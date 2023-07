LIVE MN - Raduno a Milanello: la prima rete della stagione è di Origi! Furlani: "Obiettivi? Quelli di sempre"

© foto di Antonio Vitiello

18.05 - Intervistato dai media presenti, tra cui MilanNews.it, Giurgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato così a margine del raduno: "Inizia la stagione. Gli obiettivi di questa stagione sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: di essere competitivi in Italia e in Europa. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è anche a livello organizzativo, sulle infrastrutture, a livello di far crescere il Milan in varie maniere e in maniera soda. Qualcuno ha parlato di anno zero: questo è l'anno 124 del Milan, anno zero non è giusto. E' un'evoluzine che abbiamo iniziato cinque anni fa e continueremo per migliorare il club e cercare di ottenere risultati sempre migliori".

17.59 - E' in corso la prima partitella della stagione al raduno che apre le porte alla nuova annata del Milan. A bordocampo si sono ritrovati a colloquio Geoffrey Moncada, Franco Baresi e il nuovo Ds Antonio D'Ottavio.

17.50 - E' iniziata la prima partitella della stagione al raduno iniziato oggi a Milanello. Il primo gol della nuova annata del Milan è targato Divock Origi, che a tu per tu con Sportiello non sbaglia dopo un passaggio in profondità di Loftus-Cheek.

17.40 - Iniziato l'allenamento a Milanello, la squadra sta effettuando anche il solito torello di riscaldamento. Alessandro Florenzi sta cercando di coinvolgere subito Ruben Loftus-Cheek, neo arrivato, dando indicazioni tattiche e consigli al centrocampista inglese.

17.16 - Iniziato l'allenamento a Milanello!

17.15 - Dopo essere stata accolta dalla Curva Sud, la squadra di Stefano Pioli è scesa in campo per iniziare l'allenamento. Prima di cominciare, però, Davide Calabria, capitano del Milan, ha voluto ringraziare i tifosi e ricordare il Presidente Berlusconi.

16.56 - “Eeee per la gente che, andiamo ad Istanbul, Internazionale non l’hai alzata tu, lo scemo della Nord che non canta più!”. Giocando con le parole di un noto canto della curva nord interista, la Curva Sud non fa mancare il classico coro di sfottò durante il raduno odierno di Milanello.

16.48 - "Ogni reparto va rinforzato, chiudiamo ogni obiettivo di mercato. Avanti così”. Recita così lo striscione della Curva Sud appeso a Milanello per il raduno odierno. Un messaggio chiaro alla "nuova" dirigenza, che ha preso il timone dopo la separazione con Maldini e Massara del mese scorso.

16.42 - Dopo il corteo e i tantissimi cori all'esterno di Milanello, la squadra, con mister Pioli, è uscita dai cancelli del centro sportivo per ringraziare e salutare i tanti tifosi presenti. Giancarlo Capelli, conosciuto come "Il Barone", ha fatto un discorso alla squadra: “Noi ci abbiamo sempre creduto. Spetta a voi, siete persone serie come avete sempre dimostrato. Mi raccomando, date tutto per quello che diamo noi sempre, anche nei momenti difficili. È nei momenti difficili che bisogna essere uniti, ricordatevelo. Noi vogliamo il bene del Milan, è per questo che siamo qua, anche nei momenti difficili”.

I giocatori rossoneri hanno apprezzato e hanno risposto con un lungo applauso, come dimostra il video raccolto dai nostri inviati.

16.10 - Continua lo spettacolo sonoro e pirotecnico, tra fumogeni e tamburi, della Curva Sud a Milanello, dove si sono ritrovati per il classico corteo per il giorno del raduno. Questa volta tocca al coro cantato sulle note di "Muchachos".

15.57 - In partenza il corteo della Curva Sud a Milanello

15.10 - Durante la prima conferenza stampa stagionale, Stefano Pioli ha raccontato di aver sentito in mattinata Gerry Cardinale. Ecco il messaggio che il numero uno di RedBird ha inviato al tecnico rossonero e alla squadra: "Voglio fare i miei migliori auguri a te e alla squadra per l'inizio della nuova stagione. Ti prego di sapere, e di far sapere ai nostri meravigliosi giocatori, che sto lavorando instancabilmente per assicurarmi che siate attrezzati per il successo. Voglio vincere in tutto e non possiamo riuscirci se non con un progetto su cui costruire. Contate su di me e sul mio team; noi contiamo su di te, sui nostri giocatori e sul supporto dei nostri fantastici tifosi. Grazie, amico mio".

14.18 - Dopo Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, è arrivato in questi istanti anche Giorgio Furlani a Milanello per il raduno rossonero. L'amministratore delegato rossonero in questa stagione ha preso le redini del mercato in una pool di lavoro che comprende anche gli stessi Moncada e D'Ottavio, oltre che il tecnico Stefano Pioli.

13.42 - Il raduno del Milan è ufficialmente cominciato al centro sportivo di Milanello. Giornata di nuovi inizi, soprattutto lato dirigenza con Geoffrey Moncada arrivato in questi istanti a Carnago: lo scout è diventato uno degli uomini chiave del mercato rossonero dopo l'addio di Maldini e Massara. Con lui anche il nuovo ds Antonio D'Ottavio. Il video del loro arrivo.

13.21 - I giocatori sono arrivati tutti a Milanello e ora stanno pranzando. Alle 17 è in programma il primo allenamento stagionale su uno dei campi del Centro sportivo rossonero.

12.57 - Nella lista dei convocati mancano all'appello i giocatori impegnati con le nazionali che si aggregheranno al gruppo squadra tra circa una settimana, per il 17-18 luglio, poco prima della partenza per Los Angeles per la tourneè negli Stati Uniti. Ecco chi sono: Maignan, Kjaer, Theo, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè, De Ketelaere, Leao, Saelemaekers, Giroud.

12.38 - Questi i giocatori della Primavera del Milan che sono aggregati alla Prima Squadra per il raduno di oggi a Milanello: Nava, Bartesaghi, Nsiala, Simic, Eletu, Zeroli, Cuenca, Nasti e Chaka Traoré.

12.13 - Ecco il programma della giornata: alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli, mentre alle 17 ci sarà il primo allenamento della stagione.

12.00 - Questi la lista dei presenti al primo giorno di raduno a Milanello, esclusi i nazionali che raggiungeranno il resto della squadra qualche giorno dopo:

Portieri: Sportiello, Mirante, Vasquez, Jungdal

Difensori: Calabria, Florenzi; Caldara, Gabbia, Tomori, Bellodi

Centrocampisti: Adli, Bennacer (recupererà dall'infortunio a Milanello), Krunic, Loftus-Cheek, Pobega.

Attaccanti: Messias, Origi, Rebic, Romero.

Sarà presente anche Daniel Maldini, in attesa che venga definito nei dettagli il suo trasferimento all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

