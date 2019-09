LIVE MN - Rebic: "Un sogno essere qui, sono pronto per il Milan. Non ho mai parlato con l'Inter"

- Finisce così la presentazione di Ante Rebic.

Ti reputi pronto per il Milan?

"Sono cresciuto sia in campo che fuori. Mi sento pronto per le sfide che mi aspettano al Milan".

Hai già immaginato il tuo primo gol?

"Non ho pensato al mio primo gol, quando arriverà arriverà".

Qual è la tua collocazione ideale in campo?

"Ho giocato spesso nel 4-3-3, mentre l'anno scorso ho giocato da seconda punta. Dipende da quello che vuole l'allenatore".

Conoscevi mister Giampaolo?

"Non lo conoscevo, ho sentito tante cose positive di lui. Anche Boban mi ha parlato bene di lui. Ho avuto un'impressione positiva in questi primi giorni".

Come mai hai scelto il numero 18?

"Volevo il 4 ma era occupato e quindi ho preso il 18 che uso anche in nazionale".

E' vero che ti voleva anche l'Inter?

"Non ho mai parlato con l'Inter, forse il mio agente, ma io non ne so nulla. Quando mi hanno detto del Milan non ho avuto dubbi. Anche mio padre mi ha detto di venire al Milan".

Quanto è importante trovare uno come Boban al Milan?

"E' molto importante, è il primo con cui ho parlato e mi ha dato qualche dritta".

Cosa pensi delle parole di Van Basten che ha detto che sei un osso?

"Nel mio club precedente mi sono sentito come un osso. Mi sento forte e pronto".

In cosa sei cambiato?

"Dopo la mia esperienza in Germania, sono cresciuto e sono pronto per giocare qui. Il mio ultimo allenatore mi ha aiutato molto, mi sento maturo".

Come ti poni nei confronti della concorrenza?

"Sono molto combattivo, essere qui con tutta questa concorrenza è una grande sfida per me. Spero che questa concorrenza mi faccia crescere ancora di più".

Sei già pronto per giocare a Verona?

"Io mi sono bene, mi sento pronto. Ho giocato in Nazionale e anche all'Eintracht, quindi mi sento pronto, anche se poi deciderà il mister".

E' il momento giusto per tornare in Italia?

"Quando sono stato in Italia la prima volta ero molto giovane, non avevo esperienza. Dopo l'annata a Francoforte sono cresciuto e spero di far vedere le mie qualità al Milan".

Cosa ti hanno detto Boban?

"So molto della storia del Milan. Con Boban non ho parlato di nulla di particolare. Devo solo dimostrare di fare bene in questa stagione".

Il giorno del tuo compleanno si giocherà il derby...

"Quel giorno spero di vincere il derby. Non so se farò bene o male in quella partita, ma spero che il Milan vinca".

Quali sono le tue sensazioni dopo l'arrivo al Milan?

"Essere qui è un sogno per me. Ho già fatto qualche allenamento, speriamo di fare una bella stagione".

