che esce non di molto. Il Milan soffre.

25' Punizione dalla destra per il Porto: cross in mezzo, colpo di testa di Taremi e pallone che finisce a lato.

20' Cartellino giallo per Giroud.

19' Il Milan attacca con Leao: il portoghese mette in mezzo un bel cross che Giroud non riesce a ribadire in rete.

18' Grande occasione per Taremi, che si presenta in area ma poi sbaglia tutto con il destro. Il Milan sta commettendo troppi errori in uscita.

17' Calcio d'angolo per il Porto: pallone in area, libera la difesa del Milan.

16' Ammonizione per Tomori.

14' Punizione dalla destra per il Porto: cross in mezzo, colpo di testa di Pepe e pallone facile tra i guantoni di Tatarusanu.

12' Il Milan soffre il pressing del Porto.

9' Partita apertissima, le squadre si affrontano a viso aperto.

5' Porto a un passo dal gol. Destro da fuori di Diaz e pallone che si stampa sul palo a Tatarusanu ormai battuto.

3' Cartellino giallo per Sergio Oliveira.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si parte! Primo possesso del match per il Porto.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca biancoblu per il Porto.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Do Dragao". I rossoneri di Pioli affrontano a domicilio il Porto nella terza giornata del Gruppo B di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

PORTO (4-4-2): D. Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Evanilson; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, Wendell. A disp.: Marchesin, Marcano, Martinez, Cardoso, Corona, Bruno Costa, Vitinha, Grujic, F. Conceicao, Fabio Vieira, Pepè. All.: Conceicao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. A disp.: Jungdal, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Bakayoko, Maldini, Ibrahimovic. All.: Pioli.