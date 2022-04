LIVE MN - Verso Milan-Bologna, Diaz in vantaggio su Kessie. Per il resto formazione confermata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

-----

Amici ed amiche di MilanNews.it, salve a tutti!

È oggi il giorno di Milan-Bologna, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A ed in programma stasera alle 20:45 a San Siro. La nostra redazione vi accompagnerà fino al fischio d'inizio del match con il consueto live aggiornato con tutte le notizie più importanti minuto per minuto.

13:30 | Stefano Pioli taglierà questa sera il traguardo delle 100 panchine in Serie A con il Milan. Come riportato da acmilan.com, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il tecnico emiliano è l'allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.04 a partita.

13:05 | Come dichiarato ieri in conferenza stampa, Pioli ha un unico dubbio per la formazione titolare: Diaz o Kessie da trequartista? Al momento è in vantaggio lo spagnolo con l'ivoriano che si accomoderebbe in panchina, al fianco di Ibrahimovic e di Rebic. Per il resto confermato l'undici che ha vinto e convinto nelle ultime partite, con Giroud di punta, la coppia Tonali-Bennacer in mediana e Kalulu preferito a Romagnoli al fianco di Tomori.