live mn Primavera, Empoli-Milan (1-0): sconfitta deludente

Altra battuta d’arresto per il Milan Primavera che non riesce ancora a rialzarsi dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Dopo aver perso col Monza i rossoneri hanno la peggio anche contro un Empoli modesto ma ben disposto in campo ed organizzato.

La squadra di Guidi parte forte ma non concretizza, così la partita si assesta su binari poco intensi: l’Empoli inizia a controllare il possesso e poi trova il gol, decisamente casuale per la carambola che beffa Longoni, su un corner a fine primo tempo. La ripresa non si discosta molto da questo copione: il Milan prova ad attaccare ma non punge, l’Empoli si chiude bene e non rischia quasi mai. La squadra di Guidi doveva far fronte a diverse assenze, tra infortunati e giocatori via col Milan Futuro, ma la prestazione odierna è tutto tranne che soddisfacente. Si allontana ulteriormente la zona Play Off.

95' L'arbitro fischia allo scoccare del novantacinquesimo nonostante le reiterate perdite di tempo dell'Empoli: nel recupero non si è praticamente mai giocato.

92' Grandi perdite di tempo dei toscani in questi minuti finali.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Manovra dei rossoneri molto prevedibile. Toscani poco pericolosi in avanti ma mai sotto assedio e sempre in controllo.

85' I rossoneri raccolgono le ultime energie e preparano l'assalto finale.

82' Asanji ad un passo dal gol! Il colpo di testa del rossonero, che impatta nell'area di porta, è troppo debole e centrale. Occasione sprecata dal Milan.

80' Ottimo scambio tra Asanji e Perrucci al limite dell'area, c'era però fuorigioco del neo entrato ad inizio azione.

78' Doppio cambio Milan: fuori Sala e Tartaglia, dentro Asanji e Parmiggiani.

72' Empoli che si mangia il 2-0: il tiro dell'attaccante a tu per tu con Longoni va sull'esterno della rete. Enorme occasione sprecata dai toscani.

69' Ai rossoneri manca la scintilla negli ultimi metri, l'Empoli mai pericoloso nella ripresa. Cambio per i padroni di casa: entra Trdan ed esce Baud Banaga

67' Cambio per il Milan: esce Liberali ed entra Ossola.

65' Rimane a terra Tartaglia dopo uno scontro di gioco, interviene lo staff medico

64' Palla strepitosa di Liberali ma Perrucci non ne approfitta da ottima posizione: per ben due volte è rimpallato il cross in mezzo. Ma passaggio splendido del numero 10 rossonero.

60' Cambio Milan: entra Perrucci ed esce Bonomi.

58' Da ottima posizione Bonomi fallisce il cross in mezzo per un solissimo Scotti. Milan pericoloso in contropiede.

54' Calcio d'angolo per il Milan, ancora una trattenuta prolungata su un giocatore rossonero: per l'arbitro non c'è nulla.

50' El Biache semina il panico nell'area rossonera e poi tira da un angolo quasi impossibile: Longoni devi impegnarsi e devia in angolo. Empoli vicino al raddoppio.

46' Comincia la ripresa. Primo pallone per l'Empoli.

La prima frazione di gioco termina con l'Empoli in vantaggio nonostante i rossoneri non meritino di essere sotto. La squadra di Guidi inizia col piglio giusto e sfiora il gol in un paio di occasioni prima di calare nell'intensità: i padroni di casa hanno preso campo, ma senza mai creare pericoli degni di nota. Il gol infatti arriva in modo totalmente casuale, con un paio di rimpalli, da un corner. Nella ripresa però servirà un altro Milan: i minuti iniziali hanno dimostrato che l'Empoli è tutt'altro che solida dietro.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

42' Gol dell'Empoli. Parata strepitosa di Longoni su un colpo di testa da corner, la palla finisce sulla traversa e poi sulla testa di Popov che prende il palo e con una traiettoria stranissima inganna sia Paloschi che il portiere rossonero: carambola incredibile che finisce in porta. Padroni di casa in vantaggio, 1-0.

40' Milan vicino al gol dopo un rimpallo su corner, con il portiere avversario fuori dai pali per un'uscita sbagliata.

36' Ora è l'Empoli ad avere in mano il pallino del gioco. I rossoneri rifiatano.

33' Poche emozioni in questa fase del match.

28' Si è un po' spenta la grande spinta iniziale del Milan: ora l'Empoli ha preso le misure alla manovra offensiva dei rossoneri.

24' Empoli vicino all'1-0! La conclusione dall'interno dell'area dà solo l'illusione del gol, con la palla che va sull'esterno della rete. Padroni di casa pericolosi sugli sviluppi di un corner.

22' Scotti prova un'improbabile sforbiciata, facile per Vertua.

19' Sul corner tagliato di Liberali Comotto viene trattenuto dal difensore: per il direttore di gara non c'è nulla. Proteste dei rossoneri.

18' Tartaglia prova il sinistro forte da fuori: deviato, sarà angolo.

15' Si fa vedere un po' di più in avanti l'Empoli, la difesa rossonera per ora regge bene.

12' Grande imbucata di Sala per Comotto, esce bene Vertua e blocca tutto.

10' Si vede anche l'Empoli in avanti: Popov prova la botta da fuori ma il tiro è sbilenco e termina fuori.

7' Bonomi libera benissimo Tartaglia che va sul fondo, a sinistra, e mette in mezzo: Scotti anticipa il difensore ma non arriva per un soffio da ottima posizione. Milan vicino al gol.

6' Liberali innesca Comotto che va sul fondo e mette in mezzo: il cross è deviato in angolo. Dagli sviluppi del corner si perde un po' l'azione rossonera.

5' Ancora Milan pericoloso con un cross dalla sinistra di Bonomi: la traiettoria bassa del numero 30 però non trova nessuno in mezzo. Milan che spinge in questo avvio.

2' Cross dalla destra di Magni, smanaccia in uscita Vertua. Liberali poi riceve palla sulla destra, salta un paio di avversari in dribbling e prova un sinistro a giro velenoso: uno dei centrali fa muro. Rossoneri che hanno cominciato col piglio giusto.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Palla al Milan.

- Forfait dell'ultimo minuto: Dutu out per un problema muscolare al flessore, in difesa c'è Nissen. Rossoneri in emergenza com'è spesso capitato nell'ultimo periodo. C'è anche Bakoune assente, mentre Victor Eletu è col Milan Futuro che giocherà domani pomeriggio.

- Ingresso in campo delle due squafre: divisa scura per i padroni di casa, maglia bianca da trasferta per i rossoneri.

La finale di Coppa Italia contro il Cagliari non è andata come tutti speravano, ma la stagione del Milan Primavera non è di certo finita con quella partita: i rossoneri, che oggi vanno in casa dell'Empoli, devono assolutamente centrare una vittoria per rimanere attaccati al treno play off. La squadra di Guidi meriterebbe sicuramente di giocarsi la vittoria del campionato per quanto fatto durante l'anno e quindi oggi c'è bisogno di una svolta per cancellare il recente periodo negativo. Rimanete con noi ed il nostro live per seguire l'andamento del match!

LE FORMAZIONI

EMPOLI: Vertua, Moray, El Biache, Barsotti, Falcusan, Baud Banaga, Matteazzi, Mannelli, Baralla, Popov, Pereira. A disp.: Versari, Majdandzic, Di Leva, Trdan, Huqi, Egan, Zanaga, Scienza, Rugani, Olivieri, Tordiglione. All.: Filippeschi.

MILAN: Longoni; Magni, Paloschi, Nissen, Tartaglia, Sala, Hodzic, Comotto, Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Pittarella, Perin, Perrucci, Skoczylas, Parmiggiani, Lamorte, Ossola, Perina, Cappelletti, Asanji. All.: Guidi.