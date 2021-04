LIVE MN - Primavera, Atalanta-Milan (1-1): pareggio strappato fuori casa

Atalanta-Milan termina 1-1, risultato che tutto sommato può essere considerato giusto. Alla rete di Michelis del primo tempo risponde quella di Gyabuaa nel secondo, entrambe arrivate da calcio piazzato. Nella ripresa è comunque la squadra nerazzurra a spingere di più, ma le occasioni migliori le ha il Milan con N'Gbesso e Frigerio. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita a piazzare la zampata finale, il risultato è giusto.

94' Fischio finale, termina il match.

92' Occasione Atalanta! Vorlicky tira dal limite dell'area, bravissimo Jungdal a mettere in corner. Il portiere rossonero salva il risultato a due minuti dal termine.

89' Cosa ha sbagliato N'Gbesso. Contropiede Milan 2 contro 1, la palla arriva al rossonero che a tu per tu col portiere mastica completamente il pallone e lascia partire un tiro inoffensivo. Che occasione sprecata.

87' Finale di partita un po' confuso, entrambe le squadre cercano il colpo della vittoria.

83' Si è svegliato il Milan, i rossoneri spingono alla ricerca del vantaggio. Rifiata l'Atalanta.

82' Dal nulla Frigerio inventa una conclusione pazzesca diretta sotto la traversa, bravissimo Dajcar ad alzarla in corner. Milan vicinissimo al vantaggio.

79' L'Atalanta continua a spingere alla ricerca del pareggio, Milan mai pericoloso nella ripresa.

74' Cambio per il Milan, dentro N'Gbesso e fuori Roback.

69' Gol dell'Atalanta con Gyabuaa. Corner per la Dea, deviazione e palla al centrocampista atalantino che a due passi dalla linea di porta non può davvero sbagliare. Rete fortunosa, ora il punteggio è sull'1-1.

68' Atalanta pericolosa! Sugli sviluppi di un corner la palla ristagna nell'area rossonera ma tra un batti e ribatti gli attaccanti Atalantini non riescono a trovare la zampata vincente.

65' Cross di Gyabuaa dalla destra, traversone di facile lettura per Jungdal. Il Milan per ora sembra resistere senza troppe difficoltà.

63' Ci prova Gyabuaa da fuori, conclusione sbilenca. L'Atalanta spinge alla ricerca del pareggio.

59' Doppio cambio per il Milan, fuori Oddi e Tonin e dentro Obaretin e Nasti.

56' Che occasione per l'Atalanta! Gyabuaa è servito da Kobacki al centro dell'area di rigore, il centrocampista della Dea clamorosamente manda a lato a tu per tu con Jungdal. Padroni di casa vicini al pareggio.

54' Ghislandi prova lo slalom speciale al limite dell'area rossonera, allontana la difesa. La palla arriva a Cortinovis che serve ottimamente Kobacki, ma il controllo del nerazzurro in area di rigore è difettoso.

50' Ottimo intervento in scivolata di Stanga su Vorlicky lanciato a rete.

49' Si rialza Jungdal, riparte il gioco.

48' Jungdal in uscita bassa anticipa Kobacki, il giocatore della Dea non se ne rende conto e colpisce in pieno il portiere rossonero, ora a terra e medicato dallo staff del Milan.

46' Comincia la ripresa. Primo pallone per l'Atalanta.

- Cambio per il Milan. Fuori El Hilalie e dentro Robotti.

- Il Milan di Giunti è avanti alla fine del primo tempo grazie ad un bel gol di testa di Michelis. Buona partita dei rossoneri nella prima mezz'ora, poi però è arrivata la reazione allo svantaggio dei bergamaschi che sono andati più volte vicini al pari, colpendo anche un palo. I padroni di casa però non sono riusciti a concretizzare e così il Diavolo va al riposo con un gol di vantaggio.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' L'Atalanta continua a spingere e crea un'altra occasione da gol in questo finale di primo tempo: su azione da calcio d'angolo, il pallone viene messo fuori da un giocatore del Milan, Cortinovis prova la conclusione da fuori area, pallone a lato di poco.

42' Punizione per l'Atalanta dalla fascia sinistra: cross di Ruggeri, Jungdal sbaglia l'uscita, pallone che arriva tra i piedi di Sidibe che prova la conclusione a botta sicura, ma la sua conclusione viene intercettata da un giocatore rossonero che libera.

39' Atalanta ancora vicino al pari: Cortinovis controlla di petto in area e appoggia per Kobacki che viene anticipato in scivolata da Michelis quando stava per calciare in porta da ottima posizione.

38' Altra grande occasione per l'Atalanta: grande spunto sulla sinistra di Vorlicky, cross morbidissimo sul secondo palo per Kobacki che sbaglia un gol clamoroso a porta vuota.

37' Cross dalla destra di Coubis e colpo di testa di Tonin, pallone alto di poco.

35' Atalanta ad un passo dal pareggio: la difesa rossonera lascia troppo spazio al limite dell'area a Cortinovis, il quale prova un bellissimo destro a giro, pallone che si stampa sul palo. Fortunato il Milan in questa occasione.

32' Problema muscolare per Zuccon che deve lasciare il campo. Al suo posto dentro Giovane.

26' Ripartenza veloce del Milan, El Hilali mette un bel pallone in area, ma nessuno dei suoi compagni ne approfitta.

22' El Hilali prova il destro dalla distanza, pallone che però finisce lontano dalla porta dell'Atalanta.

17' Uno-due veloce al limite dell'area tra Kobacki e Sutalo, quest'ultimo tenta la conclusione, Jungdal blocca a terra.

11' GOOOOOOLLLLLLL!!! MICHELIS PORTA AVANTI IL MILAN!!! Corner dalla sinistra e colpo di testa perfetto del difensore rossonero, pallone che si insacca sul secondo palo alle spalle di Dajcar.

9' Prima occasione per l'Atalanta: bella ripartenza dei bergamaschi, Sidibe prova la conclusione con il destro, pallone fuori di un soffio.

6' Partita molto tattica in questo avvio.

0' Al via il match: primo pallone per il Milan!

- Le squadre sono schierate in mezzo al campo: Atalanta in campo con la consueta maglia nerazzurra e pantaloncini neri, mentre il Milan giocherà con il completo tutto bianco.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia dove tra poco scenderanno in campo le formazioni Primavera di Atalanta e Milan, in un match valido per la seconda giornata di ritorno di campionato. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della sfida tra i bergamaschi e i rossoneri di mister Federico Giunti!!!

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan:

ATALANTA: Dajcar, Ghislandi, Ruggeri, Zuccon, Šutalo, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Vorlicky. A disposizione: Sassi, Scanagatta, Hecko, G. Renault, Ceresoli, Grassi, Bonfanti, Giovane, Oliveri, A, Mehic, Falleni, De Nipoti. Allenatore: Massimo Brambilla.

MILAN: Jungdal, Coubis, Oddi, A. Brambilla, Stanga, Michelis, Frigerio, Mionic, Tonin, El Hilali, Roback. A disposizione: Moleri, Desplanches, Kerkez, Obaretin, Fili, Tahar, Saco, Cretti, Tolomello, Robotti, Nasti, NGbesso. Allenatore: Federico Giunti.