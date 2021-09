LIVE MN - Serie A Femminile, Sampdoria-Milan (0-1): vincono le rossonere! Decide la rete di Adami

Vince la seconda gara su due in Serie A il Milan Femminile. Dopo il 4-0 sul Verona del primo turno, le rossonere di Ganz sbancano il "Garrone" di Bogliasco battendo per 0-1 la Sampdoria grazie alla rete segnata al 53' da Greta Adami, abile ad anticipare tutti di testa su corner di Tucceri Cimini.

Giacinti e compagne hanno dominato per larga parte il match, creando numerose occasioni con la stessa capitano e con le altre stelle Vero, Jane e Bergamaschi; la Sampdoria ha risposto soprattutto dopo aver subito la rete dello svantaggio, sfruttando qualche indecisione di troppo della difesa rossonera. Il risultato, però, non cambia più e il Milan di Ganz torna a casa con 6 punti sui primi 6 disponibili.

FINE PARTITA | SAMPDORIA-MILAN (0-1)

92' | Calcio d'angolo per la Sampdoria e colpo di testa di una blucerchiata respinto, ad un passo dalla porta, di Codina. Le rossonere resistono.

90' | Quattro minuti di recupero.

85' | Secondo cambio per il Milan: Longo prende il posto di Thomas.

81' | Mentre viene ammonita la rossonera Adami, nella Sampdoria ci sono due cambi.

74' | Esce nel Milan Vero Boquete ed entra Grimshaw. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

73' | Che occasione per la Sampdoria! Azione personale di Martinez sulla sinistra e palla in mezzo per Tarenzi: la 27 è sola ad un metro dalla porta vuota, ma calcia clamorosamente fuori.

66' | Occasione per il raddoppio rossonero. Calcio d'angolo di Tucceri Cimini e colpo di Giacinti, la cui conclusione a botta sicura viene respinta dall'ennesimo intervento di Babb.

61' | Dopo aver sfiorato il goal, Bergamaschi ne salva uno! Uscita sbagliata da Giuliani e occasionissima a porta sguarnita per la Sampdoria, ma la 7 rossonera salva sulla linea di porta.

58' | Invezione di Jane con un destro dai 30 metri deviato in corner da Babb. Applausi!

53' | GOOOOOOOOOOOAAAAAAALLLLLL DEL MILAN! Calcio d'angolo di Tucceri Cimini e incornata sul primo palo di Adami per il vantaggio rossonero. SAMPDORIA-MILAN (0-1)

46' | Inizia il secondo tempo dopo il primo finito a reti bianche: nessun cambio per le due squadre e primo pallone per le rossonere.

INIZIO SECONDO TEMPO | SAMPDORIA-MILAN (0-0)

----

Ottimo primo tempo per le rossonere di Maurizio Ganz contro la Sampdoria. Il risultato recita sì 0-0, ma il Milan ha avuto diverse e importantissime azioni da goal. Tre di queste per Valentina Giacinti, fermata prima dal portiere locale Babb e poi sfortunata su una doppia conclusione finita l'una ad un soffio dal palo e l'altra allontanata sulla linea dall'intervento di Novellino; grosse chance anche per Boquete, il cui tiro poco dopo la mezz'ora è stato respinto da Babb, e per Adami, la cui conclusione nel finale del tempo è finita a pochi centimetri dal palo. Unica occasione per la Sampdoria al 40' con la traversa su calcio d'angolo di Rincon. Al Milan Femminile, dunque, manca solo il goal e ci sono i secondi 45 minuti per trovarlo.

FINE PRIMO TEMPO | SAMPDORIA-MILAN (0-0)

45' | Quattro minuti di recupero.

41' | Combinazione Vero-Giacinti a liberare Adami, il cui tiro, però, finisce di poco alla destra del palo blucerchiato.

40' | C'è anche la Sampdoria! Corner velenosissimo di Rincon che va direttamente in porta, accarezzando, per fortuna del Milan, solo la parte altra della traversa.

35' | Azione personale di Fusetti sulla destra e verticalizzazione per Vero, la quale controlla e calcia per la grande risposta in corner del portiere locale Babb.

29' | Terza occasione del Milan e terza occasione per Giacinti. La 9 salta secco Babb e calcia a botta sicura a porta vuota, ma Novellino interviene sulla linea di porta salvando la Sampdoria.

28' | Seconda ammonizione del match, la prima per il Milan: giallo a Laura Agard per un fallo su Tarenzi.

24' | Occasionissima per il Milan. Giacinti difende il pallone in area di rigore e lo calcia col destro: palla ad un soffio dal palo blucerchiato. Si resta sullo 0-0.

17' | Primo giallo del match: ammonita la blucerchiata Giordano per un fallo su Giacinti.

15' | Corsa di Bergamaschi sulla destra e cross dal fondo arretrato in area: respinge la difesa blucerchiata.

9' | Prima occasione per il Milan. Cross di Bergamaschi dalla destra e volée di Giacinti a cercare il secondo palo, ma a trovare la parata facile di Babb.

5' | Primo spunto di Vero Boquete dopo il rinvio di Giuliani e il tocco di Tucceri, ma il tiro della 87 viene ribattuto dalla difesa locale.

2' | Bel cross di Tucceri Cimini in area di rigore per la liberissima Giacinti, la quale, però, non riesce ad agganciare il pallone in acrobazia.

1' | Comincia il match con il primo pallone giocato dalle blucerchiate.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-3): Babb; Novellino, Auvinen, Pisani, Giordano; Fallico, Re, Seghir; Tarenzi, Martinez, Rincon. Allenatore: Cincotta

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Codina; Tucceri Cimini, Jane , Adami, Bergamaschi; Thomas, Boquete; Giacinti. Allenatore: Ganz

Arbitro: Turani di Firenze

Assistenti: Lencioni e Castro

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e buon sabato!

La Prima Squadra maschile è in sosta per le nazionali, ma quella femminile è pronta a scendere in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A; alle 17:30, infatti, ci sarà il fischio d'inizio di Sampdoria-Milan. Seguite il match con la diretta testuale di MilanNews.it: buona partita a tutti!