LIVE MN - Primavera, Milan-Napoli (0-0) - Rossoneri vicini al vantaggio con Rossi

39' Occasione Napoli! Spavone scambia con Ambrosino, conclusione di prima e traversa. Azzurri vicini al vantaggio.

37' Ammonito Obaretin.

35' El Hilali prova a sorprendere Idasiak sul primo palo, ma l'estremo difensore azzurro è attento e blocca a terra.

33' Giallo anche per l'ex Milan Coli Saco.

30' Ci prova Ambrosino da lontanissimo: palla che termina alle stelle.

29' D'Agostino ammonito dopo aver trattenuto Capone.

26' OOCASIONE MILAN! Cross di Bozzolan dalla sinistra per la testa di Rossi, che anticipa i difensori azzurri ma non riesce a inidirizzare il pallone.

20' Match bloccato. Le due squadre fanno fatica a trovare spazi.

15' Conclusione dalla lunga distanza di Cioffi: palla fuori.

12' Retropassaggio rischioso di Obaretin a Desplanches, ma l'estremo portiere rossonero riesce a spazzare via la palla e guadagnare un fallo.

5' Ci prova Ambrosino da posizione defilata, ma la palla sfera termina fuori.

1' Inizia il match!

Amici e amiche MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli Primavera, match valido per la quinta giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dal pareggio contro l'Atletico in Youth League, meritando anche qualcosa di più dell'1-1 finale. La squadra di mister Giunti é ancora a caccia della prima vittoria in campionato, e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin, Bosisio, Bozzolan; Gala, Di Gesù, Robotti; El Hilali, Rossi, Capone. A disp.: Nava, Pseftis, Kerkez, Makengo, Tolomello, Foglio, Bright, Alesi, Incorvaia, Roback, Amore, Traorè. All.: Giunti.

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco, Saco, Spavone, Cioffi; Ambrosino, D’Agostino. A disp.: Boffelli, Gioielli, Pesce, Marranzino, Mane, Marchisano, Giannini, Tourè, Mercurio. All.: Frustalupi.