live mn Udinese-Milan (0-4): è un gran Diavolo. Partita dominata, prova solida

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE

22.39 - Bellissimo Milan, vittoria inappellabile a Udine. Ed era davvero tanto che non assistevamo a una partita dominata in cui la vittoria non è mai stata in discussione. Se il Milan di Conceiçao si è distinto nelle sue vittorie per la costante delle rimonte, qui i rossoneri si sono presi la partita da subito. Approccio feroce e difesa compatta. Esaltate le fasce laterali dove si è rivisto il Theo dei bei tempi e la difesa non ha concesso praticamente nulla. Il 3-4-3 varato per la prima volta è promosso sotto ogni punto di vista. Unica preoccupazione per quanto avvenuto a inizio ripresa, con lo scontro di gioco fra Maignan e Jimenez. Il francese è stato portato in ospedale dopo aver rimediato un trauma cranico. Lo spagnolo quasi 20 minuti dopo ha dovuto abbandonare il campo. La vittoria di Udine non cambia la classifica, ma se non altro dà morale per le prossime sei partite. Ora tocca all'Atalanta nella sera di Pasqua.

90' + 5 - Triplice fischio, Udinese -Milan 0-4. Si ritorna a vincere, non succedeva dal 15 marzo.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

89' - C'è il primo ammonito del Milan, è Terracciano.

86' - Ci prova Solet dalla distanza, Sportiello salva in corner.

85' - Gol di Pulisic ma la rete è annullata per fuorigioco!

83' - Cambio Udinese: fuori Lucca, dentro Pizarro.

83' - Doppio cambio Milan: fuori Theo e Leao, dentro Bartesaghi e Terracciano.

81' - Il Milan dilaga: sciabolata di Abraham dalla destra a cambiare gioco per Leao, il portoghese affonda e mette in mezzo dove trova l'inserimento vincente di Reijnders. Ed è il decimo gol in campionato per l'olandese!

81' - GOL DEL MILAN!!! TIJJANI REIJNDERS!!!

78' - Milan in pieno controllo della partita.

76' - Doppio cambio per l'Udinese: fuori Ekkelekamp e Kristensen, dentro Payero e Pafundi.

74' - Ammonito Bijol, è il primo giallo della partita.

74' - Quarto gol in campionato di Theo! Giocata partita da Leao di tacco, sponda di Abraham per il francese che affonda come ai bei tempi e scarica un sinistro che non lascia scampo a Okoye.

74' - GOL DEL MILAN!!! THEO HERNANDEZ!!!

73' - Escono Jovic e Jimenez, dentro Abraham e Sottil.

72' - Problemi per Jimenez, postumi del terribile scontro di gioco con Maignan di quasi 20 minuti fa.

68' - REIJNDERS! Che giocata dell'olandese che si libera di un avversario, entra in area e da posizione defilata prova il tiro a giro che finisce di poco fuori.

65' - Altri aggiornamenti su Maignan, in questi minuti l'ambulanza è partita in direzione ospedale.

64' - Doppio cambio per l'Udinese: fuori Kamara e Lovric, dentro Rui Modesto e Iker Bravo.

62' - Intanto l'Udinese si rende pericolosa con Atta, il cui sinisrto finisce fuori.

61' - Arrivano ulteriori aggiornamenti su Maignan direttamente dal club: trauma cranico per il portiere.

59' - Maignan verrà portato in ospedale per accertamenti. Da Sky fanno sapere che il portiere è cosciente.

57' - Leao cerca Jovic, il serbo manca per poco l'appuntamento col pallone.

56' - Seconda presenza in campionato per lui dopo la partita giocata a Lecce. Terza presenza complessiva considerando anche la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo.

55' - Entra Sportiello al posto dell'infortunato Maignan.

54' - Maignan viene portato via in barella. Davvero brutto lo scontro tra il portiere e Jimenez. Il francese sembra aver ripreso i sensi.

52' - Scontro bruttissimo Maignan-Jimenez, il francese sembra avere la peggio.

51' - Maignan preso di mira dai tifosi dell'Udinese. Piovono fischi nei suoi confronti.

49' - Prova a fare tutto da solo Pulisic, tiro murato.

21.48 - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio nelle due squadre.

21.38 - Un po' di statistiche del primo tempo: 0.29 a 0.93 gli xG; 5-9 tiri totali, 2-4 tiri in porta, 1-6 calci d'angolo, 46%-54% possesso palla.

21.34 - Un bel Milan in questo primo tempo e un vantaggio meritato, non succedeva da tempo. Rossoneri in pieno controllo della partita, vicini al gol già dopo 21 secondi e compatti dietro. Il 3-4-3 varato da Sergio Conceiçao desta ottime impressioni. Esterni che spingono, attacco che punge, difesa che tiene. La sblocca Leao a tre minuti dalla fine del primo tempo, poi Pavlovic nel recupero raddoppia. Udinese quasi mai pericolosa e quando ci prova non dà mai la sensazione di poter realmente segnare. Il Milan ha approcciato la partita nel modo migliore, ora servirà saper gestire il vantaggio.

21.32 - Finisce il primo tempo, Udinese - Milan 0-2.

45' + 1 - Corner dalla sinistra di Pulisic, tiro a giro e testa di Pavlovic che supera tutti. Secondo gol in campionato per il serbo, dopo la rete sempre di testa segnata contro la Lazio alla terza giornata.

45' + 1 - GOL DEL MILAN!!!! STRAHINJA PAVLOVIC!!!

45' - Un minuto di recupero.

44' - E nonostante il gol del vantaggio, arriva il coro dal settore ospiti: "Cardinale devi vendere, vattene, vattene".

42' - Milan meritatamente in vantaggio! Fofana dalla destra mette al centro dove trova al limite dell'area Leao, destro a giro del portoghese che supera Okoye. Settimo gol in campionato per lui, tutti realizzati in trasferta.

42' - GOL DEL MILAN!!!!! RAFA LEAO!!!

41' - LEAO! Sinistro in area del portoghese che trovsa la risposta di Okoye.

40' - L'Udinese e rpova a uscire fuori, Milan ben chiuso dietro. Ci prova Karlstrom ma il tiro è debole e facile preda di Maignan.

37' - Milan tutt'altro che brutto, anzi. Grandi passi in avanti rispetto a molti primi tempi visti in questa stagione.

36' - Traversone dalla destra di Fofana che trova sull'out opposto Pavlovic. Il serbo mette in mezzo ma non c'è nessuno.

33' - Prima occasione per l'Udinese! Ci prova Ehizibue ma risponde Maignan. Sulla ribattuta di Lucca salva la difesa.

32' - Ci prova Jimenez dalla distanza, palla alta.

31' - Numero di Reijnders che supera in slalom due avversari nell'area di rigore ma la difesa friulana è ermetica.

30' - Bijol lancia lungo alla ricerca di Lucca, ma la palla finisce nelle mani di Maignan.

27' - Qualche difficoltà per Leao che non sembra troppo a suo agio nel nuovo modulo.

24' - Ekkelekamp cerca Lucca che non riesce a impattare di testa. Palla a Theo che serve Maiginan.

20' - Lovric ci prova dalla distanza, palla alta.

19' - Dal settore dei tifosi ospiti viene esposto lo striscione: "Solo per la maglia".

18' - Primo corner dell'Udinese, ci prova Lucca in girata e palla che finisce fuori.

17' - Buon primo tempo fin qui da parte del Milan.

15' - Cori da parte dei tifosi del Milan nei confronti del presidente Paolo Scaroni.

14' - Traversone dal limite di Pulisic per Pavlovic, il serbo ci prova di testa ma la palla finisce fuori.

13' - Jimenez dalla destra cerca Jovic, Bijol lo anticipa e salva in corner.

11' - Pulisic prova il gol olimpico: corner a giro sul quale è bravo Okoye in presa.

10' - Theo batte la punizione, Ehizibuie di testa anticipa Leao e mette in corner.

9' - Reijnders steso al limite dell'area da Bijol, sebbene da posizione defilata. Punizione per i rossoneri.

8' - Fischi da parte dei tifosi dell'Udinese nei confronti di Maignan ogni volta che il portiere tocca palla.

6' - LEAO! Il portoghese viene lanciato direttamente da Maignan. È bravo nel controllo, meno nella gestione della palla che finisce tra le braccia del portiere.

3' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni bianchi. Udinese in maglia bianconera, calzoncini e calzettoni neri.

2' - Sugli sviluppi del corner il traversone di Theo Hernandez finisce fuori.

1' - REIJNDERS! Occasione per il Milan dopo 21 secondi. Pulisic in profondità, pasticciano due centrali friulani e l'olandese a tu per tu con il portiere prova la conclusione, deviata in corner.

20.45 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, benvenuti dal "Bluenergy Stadium" dove potrete seguire il live testuale di Udinese-Milan, partita che apre la 32ª giornata di Serie A.

Ultimo treno per la squadra di Sergio Conceiçao, se vuole ancora provare a conquistare una qualificazione almeno in Conference League. Udinese nella terra di mezzo, che può divertirsi e che vincendo avrebbe la possibilità di avvicinarsi al Diavolo.

Due squadre che arrivano alla partita non certo nel loro momento migliore. Udinese che ha perso le ultime tre partite e che non vince da quattro. Pochi i gol realizzati, il 16 febbraio, nel 3-0 contro l'Empoli, l'ultima volta in cui la squadra ha fatto più di un gol nei 90'. Da allora 4 reti in 6 partite. Difesa che incassa reti da 4 partite. In casa lo 0-1 contro il Verona ha interrotto una sequenza di tre vittorie di fila. Udinese che se le partite durassero 45' sarebbe in zona coppe. Un punto nelle ultime due partite per il Milan che nelle ultime 7 partite ha sempre segnato e subito almeno una rete. La difesa preoccupa: nelle ultime 5 partite ha incassato 9 reti. Percorso deficitario in trasferta dove la squadra ha perso 4 delle ultime 6 partite. Curiosamente, lontano da San Siro sono 9 partite che non pareggia. L'ultimo X il 9 novembre nel pirotecnico 3-3 contro il Cagliari.

Confronto numero 107 tra le due squadre: 23 vittorie dell'Udinese, 37 pareggi, 46 vittorie del Milan. Limitatamente alle sfide giocate in Friuli il bilancio è molto più equilibrato, col Milan leggermente in vantaggio: 18 vittorie contro le 15 dell'Udinese e 19 pareggi. I tre segni in schedina si sono alternati negli ultimi tre anni e nelle ultime 4 partite abbiamo assistito a partite in cui entrambe le squadre hanno segnato. L'ultimo confronto a Udine è stato vinto dal Milan a gennaio 2024 per 2-3. Un anno prima successo per 3-1 dell'Udinese con Zlatan Ibrahimovic che segna la sua ultima rete in carriera. Nel dicembre 2021 il risultato finale è stato di 1-1.

Grande sorpresa nell'undici iniziale di Sergio Conceiçao. Per la prima volta in stagione il Milan giocherà a tre dietro. Il sacrificato è Thiaw che lascia spazio a Tomori e Pavlovic braccetti e Gabbia centrale. L'infortunio di Kyle Walker ha portato al cambio modulo, spazio a Jimenez come esterno di centrocampo con Theo sull'out sinistro. Reijnders e Fofana i centrali di centrocampo. Davanti la sorpresa è Luka Jovic. Il serbo è in forma, ha segnato nelle ultime due partite contro Napoli e Fiorentina e si riprende una maglia da titolare che mancava dalla partita d'esordio contro il Torino. Solo panchina per Abraham, indisponibile Santiago Gimenez.

Capitolo Udinese: rispetto alle indicazioni delle ore precedenti al match, il tecnico bianconero Kosta Runjaic lascia fuori Payero per far spazio a Ekkelenkamp, con Karlstrom e Lovric a completare la linea mediana. Davanti, Atta a sostegno dell'unica punta Lorenzo Lucca.



UDINESE - MILAN 0-4

RETI: 42' Leao, 45' + 1 Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (64' Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76' Payero), Kamara (64' Rui Modesto); Atta; Lucca (83' Pizarro). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan (55' Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez (81' Bartesaghi); Pulisic, Jovic, Leao (81' Terracciano). A disp.: Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Del Giovane e Rossi.

IV UOMO: Crezzini.

VAR: Marini.

AVAR: Massa.

NOTE: Recupero: primo tempo 1', secondo tempo 5'. Ammonito Terracciano. Mike Maignan è uscito per infortunio, riportando un trauma cranico ed è stato trasferito all'ospedale di Udine.

SERIE A, 32ª GIORNATA

Udinese - Milan (11 aprile, ore 20.45)

Venezia - Monza (12 aprile, ore 15)

Inter - Cagliari (12 aprile, ore 18)

Juventus - Lecce (12 aprile, ore 20.45)

Atalanta - Bologna (13 aprile, ore 12.30)

Hellas Verona - Genoa (13 aprile, ore 15)

Fiorentina - Parma (13 aprile, ore 15)

Como - Torino (13 aprile, ore 18)

Lazio - Roma (13 aprile, ore 20.45)

Napoli - Empoli (14 aprile, ore 20.45)

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Napoli 65

3. Atalanta 58

4. Bologna 57

5. Juventus 56

6. Lazio 55

7. Roma 53

8. Fiorentina 52

9. Milan 48

10. Torino 40

11. Udinese 40

12. Genoa 38

13. Como 33

14. Hellas Verona 31

15. Cagliari 30

16. Parma 27

17. Lecce 26

18. Empoli 24

19. Venezia 21

20. Monza 15

MARCATORI

22 reti: Retegui (Atalanta)

17 reti: Kean (Fiorentina)

14 reti: Thuram (Inter)

13 reti: Lookman (Atalanta)

11 reti: Lukaku (Napoli), Orsolini (Bologna), Lautaro Martinez (Inter) e Dovbyk (Roma)