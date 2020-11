LIVE MN - Verso Lille-Milan, cinque cambi: Hauge verso la titolarità

15.36 - Dopo l’esordio sulla panchina del Milan in serie A, domenica scorsa a Napoli, stasera per Daniele Bonera sarà la prima volta in competizioni europee. Il collaboratore tecnico di Stefano Pioli (assente ancora a causa del Covid), guiderà i rossoneri contro il Lille sempre con l’ausilio da casa da parte del tecnico parmense.

14.47 - Sono quattro gli assenti più importanti del gruppo rossonero che stasera affronterà alle 18.55 il Lille in Europa League. Per la trasferta francese non sono stati convocati Ibrahimovic, Leao e Saelemaekers per infortunio, mentre Mateo Musacchio ha pienamente recuperato ma non è ancora al meglio dal punto di vista atletico ed è rimasto a lavorare a Milanello.

13.36 - Arrivati al giro del boa del girone H di Europa League, il Lille guida il raggruppamento con 7 punti in classifica, tallonato dal Milan ad una sola lunghezza. Sparta Praga e Celtic, invece, seguono rispettivamente con 3 punti e 1 punto in graduatoria.

12.23 - Con ogni probabilità, Brahim Diaz siederà in panchina anche contro il Lille. Perlomeno all’inizio. Come riporta Tuttosport, il giovane trequartista spagnolo potrà tornare utile a gara in corso e magari trovare più spazio in campionato, visto il tour de force che attende il Milan fino alla sosta natalizia.

12.02 - "Hauge, prima volta da titolare", titola il quotidiano Tuttosport in vista del match di Europa League contro il Lille. L’ex Bodo, dunque, giocherà dall’inizio questa sera in Francia: il norvegese affiancherà Castillejo e Calhanoglu nel tridente alle spalle di Rebic.

9.57 - La Gazzetta dello Sport riporta la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo contro il Lille. Donnarumma in porta, poi Dalot, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa; in mezzo al campo Tonali e Bennacer, con Castillejo, Calhanoglu e Hauge a sostegno di Rebic, schierato nel ruolo di prima punta.

8.28 - Daniele Bonera guiderà il Milan anche questa sera, allo stadio Pierre Mauroy, in sostituzione di Pioli e Murelli. Nel 2006, nel precedente a San Siro contro il Lille, l'ex difensore bresciano fu in campo, da titolare, in coppia centrale con Kaladze. Quel precedente non andò bene, con il successo dei francesi per 2-0. Bonerà rimase invece in panchina nello 0-0 in Francia.

8.00 - In avvicinamento alla gara tra Lille e Milan sono state rivelate anche le quote scommesse del match tra rossoneri e francesi. In particolare, i bookmakers danno come favoriti i francesi con una quota di 2.40 volte la posta mentre il successo dei rossoneri è quotato a 3.00. Il pareggio finale, invece, è dato a 3.30.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento di Lille-Milan, gara valida per la quarta giornata del gruppo H di Europa League, che per i rossoneri può rappresentare l'occasione di sovvertire le gerarchie del raggruppamento. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 19 allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d'Ascq.