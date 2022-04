LIVE MN - Verso Lazio-Milan, in difesa torna Calabria. Brahim sulla trequarti, ballottaggio Messias-Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di Image Sport

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

14:32 - Tra i giocatori rossoneri presenti nella Capitale per la sfida in programma questa sera contro la Lazio c'è anche il giovane attaccante serbo Marko Lazetic. Oltre al classe 2004, per la gara contro i biancocelesti ci sarà anche Alessio Romagnoli. Assenti, invece, Florenzi, Bennacer, Maldini e Kjaer.

14.00 - Per la sfida in programma questa sera all'Olimpico contro il Milan, valida per la trentaquattresima giornata, Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3. In porta Strakosha, con la linea difensiva composta da Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. A centrocampo, invece, dovrebbero agire Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco, infine, tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

13.40 - Sono Brahim Diaz e Alessio Romagnoli gli unici due diffidati in casa Milan per la sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Tra i biancocelesti, invece, i giocatori che rischiano di saltare il prossimo turno sono Immobile, Marusic, Patric e Luiz Felipe.

13.20 - La gara fra Lazio e Milan, in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, sarà visibile sui canali di DAZN.

13.00 – Per la sfida in programma questa sera contro la Lazio, Stefano Pioli si affiderà al consueto 4-2-3-1. Maignan in porta, Kalulu e Tomori difensori centrali mentre sulla fascia destra dovrebbe ritornare Calabria, con Theo confermato sulla sinistra. I rossoneri dovranno però fare a meno di Bennacer, dunque in mediana spazio alla coppia Tonali-Kessie. Sulla trequarti, di conseguenza, dovrebbe agire Brahim Diaz, il quale sarà affiancato sulla sinistra da Leao e sulla destra da Messias, in vantaggio rispetto a Saelemaekers. In attacco l’unica punta sarà Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Lazio-Milan, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Un impegno fondamentale per i rossoneri, che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia vorranno ottenere il massimo da questa sfida e ritornare in testa alla classifica.