LIVE MN - Primavera Tim Cup, Torino-Milan (6-7 d.c.r.): rossoneri ai quarti!

E' FINITA!! I rossoneri vincono a Torino dopo i calci di rigore e si guadagnano i quarti di finale di Tim Cup!

LOPEZ SBAGLIA! FINISCE 7-6 PER IL MILAN!

Lopez dal dischetto per il Torino

TONINNNNN!!! 7-6!!!!

Settimo rigore per i rossoneri con Tonin

Traversa e gol per Siniega! 6-6!

Sesto rigore per il Toro, batte Siniega

FRIGERIOOOO!!!

Sesto rigore per il Milan, batte Frigerio

Ibrahimi! 5-5!

Ibrahimi dagli 11 metri.

SALAAAAA!! GOOOLLL!

Quino rigore per il Milan, batte Sala

Greco! 4-4!

Quarto rigore per il Toro, batte Greco

BRESCIANINI!!! GOL!!

Quarto rigore per il Milan, batte Brescianini

Gol di Moreo!

Terzo rigore per il Toro, batte Moreo.

GOOOOOOL!! Mionic spiazza trombini!

Terzo rigore per i rossoneri: batte Mionic!

Gol di Sandri! 2-2!

Secondo rigore per il Torino: batte Sandri!

GOOOOOOL! OLZER!

Secondo rigore per i rossoneri: batte Olzer

Soncin intuisce, ma Garetto realizza!

Secondo rigore: batte Garetto!

GOOOOOOL! MIchelis realizza dagli unidici metri!

Primo rigore per i rossoneri: batte Michelis!

Dopo la partita con la Samp vinta ai calci di rigore, i rossoneri tornano dagli 11 metri in un turno di Tim Cup!

121' CALCI DI RIGORE!

120' Un minuto di recupero.

119' Cambio nel Torino, esce Ricossa, dentro Moreo

117' Ammonito Sandri per un fallo su Mionic.

116' OCCASIONE MILAN!!!! Cross di Mionic per l'inserimento di Bosisio che, di testa da due passi tira in bocca a Trombini!

111' I rigori si avvicinano e le squadre vogliono provare a vincerla in tutti i modi.

105' Inizia il secondo tempo supplementare.

107' FIne primo tempo supplementare.

107' OCCASIONE MILAN!!!! Sala tenta il tiro dal limite dell'area ma davanti a se trova un super Trombini!

106' Ammonito Olzer.

105' Due minuti di recupero.

103' SALVATAGGIO DI MICHELIS! Grandissimo intervento di MIchelis che salva un gol su Kone praticamente fatto!

102' Ammonito Potop.

101' Sgaloppata di Sala sulla sinistra che riesce a mettere in mezzo per Olzer che di testa mette alto sopra la traversa.

99' crampi per Barazzetta che esce per far posto a Bosisio.

97' Altri cambi tra i rossoneri: fuori Brambilla e Pecorino, dentro Frigerio e Olzer.

90' Inizia il primo tempo supplementare!

93' Si va ai supplementari!

90' Tre minuti di recupero!

85' ALTRA OCCASIONE MILAN! Tonin serve Brescianini al limite dell'area, che tenta il tiro palla che esce fuori per un pelo!

84' OCCASIONISSIMA MILAN! Cross di Barazzetta per Pecorino. Enrici anticipa tutti e svirgola rischiando l'autogol.

80' Ammonito Ibrahimi per un fallo su Oddi. La panchina rossonera protesta perchè voleva qualcosa in più del cartellino giallo.

74' Altra gran parata di Soncin che salva i rossoneri su un tiro di Onisa!

73' Occasione Torino! Gonella prova il tiro dai 25 metri, deviazione e Soncin si impegna per togliere il pallone dall'incrocio!

72' Doppio cambio per il Milan: fuori Maldini e Capanni, dentro Mionic e Tonin.

71' Ammonito Onisa!

67' Occasione Torino! Mischia in area di rigore e palla che arriva Munari che di prima lascia partire un missile terra-aria. Sala salva sulla linea di porta in maniera incredibile!

60' Ibrahimi tenta il tiro dalla lunga distanza ma palla che vola in orbita.

59' Tiro da lontanissimo da parte di Brescianini e palla che esce fuori di molto.

49' Azione di Pecorino che entra in area e tenta il tiro a giro: palla fuori dallo specchio della porta.

45' Incomincia il secondo tempo!

46' FINE PRIMO TEMPO! Rossoneri, che dopo un inizio di gara sotto tono, negli ultimi 10 minuti creano tre occasioni, una più pericolosa dell'altra.

45' Un minuto di recupero.

45' Ammonito Maldini per proteste.

45' TERZA OCCASIONE!! Brambilla dribla tre giocatori del Torino e riesce ad entrare in area di rigore mettendo un cross pericolosissimo che la difesa granata riesce a spazzare via.

42' ALTRA OCCASIONE! Pecorino protegge palla in area di rigore, scarica a Barazzetta e di destro il numero 2 rossonero non trova per poco l'incrocio dei pali.

36' OCCASIONE MILAN! Ecco la prima occasione della gara! Cross perfetto di Oddi dalla sinistra per la testa di Pecorino, che preso in ritardo prova la girata. Palla di poco alta sopra la traversa.

27' Partita molto equilibrata: il Milan cerca più il fraseggio, mentre il Torino riparte grazie ai suoi velocisti.

23' Torino che riparte e riesce a mandare al tiro Gonella: palla forte ma centrale.

18' Milan che pian piano prende coraggio e alza i ritmi, soprattutto con il capitano Brescianini.

9' Giocata solitaria da parte di Brescianini che si accentra e scarica il suo mancino potente. Deviazione di un difensore granata e calcio d'angolo per i rossoneri.

7' Tiro dai 20 metri dal limite dell'area da parte di Garetto, ma Soncin è attento e blocca.

6' Anche Capanni prova il tiro da lontano, ma l'attaccante rossonero è in fuorigioco.

4' Tiro dalla lunga distanza del capitano granata e palla fuori di molto.

3' Cross di Kuoadio dalla sinistra, ma l'esterno granata in è fuorigioco. Torino molto aggressivo.

2' Primo corner della gara: Potop devia un cross di Garetto.

1' Si comincia! Primo pallone per i rossoneri.

Formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Trombini; Siniega, Marcos, Enrici; Kouadio, Garetto, Onisa, Munari, Rotella; Gonella, Ibrahimi. A disp. Lewis, Pirola, Celesia, Ricossa, Michelotti, Sandri, Snidarcig, Greco, Bongiovanni, Caon, Kone, Moreo. All. Sesia

Milan (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta, Potop, Michelis, Oddi; Brescianini, Brambilla, Sala; Maldini; Pecorino, Capanni. A disp. Jungdal, Moleri, Stanga, Bosisio, Merletti, Tahar, Frigerio, Mionic, Haidara, Olzer, Capone, Tonin. All. Giunti



Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta della gara tra Torino e Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Prima partita della competizione per i granata che in Primavera 1 non sta andando proprio benissimo. I rossoneri quest'anno, invece, hanno sconfitto Spezia e Sampdoria in Tim Cup. Rimanete con noi per gli aggiornamenti LIVE del match!