LIVE MN - Primavera, Milan-Cittadella (7-3): i rossoneri volano a +12 dal Verona!

90' FINITA! Rossoneri che si portano a 11 vittorie consecutive e per la prima volta in campionato sigla 7 reti in una sola gara. A segno: Capanni, Olzer (2), Colombo (3) e Tonin.

90' Gol del Cittadella. Tommasi di testa, su corner, sigla la terza rete per il club veneto.

89' GOOOOOOL! 7-2! Gol fotocopia del 4-2, ancora Colombo di testa!

84' Aggiornamento da Pordenone: Verona sotto 2-0 e Milan che si trova momentaneamente a +12 dal club veneto.

79' Colombo vicinissimo alla tripletta. Ripartenza del numero 21 che davanti al portiere mette alto.

74' Milan in totale possesso del match, Cittadella che ormai sembra aver mollato la presa.

68' Altro cambio nel Milan: fuori Torrasi, dentro Frigerio.

64' GOOOOOOOOOL DEL MILAN! Colombo entra in area di rigore e con un gran tiro a giro sigla la rete del 6-2. Rossoneri indemoniati.

63' Cambio per il Milan: dentro Capone e Stanga, fuori Barazzetta e Olzer.

60' GOOOOOOOOOL DEL MILAN! Tonin a tu per tu con Plechero non sbaglia e mette il pallone nell'angolino. Manita per i rossoneri.

56' GOOOOOOOOOL DEL MILAN! Colombo di testa, su cross di Olzer, sigla il poker dei rossoneri. 4-2!

55' Tiro dalla lunghissima distanza da parte di Torrasi: palla di poco alta rispetto alla traversa.

53' Azione singolare di Colombo che prova a cercare il palo più lontano con un tiro a giro. Palla fuori di pochissimo.

46' Ricomincia la gara. Fuori Capanni, dentro Colombo.

46' Finisce qui il primo tempo. Milan molto concreto in fase offensiva ma dietro, nel corso dei 45 minuti ha traballato troppe volte. Ora i rossoneri devono chiudere questo match il più presto possibile, siccome il Cittadella è molto pericolso, come visto nella prima metà di gara.

45' Occasione Cittadella! Saggionetto a tu per tu con Jungdal mette fuori di pochissimo.

43' GOOOOOOOOOL DEL MILAN! Olzer realizza il rigore guadagnato da Tonin. 3-2!

42' Rigore per il Milan: Tonin sterza in area di rigore e Dall'Agnol lo abbatte.

39' Trattenuta di Zanella su Sala: il primo giallo della gara è per lui.

34' GOL DEL CITTADELLA! Lancio di Vranovci per Diallo che, di prima, a tu per tu con Jungdal riesce a trovare lo spazio tra il palo e il portiere per siglare il 2-2. Vantaggio Milan durato solo 4 minuti.

30' GOOOOOOOOOL DEL MILAN! Pasticcio di Plechero da rinvio dal fondo che regala palla a Olzer. Il numero 10 di sinistro incrocia e segna un bellissimo gol! Vantaggio dei rossoneri!

27' GOOOOOOOOOL DEL MILAN! Cross forte e teso di Tonin dalla sinistra per Luan Capanni che a pochi passi dalla porta, insacca! Pareggio dopo quasi mezz'ora di gioco!

22' Merletti perde palla a pochi metri dall'area di rigore lasciando 3 contro 1 Michelis. Per fortuna dei rossoneri Sangionetto ha sprecato malamente l'occasione.

17' GOL DEL CITTADELLA! Punizione di Vranovci, stacca Varotto in mezzo all'area e palla che va a finire sotto il sette. Vantaggio per la squadra veneta.

14' Tonin serve Sala al limite dell'area che di prima intenzione ma davanti a sè trova un difensore.

9' Sala prova il tiro al volo dal limite dell'area ma palla che esce sul fondo del campo di molto rispetto allo specchio della porta.

6' Tiro di Olzer da fuori area leggermente deviato: sarà corner! Inizio scoppiettante del Milan.

5' Gol annullato! Cross di Olzer dalla sinistra per Luan Capanni, che riesce a insaccare la palla in porta. L'attaccante rossonero però era in posizione irregolare e quindi la rete non è valida.

2' Tiro di Baggio verso la porta rossonera ma davanti a sè trova Merletti che devia in corner.

1' Si comincia! Primo pallone per il Cittadella!

Formazioni ufficiali:

Milan: Jungdal, Barazzetta, Merletti, Michelis, Oddi, Mionic, Torrasi, Sala, Olzer, Tonin, Capanni. All. Giunti.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta del match tra Milan e Cittadella, che sta trovando difficoltà nel trovare la continuità che serve per raggiungere i play-off del campionato di Primavera 2: la squadra veneta infatti arriva da due sconfitte consecutive contro SPAL e Venezia, dopo la vittoria per 4-1 contro l'Udinese. I rossoneri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Fiorentina, vanno spediti verso il ritorno in Primavera 1 con ben 10 vittorie consecutive dopo il pareggio (1-1) proprio contro il Cittadella nel girone d'andata. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.