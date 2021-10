LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-2) - Primo successo in campionato per i rossoneri

Il primo successo in campionato del Milan arriva nella pazza partita di Lecce. Nel primo tempo succede di tutto: i giallorossi si portano in vantaggio dopo due minuti, poi inizia la rimonta della squadra di Mister Giunti: prima Roback, poi Capone e i rossoneri si portano in vantaggio. Ripresa a reti bianche, ma l'arbitro diventa assoluto protagonista del match con due espulsioni per parte. Ottimo successo per il Milan, che ora si porta a quota cinque punti in classifica.

94' Finisce qui! Il Milan vince 2-1!

93' Espulso Gala! Anche il Milan finisce il match in nove.

90' Quattro minuti di recupero.

85' Espulso anche Lemmes, Lecce in 9.

84' Rosso per Burnete per proteste.

78' Doppio cambio Milan: fuori Robotti e Capone, dentro Bright e Polenghi.

74' Secondo giallo per Tolomello e rosso. Milan in 10!

70' PALO MILAN! Ripartenza della squadra si Giunti con Kerkez. Il terzino rossonero arriva al limite dell'area, sposta la palla sul mancino e fa partire una conclusione precisa che termina sul palo.

62' Doppio cambio nel Milan: dentro Rossi è Amore, fuori Roback e Traorè.

57' Cartellino giallo per Roback.

51' Il Milan chiede un calcio di rigore per un contatto su Roback, ma l'arbitro lascia giocare.

45' Si riparte!

Quarantacinque minuti pieni di emozioni a Lecce: la squadra di casa si porta in vantaggio dopo solamente due minuti con Hesic. Ottima la reazione del Milan, che al nono minuto trova il pareggio con Roback.I rossoneri completano la rimonta sei minuti dopo con una conclusione di Capone deviata da Torok.

45' Fine primo tempo

43' Cartellino giallo anche per Tolomello.

41' Ammonito Gonzalez.

38' Ripartenza Lecce: confusione in area di rigore, tanti rimpalli ma l'azione si chiude con la sfera tra le mani di Desplanches.

37' Ghiotta occasione per il Milan: Capone a rimorchio su Gala che, dal limite dell'area, spara alle stelle.

23' Milan sempre più in crescita: dopo l'uno-due che ha portato i rossoneri in vantaggio, la squadra di Giunti ora gestisce bene il possesso del pallone.

15' GOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Conclusione di Capone dal limite dell'area e, grazie ad una deviazione decisiva di Torok, la palla entra in porta. Rossoneri in vantaggio!

9' GOOOOOOOOOOOOOOL! Cross di Kerkez sul secondo palo, sponda di Gala per Roback che, praticamente a porta vuota, non sbaglia: è 1-1 a Lecce!

7' Occasione Lecce. Grande giocata di Gonzalez, palla sul mancino e tiro a giro: conclusione che sfiora il palo.

2' Gol del Lecce. Partenza da incubo per il Milan: sugli sviluppi di un corner, Hasic salta tutto solo e realizza la rete del vantaggio.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Lecce-Milan, valida per il sesto turno di Primavera 1. I rossoneri non passano un bel momento: la squadra di Giunti ha totalizzato solamente due punti in campionato ed è ancora a caccia della prima vittoria. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

LECCE: Borbei, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Back, Burnete, Torok, Gonzalez, Milli, Lemmes. A disp.: Samooja, Bufano, Russo, Marti, Pascalau, Dreier, Carrozzo, Daka, Scialanga, Oltremarini, Coqu, Lippo. All.: Grieco

MILAN: Desplanches, Coubis, Kerkez, Obaretin, Robotti, Capone, Bosisio, Tolomello, Gala, Roback, Traore. A disp.: Nava, Pseftis, Polenghi, Nasti, Foglio, Bright, Rossi, Incorvaia, Bozzolan, Amore. A disp.:Giunti