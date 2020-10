LIVE MN - Verso Inter-Milan: tornano Romagnoli e Ibra, Leao in campo

15.20 LA CARICA DI THEO - Theo Hernandez è intervenuto sul proprio profilo Twitter, carico per il derby di questa sera: "E' il giorno del derby! Andiamo!"

14.50 IL PASSATO DI RIVERA - Queste le parole di Gianni Rivera sul derby più importante:" Il più importante è stato quello del '61-'62, dovevamo giocare il derby e qualcuno scommetteva su quanti gol ci avessero fatto. La partita finì 3-1 per noi".

14.25 PARLA RICKY - "2-1 per il Milan". Questo il pronostico di Ricky Kakà per il derby di questa sera. L'ex numero 22 rossonero ha poi raccontato un anedotto sulla stracittadina milanese: "Ci concentravamo a Milanello. La sera c’era il biliardo e Dida giocava con Serginho. Noi assistevamo infastidendo con il tifo per uno o per l’altro. Restavamo lì per ore a divertirci e a chiacchierare".

14.00 LEAO TITOLARE - Stefano Pioli ha deciso: sarà Rafael Leao il titolare nel derby contro l'Inter. Questo l'aggiornamento social di MilanNews.it (Seguici su Instagram: @milannewsitofficial)

13.40 NEL SEGNO DI ZLATAN - L'ultimo Derby di Milano vinto dal Milan in Serie A nel girone d'andata risale al 14 novembre 2010 - vittoria per 1-0 grazie al

gol al 5º minuto di Zlatan Ibrahimovic.

13.16 LA PARTITA - Derby della Madonnina numero 173 in Serie A: conduce l’Inter per 66 successi contro i 51 del Milan - 55 pareggi completano

il quadro.

13.00 I RICORDI DI SHEVA - "Passione incondizionata. In bocca al lupo Milan". Lo ha scritto sui social l'ex fuoriclasse rossonero, Andriy Shevchenko, in vista del derby di questa sera. Sheva sa bene l'importanza della stracittadina.

12.43 - Stamattina Stefano Pioli dopo aver visto i suoi giocatori e ragionato sulla possibile formazione da schierare nel derby, sembrerebbe orientato a inserire Rafael Leao dal primo minuto come esterno a sinistra nel trio dietro Ibrahimovic. Gli altri due saranno Calhanoglu e Saelemaekers.

12.29 PARLA SEEDORF - In vista del big match di questa sera, Clarence Seedorf ha postato il seguente messaggio su Instagram: "Il Derby di Milano è una partita speciale che ho giocato sia con la maglia dell’Inter che del Milan e anche da allenatore nel 2014! Guardare gli spalti con 80.000 fans è magico, ma oggi sappiamo che sarà diverso a causa della pandemia. Speriamo che i tifosi tornino presto, nel frattempo uniamo le forze per rispettare le regole legate alla prevenzione del Covid perché il ritorno allo stadio dipende anche dal nostro comportamento! Goditi la partita e stai al sicuro!", il messaggio finale dell’olandese.

12.14 CHE MILAN! Dopo l’Atalanta, che ha conquistato 56 punti, Milan (54) e Inter (47) sono le due squadre che hanno fatto meglio in Serie A nell’anno solare 2020.

12.00 LA PROBABILE FORMAZIONE - Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione in vista del derby di questa sera, ovvero l'esterno sinistro che completerà il tridente alle spalle di Ibrahimovic. È una cosa a tre fra Castillejo e Leao. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Rafa Leao. Ecco, nel dettaglio, la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nel live testuale che vi fornirà tutti gli aggiornamenti in vista del big match di questa sera: il derby Inter-Milan, valido per la quarta giornata di Serie A!