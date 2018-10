LIVE MN - Primavera, Milan-Torino (2-1): Tsadjout-Capanni, il Diavolo va. Traversa granata al 94'

90'+4' FINE SECONDO TEMPO: MILAN-TORINO 2-1

90'+4' Clamorosa traversa Torino! Su cross in mezzo, Lyanco si gira in un fazzoletto e lascia partire un bolido: traversa piena e palla sul fondo.

90'+3' Entrata durissima di Ruggeri su Millico: punizione per il Torino sulla trequarti, tutti in area.

90'+2' Fallo a palla lontana di Finessi: ammonito.

90'+1' Incredibile chance del 3-1 bruciata dal Milan! Contropiede quattro contro due, la sfera finisce sui piedi di Finessi in area che viene recuperato, all'ultimo secondo buono, da Lyanco.

90' Saranno quattro i minuti di recupero.

89' Infinito Torrasi, strappa la sfera al possesso palla granata e scappa trenta metri in solitaria verso la bandierina. Respira il Diavolo.

88' Contropiede Milan, Torrasi salta in velocità Onisa che lo sgambetta da dietro: ammonito.

87' Onisa calcia dai venti metri: una telefonata per Soncin, palla centrale.

86' Pressing finale del Toro che cerca il pareggio a testa bassa.

83' Risponde subito mister Lupi: Finessi prende il posto di un ottimo Capanni.

82' Altra sostituzioni per il Torino: fuori Gilli per Moreo.

81' Doppio dribbling sulla trequarti e mancino a giro: Millico non trova il gol del pari per centimetri.

79' Prorompente contropiede gestito da Tonin. L'attaccante rossonero raccoglie palla al limite della propria difesa, si allunga la palla, corre per oltre settanta metri resistendo a tre contrasti. Solo il centrale della Prima Squadra Lyanco riesce a contenerlo in corner.

78' Milan in gestione della sfera, nel tentativo di anestetizzare il match negli ultimi dodici minuti.

75' Kone sfonda al centro e prova il gol dell'immediato pareggio: conclusione ciabattata, palla sul fondo.

73' Gol del Torino! Millico implacabile dal dischetto: palla all'angolino, Soncin spiazzato.

72' Soncin sbaglia l'uscita bassa e stende l'avversario, rigore per il Torino.

70' Millico a giro dai venticinque metri: sfera lontana dai pali di Soncin.

69' Prova a riordinare le idee il Torino, alla ricerca di un forcing per gli ultimi venti minuti del match.

66' Sostituzione rossonera: Tonin rileva Haidara.

65' Capanni si accentra ed arma il destro: tiro smorzato, facile la presa di Gemello.

63' Cambio in casa Torino: entra Petrungaro per De Angelis.

62' Bellanova schiaccia il piede sull'acceleratore e scappa in contropiede: lo falcia in malo modo Millico, ammonito.

60' Punizione per il Torino, cercato Ferigra sul secondo palo ma Ruggeri devia in corner

59' Kone prova a rendersi pericoloso partendo dalla sinistra e accentrandosi ma la palla scivola in out

57' Corner battuto da Kone che viene respinto. Il Milan prova il contropiede ma viene fermato dallo stesso Kone

56' Punizione per il Torino dalla lunga distanza.La palla arriva in area, Ruggeri controlla male e il Torino guadagna un corner

54' Doppio cambio nel Torino, escono Damascan e Adopo per Murati e Kone

53' Rauti prova sulla sinistra a creare un pericolo per i rossoneri ma viene fermato e si trascina la palla fuori

52' Azione personale di Torrasi che allarga per Tsadjout. L'attaccante rossonero premia l'inserimento di Bellanova sulla destra che prova il tiro. Salvataggio della difesa granata

49' GOL DEL MILAN! Capanni glaciale dagli undici metri: pallone in fondo al sacco, nulla può Gemello!

48' Rigore per il Milan! Mani di Lyanco in area, l'arbitro Meraviglia indica il penalty

47' Diavolo subito in avanti, ottimo avvio della squadra di Lupi.

45' Squadre in campo, inizia il secondo tempo.

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-TORINO 1-0

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' GOL DEL MILAN! Tsadjout! Ottimo gol della punta rossonera! Lanciato in velocità a campo aperto, il nove accelera, brucia il centrale avversario e rimane glaciale a tu per tu con Gemello. Rete di potenza e precisione.

44' Brivido per la difesa rossonera! Millico salta l'uomo ed inventa un cross pericoloso: su deviazione di Brescianini, Rauti non trova la palla gol a porta sguarnita!

42' Elastico di Bellanova nello stretto e cross per Tsadjout: soluzione imprecisa, direttamente fra le mani di Gemello.

41' Millico inventa un taglio precisissimo per Rauti alle spalle della difesa rossonera, è bravo Simic di testa nell'intercetto aereo.

39' Sul ribaltamento di fronte, Rauti mette il turbo e libera Damascan. conclusione violenta ma al centro dello specchio, bravo Soncin a rispondere.

38' Sinistro di Sala dai venticinque metri: botta forte ma centrale, Gemello para in tuffo.

34' Durissima botta al fianco per Frigerio che è costretto, in lacrime, al cambio immediato: mister Lupi inserisce Mionic.

33' Discesa rapidissima sulla corsia mancina di Sala: l'esterno vedo Tsadjout in area e lo cerca con un cross, ancora attento il portiere granata in presa.

31' Capanni dribbla due uomini e prova il traversone: palla sulla schiena di Onisa, lavoro semplice in uscita alta per Gemello.

29' Milan in crescita dopo un ottimo avvio degli ospiti: ragazzi di Lupi più decisi, più presenti nella metà campo avversaria.

27' Colpo di tacco di Tsadjout che lancia Sala in profondità: bravo Lyanco a leggere in anticipo e spazzare.

24' Pallone vagante al limite dell'area granata. Sala prova la conclusione nel mucchio, pallone smorzato e facile per Gemello.

23' Torna a farsi vedere davanti il Milan dopo una lunga pressione del Torino. Haidara inventa per Bellanova che, come un treno, ara la fascia e va al cross: anticipato di testa Tsadjout.

21' Ottima giocata di Tsadjout che fa respirare il Milan. Su angolo del Torino, Bellanova spazza per evitare la pressione degli ospiti: la punta rossonera stoppa e salta Gilli in velocità. Steso duramente, punizione per i padroni di casa.

19' Giocata di Millico in un fazzoletto che poi, egoisticamente, tenta la trivela da posizione defilata: conclusione senza affanni per Soncin.

17' Prova a risalire il campo il Milan: Capanni, su imbeccata di Sala, viene liberato sulla fascia. Traversone per Tsadjout impreciso, pallone perso in rimessa laterale.

16' Ennesima avanzata degli ospiti: il granata Enrici si libera sulla corsia mancina e va al cross. Scelta sballata, sfera sul fondo.

14' Attacca a testa bassa il Toro: Adopo spezza un raddoppio a centrocampo e corre verso la porta, botta da fuori area murata da Simic.

13' Straordinaria giocata di Millico nello stretto, difesa rossonera attratta dall'esterno granata e si dimentica di Damascan: Soncin fortunato, assist fuori misura.

10' Continua l'ottimo avvio del Torino che sta schiacciando i rossoneri nei primi minuti della sfida.

8' Prova a rispondere immediatamente il Milan: Haidara scappa sull'out di destra e cerca il cross per Tsadjout, ottima uscita bassa di Gemello.

6' Millico salta un'uomo al limite dell'area e calcia debolmente: facile la presa per il milanista Soncin.

4' Rapida discesa sulla destra del granata Damascan, attento Brescianini ad intercettare la sfera in area.

2' Milan nel classico kit casalingo rossonero, Toro in divisa completamente bianca con dettagli granata su maglia e calzettoni.

1' Diavolo subito in avanti con un lancio lungo per Tsadjout che controllo e prova a battere la difesa, bravo Lyanco.

1' Fischio iniziale dell'arbitro Meraviglia, parte Milan-Torino!

- Tutto pronto per l'avvio del match. Squadre in campo, i capitani si scambiano i gagliardetti della sfida.

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono dalla stadio Franco Ossola di Varese, dove i padroni di casa del Milan Primavera affronteranno il Torino. Un match valido per la 5° giornata del campionato di categoria, importantissimo per i rossoneri che devono rialzare una classifica che vedo solo tre punti all'attivo. Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione di questo match: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Soncin; Bellanova, Simic, Brescianini, Ruggeri; Sala, Torrasi, Frigerio; Haidara, Tsadjout, Capanni. A disp.: Zanellato, Barazzetta, Basani, Culotta, Martimbianco, Brambilla, Torchio, Mionic, Olzer, Finessi, Tonin, Vigolo. All. Lupi

TORINO: Gemello; Gilli, Enrici, Freriga, Onisa, Lyanco, Rauti, Adopo, Damascan, De Angelis, Millico. A disp.: Trombini, Sportelli, Ambrogio, Samake, Isacco, Sammartino, Kone Ben, Murati, Petrungaro, Buonavoglia, Fasolino, Moreo. All. Coppitelli