LIVE MN - Sampdoria-Milan (1-2) - Espugnato il Marassi: tre punti d'oro

Il Milan espugna il "Marassi" e risponde alle vittorie di Inter, Napoli e Juve. Un'altra prestazione di spessore da parte dei rossoneri, che portano a casa tre punti pesantissimi nonostante le assenze di giocatori chiave come Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. Dopo il vantaggio siglato da Kessié su rigore nel primo tempo, gli ospiti trovano il raddoppio nella ripresa con Castillejo. Poco dopo, però, Ekdal pesca il jolly su calcio d'angolo in modo piuttosto fortunoso. Poco male. Il Milan tiene botta e regge agli assalti degli avversari, che ci provano nei minuti finali senza però riuscire a sfondare il muro milanista. Vittoria preziosissima per la banda di Pioli.

94' Fischio finale: il Milan vince 2-1 a Genova contro la Sampdoria.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Cambio per il Milan: fuori Calhanoglu, entra Krunic.

88' Corner per la Sampdoria: cross in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

86' Il match è tornato in bilico al Ferraris dopo il gol della Samp.

82' GOL DELLA SAMP! Calcio d'angolo per i blucerchiati: cross in mezzo, tocco di Ekdal e pallone in rete nonostante il tentativo di Donnarumma.

81' Sostituzione per il Milan: Leris in campo al posto di Augello.

79' Che occasione per il Milan. Cross di Calabria, tiro al volo di Rebic e pallone che esce di poco.

77' GOL GOL GOOOLLL!!! Assist di Rebic e tiro vincente di Castillejo, ben appostato al centro dell'area blucerchiata. 2-0 per il Milan.

76' Cambio per il Milan: fuori Saelemaekers, entra Castillejo.

73' Il Milan fatica a imporre il suo gioco in questa fase del match.

69' Buona chance per la Samp. Cross di Candreva dalla destra, Thorsby anticipa tutti ma di testa non inquadra la porta.

67' Partite in bilico al "Ferraris". Samp molto più aggressiva rispetto al primo tempo.

62' Calcio d'angolo per la Samp: traversone in area, Rebic allontana di testa.

61' Angolo per la Sampdoria: pallone dentro, Theo si rifugia di nuovo in corner.

57' Altro cambio per la Samp: La Gumina in campo al posto di Gabbiadini.

55' Corner per la Sampdoria: traversone in area, il Milan riesce a spazzare via il pallone.

53' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu, il pallone sfila in area ma nessun rossonero lo raccoglie.

51' La Sampdoria ha alzato il suo baricentro.

47' Milan a un passo dal gol. Assist di Hauge, tocco di Tonali e pallone che sbatte sul palo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Calvarese: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Sostituzione nel Milan: Hauge in campo al posto di Diaz. Doppio cambio per la Samp: entrano Ekdal e Damsgaar, escono Jankto e Adrien Silva.

Milan in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Match spigoloso a "Marassi", con i rossoneri che tengono il possesso e la Samp che difende con tanti uomini per poi provare a sorprendere gli avversari in contropiede. Tonelli scalda i guantoni di Donnarumma in apertura, poi è un monologo milanista, fino alla rete su calcio di rigore di Kessié. Si preannuncia una ripresa intensa.

48' Fine primo tempo.

47' Buona occasione per il Milan in contropiede, ma Brahim Diaz sbaglia l'ennesima scelta della sua partita. Rinvio dal fondo per la Samp.

46' Ammonizione per Jankto.

45' GOL GOL GOOOLLL!!! KESSIE!!! Il centrocampista non sbaglia: pallone da una parte e Udero dall'altra. 1-0 per il Milan.

43' Calcio di rigore per il Milan: netto fallo di mano di Jankto.

40' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, la Samp spazza via.

39' Angolo per il Milan: cross in mezzo, Gabbia ci prova ma viene chiuso di nuovo in corner.

38' Che occasione per il Milan! Tonelli riesce a salvare sulla linea sul tentativo a botta sicura di Rebic. Rossoneri a un passo dal gol.

35' La Sampdoria si distende e va al tiro dalla lunga distanza con Gabbiadini: Donnarumma blocca senza problemi.

34' Il Milan insiste ma non riesce a sfondare. La Samp non concede spazi.

30' Corner per il Milan: pallone fuori per Saelemaekers, che calcia di prima intenzione ma spara in curva.

26' Ammonito Adrien Silva.

22' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Romagnoli e pallone facile tra i guantoni di Audero.

20' Cambio per la Sampdoria: fuori l'infortunato Bereszynski, al suo posto entra Colley.

18' Grande occasione per il Milan, ma Brahim Diaz sbaglia tutto temporeggiando troppo in area. Alla fine la soluzione per Rebic non sortisce effetti.

16' Il Milan fa la partita. La Samp difende e riparte.

13' Corner per il Milan: cross in mezzo, la Samp in qualche modo riesce a rinviare.

12' Che occasione per il Milan! Calabria vede e serve Rebic in area: tiro di prima del croato e grande intervento di Ferrari.

11' Altro angolo per la Sampdoria: traversone in area, Rebic allontana di testa.

9' Corner per la Samp: pallone dentro, libera la difesa del Milan.

8' Calcio d'angolo per la Sampdoria: cross in mezzo, rimpallo favorevole e grande parata di Donnarumma su Tonelli.

5' Cartellino giallo per Kessié.

4' La Samp difende con tanti uomini lasciando il possesso palla al Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Calvarese: si comincia! Primo pallone del match per la Sampdoria.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Casacca bianco-blù per la Samp, classica maglia rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Sampdoria e Milan stanno per scendere in campo per il posticipo domenicale della decima giornata di Serie A. Una sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini; Quagliarella. A disp.: Letica, Ravaglia, Colley, Yoshida, Regini, Rocha, Askildsen, Ekdal, Léris, Damsgaar; Verre, Ramirez, La Gumina. All.: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli; Gabbia; Theo; Tonali; Kessie; Saelemaekers; Diaz; Calhanoglu; Rebic. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte,Kalulu,Castillejo, Hauge, Krunić, Mionić, Colombo, Maldini. All.: Pioli