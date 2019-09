LIVE MN - Verso Milan-Inter: Leao titolare con Suso e Piatek, Paquetà in panchina

19.44 LE FORMAZIONI UFFICIALI - Queste le formazioni ufficiali di Milan e Inter:

MILAN: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Suso, Leao, Piatek. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Borini, Rebic, Theo Hernandez, Krunic, Paquetà, Duarte, Gabbia. All: Giampaolo.

INTER: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. A disp.: Padelli, Gagliardini, Sanchez, VEcino, Ranocchia, Politano, Lazaro, Borja Valero, Di Marco, Biraghi, Candreva, Bastoni. All: Conte.

19.39 PARLA BIRAGHI - A pochi minuti dal derby di Milano, Cristiano Biraghi, terzino nerazzurro, si sofferma a parlare a InterTV. "L'abbiamo preparata come si prepara un derby, partita particolare e sappiamo quale importanza ha per i tifosi. Ed è importante anche per noi - riporta fcinternews.it -. Anche loro si saranno preparati al meglio. Hanno avuto delle difficoltà, ma daranno tutto. Noi pensiamo solo a noi stessi, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. A livello personale mi sento bene, sono a posto fisicamente e mi alleno tutti i giorni per aspettare il mio momento. Ma è giusto pensare prima alla squadra, in campo andrà chi sta meglio".

19.30 PARLA SUSO - Queste le parole di Suso a Milan TV prima del derby contro l'Inter:

Sulla settimana: "E' stata una settimana importante. Il derby è sempre speciale. E' presto, manca tanto ma vincere sarebbe bellissimo".

Sul match: "In queste partite sono le piccole cose a fare la differenze, dovremo stare concentrati. Al mister piace tenere palla e pressare alti. Siamo sulla strada giusta".

Su cosa serve per battere l'Inter: "Loro sanno bene cosa fare, giocano un calcio difficile. Oggi sarà importante la testa, noi proveremo a vincere".

19.18 - ARRIVATO ANCHE IL MILAN - Pochi minuti dopo l'Inter, anche il Milan è arrivato a San Siro in vista del derby di questa sera.

19.16 INTER A SAN SIRO - Come riporta l'inviato di Milannews.it, l'Inter è arrivata a San Siro: il pullman con a bordo i giocatori nerazzurri ha appena fatto il suo ingresso nei garage dello stadio milanese.

18.52 SUSO E L'INTER - Nella sua carriera, Suso ha segnato tre gol contro l'Inter in Serie A: contro nessuna squadra del massimo campionato italiano, l'attaccante spagnolo ha realizzato più reti. Contro i nerazzurri, come riporta Opta, l'ex Liverpool ha rifilato anche la sua unica doppietta a San Siro nel novembre 2016.

18.14 CONTI TITOLARE - Al posto dello squalificato Davide Calabria, sarà Andrea Conti il terzino destro del Milan contro l'Inter: l'esterno rossonero, all'esordio in questa stagione, non gioca titolare in Serie A dallo scorso 28 aprile in occasione della sfida in casa del Torino persa 2-0 dal Diavolo.

18.00 MENO DI TRE ORE AL DERBY - Mancano meno di tre ore al calcio d'inizio del 171^ derby in Serie A tra Milan e Inter. A Milanello, sta intanto per iniziare la riunione tecnica della squadra rossonera, nella quale mister Giampaolo comunicherà ai suoi ragazzi chi scenderà in campo dal primo minuto.

17.37 GIAMPAOLO E LA FORMAZIONE - Secondo quanto riferisce Sky, Marco Giampaolo non ha ancora comunicato alla sua squadra la formazione che scenderà in campo dal primo minuto contro l'Inter, ma lo farà solo durante la riunione tecnica in programma alle 18 a Milanello.

17.29 ARBITRA DOVERI - Per il derby di questa sera tra Milan e Inter, il designatore Rizzoli ha scelto Daniele Doveri: per il fischietto di Roma si tratta della prima volta che arbitrerà una stracittadina milanese. Ecco i suoi precedenti con le due squadre: 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con i rossoneri e 4 successi, 5 pareggi e 6 ko con i nerazzurri.

17.00 100^ PER KESSIE - Questa sera contro l'Inter, Franck Kessie dovrebbe scendere in campo ancora una volta dal primo minuto e taglierà così un traguardo importante: la prossima sarà infatti la 100^ presenza del centrocampista ivoriano con la maglia del Milan considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo in rossonero, nell'estate 2017, l'ex Atalanta è il giocatore milanista con più presenze in tutte le competizioni (ha saltato solamente 10 partite su 109 totali).

16.00 IL DERBY DEI PORTIERI - Gigio Donnarumma e Samir Handanovic sono i due portieri con la miglior percentuale di parate in questa Serie A (88% per entrambi) - due clean sheet a testa. Il Milan è la squadra affrontata più volte dall’estermo difensore sloveno dell’Inter in Serie A (25 - 8V, 10P, 7S): tra i giocatori attualmente presenti nella competizione, solo Buffon ha sfidato più volte i rossoneri più di Handanovic in campionato.

15.45 DA TENERE D'OCCHIO ANCHE.. - Lautaro Martínez ha segnato nell’unica sfida giocata in Serie A contro il Milan: gli ultimi tre nerazzurri a trovare la rete nei loro primi due derby disputati nella competizione contro i rossoneri sono stati Candreva, Milito e Ibrahimovic.

15.30 MISTER DERBY - Marco Giampaolo si appresta a vivere il suo primo derby meneghino. A Genova il suo score è di 4 vittorie e 2 pareggi, eguagliando il record di Sven Goran Eriksson: nessuno a Genova è rimasto imbattuto per così tanti derby di fila. Un record che l'abruzzese vuole far proseguire anche all'ombra della Madonnina.

15.15 TRAGUARDI - Nell’ultimo match di campionato contro il Verona, Franck Kessié ha ottenuto il suo 50º successo con la maglia del Milan in tutte le competizioni, diventando il quinto giocatore dell’attuale rosa rossonera a raggiungere questo traguardo, dopo Donnarumma (78), Romagnoli (74), Suso (67), Bonaventura (66) e, appunto, Kessiè (50).

15.00 VECCHIE CONOSCENZE - Antonio Candreva (un gol in nove presenze con il Cesena nel 2011/12) e Milan Skriniar (35 presenze nel 16/17 con la Sampdoria) sono stati entrambi allenati in Serie A da Marco Giampaolo. Tra i giocatori attualmente nella rosa dell’Inter, Candreva è il miglior marcatore contro i rossoneri in Serie A grazie a tre reti.

14.45 LA NEW ENTRY - Nei due anni al Manchester United, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha giocato quattro derby in campionato, non riuscendo a partecipare ad alcuna rete in 231 minuti.

14.30 DA TENER D'OCCHIO - Nelle tre partite di Serie A giocate in trasferta al Meazza contro il Milan, Matteo Politano ha sempre preso parte attiva a una rete: due gol e un assist.

14.15 PASSAGGI - Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio sono i due giocatori che si sono scambiati più passaggi nel corso di questa Serie A (140) - segue in questa classifica la coppia Stefano Sensi - Marcelo Brozovic (112). Inoltre, quattro dei primi cinque giocatori di questa Serie A per numero di passaggi effettuati sono di Milan o Inter: Brozovic (268), Musacchio (255), Romagnoli (254) e Skriniar (240).

14.00 JACK DI CUORI - L'ultima presenza in Serie A di Giacomo Bonaventura risale all'ottobre 2018, proprio nel derby contro l'Inter: contro nessun'altra squadra ha realizzato più reti rispetto ai nerazzurri (quattro).

13.45 LO SPAURACCHIO - Suso ha segnato tre gol contro l’Inter in Serie A; contro nessuna squadra di questo torneo, il rossonero ha realizzato più reti nel massimo campionato: ai nerazzurri, inoltre, ha rifilato la sua unica doppietta a San Siro, nel novembre 2016. Lo spagnolo si candida anche come uomo assist in questo match, infatti solo Erick Pulgar (13) ha creato più occasioni per i compagni di Suso (12) nelle prime tre giornate di questa Serie A.

13.30 INTER IN GRAN SPOLVERO - Gli avversari di giornata dei rossoneri si presentano in grande spolvero e al primo posto in classifica in solitaria per la prima volta dal termine della 16ª giornata della Serie A 2017/18. Dopo aver conquistato i tre punti in tutte le prime tre giornate di questo campionato, l’Inter va a caccia del quarto successo: nel XXI secolo, solo in tre occasioni l’Inter ha vinto tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A (2002/03, 2015/16 e 2017/18).

13.15 LA CURIOSITA' - Il Milan ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in Serie A, subendo una sola rete: i rossoneri non arrivano a cinque successi interni consecutivi dall’agosto 2014. Nelle ultime otto partite di Serie A, il Milan ha collezionato sei successi e due sconfitte: non registra nove partite senza pareggi nella competizione dall'ottobre 2017 (quando chiuse la striscia con una sconfitta contro l'Inter).

13.00 LA FORMAZIONE - Biglia playmaker al posto di Bennacer e Paquetà sulla linea di Suso dietro a Piatek, al posto di Ante Rebic. Sono questi i ballottaggi e le probabili scelte di mister Giampaolo, che nella formazione rossonera rispetto a quella proposta a Verona contro l'Hellas cambierà anche il terzino destro, con Conti al posto dello squalificato Calabria. Il resto del pacchetto difensivo è quello che conosciamo: Donnarumma, Rodriguez, Romagnoli e Musacchio. Kessiè e Calhanoglu mezzali ai fianchi di Biglia, Piatek (dal gol ritrovato) terminale offensivo rossonero.

12.45 I PRECEDENTI - Sono 85 i confronti in Serie A tra Milan e Inter con i rossoneri squadre ospitante: 31 successi nerazzurri, 29 quelli rossoneri (25 pareggi). L'Inter ha vinto l'ultimo derby di Serie A in casa del Milan: i nerazzurri non trovano due successi di fila in casa dei rossoneri nella competizione da ottobre 2012 - due successi rossoneri e tre pareggi nelle cinque gare precedenti.

12.35- Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento al derby di Milano, il numero 86 in Serie A che si gioca "in casa" del Milan. I rossoneri affronteranno l'Inter di Antonio Conte questa sera, alle ore 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Milano.