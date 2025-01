live mn Primavera, Atalanta-Milan (0-0): Dea molto aggressiva in questo avvio

23' Punizione dalla trequarti per il Milan, Victor crossa direttamente tra le braccia del portiere.

19' Azione personale di Armstrong sul centrosinistra, entra in area e tira ad incrociare: Longoni si allunga e blocca in due tempi.

17' Traversa colpita dall'Atalanta! Colpo di testa di Arrigoni che tutto solo sul secondo palo trova il montante a Longoni battuto. Milan in difficoltà

16' Cross molto pericolosi da entrambe le fasce, la difesa rossonera allontana con difficoltà.

13' Meglio l'Atalanta che il Milan in questo avvio, i padroni di casa tengono in mano il pallino del gioco.

10' Cross di Gobbo per Riccio, l'Atalantino anticipa tutti e di testa la piazza fuori di un niente. Longoni indeciso nell'uscita.

8' Primo squillo Milan. Scotti conduce e serve Siman premiando il taglio dell'attaccante: tiro forte, ma centrale. Palla in angolo. Nulla di fatto poi sul corner.

6' Batte Bonanomi, facile e centrale per Longoni.

5' Punizione per l'Atalanta dal limite, situazione pericolosa.

3' Grande pressing dell'Atalanta in questi primi scambi del match, rossoneri che non riescono ad uscire dalla propria metà campo.

2' Grande intervento di Nissen in area che anticipa l'attaccante al momento del tiro.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Prima palla per il Milan.

- Minuto di silenzio per ricordare Fabio Cudicini, scomparso l'8 gennaio.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia neroblu per la Dea, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, alle 13 la Primavera del Milan scenderà in campo in casa dell'Atalanta nella sfida valida per la 19^ giornata di campionato. Per questa partita, il tecnico rossonero Federico Guidi dovrà fare a meno di alcuni giocatori come per esempio Mattia Liberali che è stato costretto al forfait a causa della febbre. Ancora out Bakoune (dovrebbe rientrare per la gara contro la Fiorentina), mentre non saranno a disposizione nemmeno Ibrahmovic e Dutu che sono stati convocati dal Milan Futuro. Da segnale invece il rientro di Ossola che aveva saltato le ultime partite per un problema muscolare.

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sfida valida per la 19^ giornata del campionato Primavera 1:

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Smonetto, Obric, Riccio, Bonanomi, Baldo, Staffanoni, Armstrong, Arrigoni, Maffessoli. A disp.: Sala, Capc, Isoa, Mensah, Munigari, Tavanti, Camara, Ramj, Idele, Damiano, Bono. All.: Bosi.

MILAN: Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Eletu, Hodzic; Siman, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Sala, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Tezzele, Albe. All.: Guidi.