live mn Ternana-Milan Futuro (3-0): finisce al "Liberati", arriva una pesante sconfitta

16.57 - Finisce con l'ottava sconfitta in sedici partite per il Milan Futuro, ora solitario al penultimo posto in classifica. La squadra di Daniele Bonera tiene botta per un tempo pur senza brillare particolarmente, inizia arrembante la ripresa e sfiora il pareggio e quando lo trova il fuorigioco annulla tutto. Le solite incredibili ingenuità difensive compromettono la partita, consegnando alla Ternana la palla del 2-0 al 63' e in quell'esatto istante tutta la spinta rossonera si esaurisce, con la squadra che si consegna a un avversario superiore, che trova anche la rete del 3-0. Ultimi 20 minuti di inutile agonia, fra sostituzioni e occasioni che sono solo da parte dei padroni di casa. Situazione di classifica complicata per i giovani di Daniele Bonera e fra quattro giorni c'è il recupero contro il Campobasso.

94' - Triplice fischio.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

87' - Ternana vicinissima al poker con Ferrante che in contropiede a tu per tu con Raveyre la piazza ma la manda fuori.

85' - Cambio per il Milan: dentro Chaka Traoré, fuori Sia.

82' - In questo momento il Milan Futuro è solitario al penultimo posto.

80' - Fallo a centrocampo di Sandri, giallo per il centrocampista rossonero.

77' - Girandola di sostituzioni per la Ternana: fuori Curcio, Cianci e Cicerelli; dentro Ferrante, Donnarumma e Carboni.

70' - Doppio cambio per il Milan: fuori Vos e Stalmach, dentro Sandri e Turco.

70' - Rete che arriva da corner, con Casasola che svetta tra Minotti e Coubis e supera Raveyre.

69' - Terzo gol della Ternana, ancora Casasola.

68' - Ternana ora sul velluto, Romeo è liberissimo di incornare un traversone dalla destra, Raveyre salva in corner.

64' - Ennesimo pasticcio difensivo con un retropassaggio di Zukic che coglie di sorpresa Raveyre, Cianci ringrazia e deposita la palla in rete.

63' - Raddoppio della Ternana, segna Cianci.

62' - Cambio anche per il Milan: fuori Bartesaghi, dentro Bozzolan.

62' - Secondo cambio per la Ternana: fuori Aloi, dentro Maestrelli.

60' - Occasione per Longo! L'attaccante riceve un assist di testa di Minotti ma perde l'attimo. Rossoneri in crescita.

60' - Milan che è entrato bene in campo in questo secondo tempo.

59' - Annullato il gol del pari del Milan con Longo per un presunto fuorigioco di Zukic, autore dell'assist.

58' - Stalmach ci prova dalla distanza! Risponde Vannucchi che respinge.

57' - Lungo giro palla del Milan, i giocatori della Ternana gestiscono senza però riuscire a impossessarsi del pallone.

55' - Sia prova la giocata individuale ma viene fermato di mestiere.

53' - Ritmi che restano blandi al "Liberati".

46' - Subito un cartellino giallo, è per il ternano Capuano.

46' - Primo cambio per il Milan: esce Jimenez, entra Magni.

16.07 - Inizia il secondo tempo.

15.51 - Vantaggio meritato della Ternana dopo 45' con gli umbri bravi ad approfittare delle solite amnesie difensive del Milan Futuro. Cicerelli la sblocca di testa dopo 9 minuti, poi ha l'occasione di raddoppiare in un paio di occasioni senza nemmeno spingere troppo: palo di Cianci al 26' e lo stesso giocatore rossoverde può raddoppiare al 45' ma Raveyre è prodigioso nell'intervento. Rossoneri che si aggrappano alle cavalcate sulla fascia destra di Jimenez e poco altro.

48' - Finisce il primo tempo.

46' - Concessi tre minuti di recupero.

45' - Grande parata di Raveyre! Il francese dice no a Cianci da distanza ravvicinata, poi Jimenez porta via la palla.

44' - Tiro-cross di Malaspina su punizione, Vannucchi esce e blocca facilmente.

40' - Primo ammonito del Milan, è Stalmach che interviene fallosamente su De Boer.

38' - Primo cambio per la Ternana: l'infortunato Tito cede il posto a Martella.

35' - Altro affondo dalla destra per Jimenez ma ancora una volta non trova nessuno a centro area pronto a raccogliere il suggerimento.

33' - Contrasto Sia-Capuano con entrambi finiti a terra doloranti, chiamando l'intervento dei medici.

29' - Il Milan tira in porta: cross dalla sinistra di Bartesaghi, testa di Longo ma il pallone finisce docile tra le braccia di Vannucchi.

28' - Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro, è assente nel match odierno per un sovraccarico alla coscia destra.

26' - Palo di Cianci dalla distanza! Ternana vicina al raddoppio.

24' - Longo troppo isolato davanti con Sia e Vos che non riescono a rifornirlo.

23' - Milan che ci prova con i lanci lunghi, ma Ternana ben posizionata.

22' - Prima sortita di Jimenez che affonda sulla destra e mette in mezzo, non trovando però l'ariete pronto a tradurre in rete il suo traversone.

20' - Primo giallo della partita, va ad Aloi della Ternana per gioco falloso.

15' - Primo quarto d'ora di gioco col Milan Futuro fin qui incapace di farsi vivo dalle parti del portiere avversario. Tanti giro palla ma Ternana che controlla senza problemi.

13' - In questo momento il Milan è a cinque punti dalla zona salvezza, classifica sempre più deficitaria.

10' - Ternana in gol con Casasola, che si è fatto trovare liberissimo a centro area ricevendo un traversone dalla sinistra e superando di testa Raveyre.

9' - Ternana avanti con Casasola.

7' - Una bella giornata autunnale a Terni: sole in Umbria e 13 °C

5' - Prima offensiva rossonero con Longo che entra in area ma perde il pallone, accerchiato dai difensori rossoverdi.

2' - Milan che tiene bene il campo fin qui, con un modulo inedito rispetto alle altre uscite in campionato.

15.02 - Partiti!

Amici di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio "Libero Liberati" di Terni. Tra pochi minuti prenderà il via la sfida valida per la 17ª giornata di campionato di Serie C - Girone B tra Ternana e Milan Futuro. La formazione di Daniele Bonera è in una situazione di classifica complicata ma in settimana ha strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, espugnando il campo della Torres. Una vittoria che si spera possa dare morale in vista di una partita complicata, con tro una delle squadre accreditate alla promozione in Serie B con un grande ex rossonero in panchina: Ignazio Abate.

Di seguito le formazioni ufficiali. Bonera che opta per tre centrali di difesa, con Jimenez e Bartesaghi esterni a tutta fascia. Occasione dal 1' per Diego Sia, per la prima volta titolare: affiancherà davanti Samuele Longo. Altra novità è il polacco Dariusz Stalmach, all'esordio assoluto in Serie C. Col Milan Futuro ha raccolto due gettoni in Coppa Italia, tra cui l'ultima partita vinta contro la Torres:

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; De Boer, Aloi; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. A disp. Vitali, Patanè, Ferrante, Maestrelli, Donati, Carboni, Bellavigna, Martella, Donnarumma. All. Ignazio Abate.

MILAN FUTURO (3-4-1-2): Raveyre; Zukic, Minotti, Coubis; Jimenez, Malaspina, Stalmach, Bartesaghi; Vos; Sia, Longo. A disp. Nava, Mastrantonio, Bozzolan, Dutu, D'Alessio, Fall, Magni, Sandri, Traoré, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Lovison di Padova.

ASSISTENTI: Parisi e Minafra.

IV UFFICIALE: Gianquinto.