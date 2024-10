live mn Primavera, Milan-Cremonese (0-0): tra poco il fischio d'inizio

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti al PUMA House of Football di Vismara, dove tra poco andrà in scena l'ottava giornata del campionato di Primavera 1 che vedrà sfidarsi il Milan e la Cremonese.

Reduce dalla sconfitta prima della sosta contro il Bologna, la formazione di mister Guidi vuole tornare a vincere per non conquistare momentaneamente la vetta della classifica in attesa della Fiorentina (impegnata lunedì contro la Sampdoria). Dall'altro lato, invece, una Cremonese in fiducia reduce dalla vittoria contro la Sampdoria. Entrambe le squadre non hanno dunque intenzione di lasciare nulla al caso, motivo per il quale si prospetta essere una partita ricca di emozioni che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Mastrantonio, Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera, Sala, Comotto, Stalmach, Siman, Scotti, BonomI. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Gualdi, Lamorte, Lontani, Ossola, Colombo, Albè, Victor. All.: Guidi.

CREMONESE: Malovec, Duca, Prnd, Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Rangnoli Galli, Gabbiani, Lordkipanidze, Triacca, Spaggiari, Bassi. A disp.: Sayaih, Faye, Marino, Achi, Cantaboni, Pavesi, Zilio, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata. All.: Pavesi.