LIVE MN - Serie A, il nuovo calendario: Milan-Udinese alla 1^, ultima giornata a San Siro contro il Verona. Derby alla 5^ e alla 21^, Juve alla 9^ e alla 37^

- Termina qui la presentazione del calendario della Serie A 2022-2023.

12.47 - 38^ giornata: MILAN-VERONA

12.46 - 37^ giornata: JUVENTUS-MILAN

12.45 - 36^ giornata: MILAN-SAMPDORIA

12.45 - 35^ giornata: SPEZIA-MILAN

12.44 - 34^ giornata: MILAN-LAZIO

12.44 - 33^ giornata: MILAN-CREMONESE

12.42 - 32^ giornata: ROMA-MILAN

12.42 - 31^ giornata: MILAN-LECCE

12.41 - 30^ giornata: BOLOGNA-MILAN

12.41 - 29^ giornata: MILAN-EMPOLI

12.41 - 28^ giornata: NAPOLI-MILAN

12.39 - 27^ giornata: UDINESE-MILAN

12.38 - 26^ giornata: MILAN-SALERNITANA

12.38 - 25^ giornata: FIORENTINA-MILAN

12.37 - 24^ giornata: MILAN-ATALANTA

12.37 - 23^ giornata: MONZA-MILAN

12.34 - 22^ giornata: MILAN-TORINO

12.34 - 21^ giornata: INTER-MILAN

12.34 - 20^ giornata: MILAN-SASSUOLO

12.32 - Questo il doppio confronto tra Milan e Juventus:

9^ GIORNATA: Milan-Juventus

37^ GIORNATA: Juventus-Milan

12.32 - 19^ giornata: LAZIO-MILAN

12.31 - 18^ giornata: LECCE-MILAN

12.30 - 17^ giornata: MILAN-ROMA

12.30 - 16^ giornata: SALERNITANA-MILAN

12.29 - Dopo la 15^ giornata, ci sarà la sosta per i Mondiali in Qatar. La ripresa della Serie A è in programma il 4 gennaio 2023.

12.28 - 15^ giornata: MILAN-FIORENTINA

12.28 - 14^ giornata: CREMONESE-MILAN

12.27 - 13^ giornata: MILAN-SPEZIA

12.26 - 12^ giornata: TORINO-MILAN

12.25 - 11^ giornata: MILAN-MONZA

12.24 - 10^ giornata: VERONA-MILAN

12.24 - 9^ giornata: MILAN-JUVENTUS

12.24 - 8^ giornata: EMPOLI-MILAN

12.22 - 7^ giornata: MILAN-NAPOLI

12.21 - 6^ giornata: SAMPDORIA-MILAN

12.19 - 5^ giornata: MILAN-INTER

12.19 - 4^ giornata: SASSUOLO-MILAN

12.18 - 3^ giornata: MILAN-BOLOGNA

12.17 - 2^ giornata: ATALANTA-MILAN

12.16 - Ecco le due sfide tra Milan e Monza:

11^ GIORNATA: Milan-Monza

23^ GIORNATA Monza-Milan

12.14 - Queste le date del derby di Milano:

5^ GIORNATA: Milan-Inter

21^ GIORNATA: Inter-Milan

12.12 - Ecco la prima giornata della Serie A 2022-2023:

1^ GIORNATA

FIORENTINA-CREMONESE

VERONA-NAPOLI

JUVENTUS-SASSUOLO

LAZIO-BOLOGNA

LECCE-INTER

MILAN-UDINESE

MONZA-TORINO

SALERNITANA-ROMA

SAMPDORIA-ATALANTA

SPEZIA-EMPOLI

12.10 - Prima di conoscere la prima giornata della Serie A 2022-2023, viene presentato anche il nuovo pallone da gioco ufficiale: il Puma Orbita Serie A.

12.00 - E' iniziato l'evento. Pierluigi Pardo sta spiegando i vari criteri per la compilazione del calendario, oltre ovviamente a riportare tutte le date della Serie A.

11.59 - Prima del Mondiale in Qatar, si giocheranno 15 giornate di campionato (di cui 4 ad agosto), mentre le restanti 23 verranno disputate a partire dal 4 gennaio 2023.

11.57 - Queste le date della Serie A 2022-2023:

INIZIO CAMPIONATO: 13-14 agosto

FINE CAMPIONATO: 3-4 giugno

TURNI INFRASETTIMANALI: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio

SOSTE NAZIONALI: dal 19 al 27 settembre e dal 20 al 28 marzo

INIZIO SOSTA MONDIALI: 14 novembre

RIPRESA POST MONDIALI: 4 gennaio

11.52 - All'evento che sta per iniziare parteciperanno il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l'amministratore delegato Luigi De Siervo.

11.45 - Questi i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM:

- è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

NAPOLI-SALERNITANA

- una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

- non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

- non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

- le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee;

- in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

