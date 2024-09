live mn Verso Milan-Liverpool: arrivate le formazioni ufficiali. Tutto confermato tra i rossoneri

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Liverpool:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Rafa Leao; Morata. A disp. Nava, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Emerson Royal, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Musah, Abraham. All. Paulo Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. A disp. Jaros, Kelleher, Gomez, Endo, Luis Diaz, Darwin Nunez, Chiesa, Jones, Robertsonn, Quansah, Morton, Bradley. All. Arne Slot.

19.26 - Il Milan è arrivato pochi istanti fa a San Siro: il pullman con a bordo i giocatori di mister Paulo Fonseca è appena entrato nei garage dello stadio milanese, accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che già carichissimi per la sfida di Champions League contro il Liverpool (calcio d'inizio alle 21).

19.01 - Presente negli studi di Sky, l'ex rossonero Zvonamir Boban ha commentato così il fatto che questa sera San Siro non sarà tutto esaurito per la sfida di Champions League del Milan contro il Liverpool: "Mi dispiace perchè si gioca contro una squadra importante come il Liverpool. E' una partita dove il Milan deve dimostrare tanto e far vedere dove può arrivare. I Reds hanno perso l'ultima partita, ma nelle partite prima hanno giocato benissimo. Ci voleva un San Siro pieno, ma il pubblico darà comunque il suo supporto. Non è bello che lo stadio non sia pieno per questa sfida, non conosco le ragioni".

17.55 - Riparte la Champions League. Questa sera il Milan sfida il Liverpool a San Siro nella prima giornata del girone unico a 36 squadre. Cambia il format e cambiano anche le distribuzioni dei premi economici disposti dalla Uefa. In un approfondimento social Calcio&Finanza ha approfondito la questione spiegando come sono andati a cambiare i ricavi minimi delle partecipanti alla competizione, in particolare quelli relativi alle squadre italiane, cinque, impegnate in questa stagione. In totale il Milan riceverà 40,6 milioni di euro, quarta squadra tra le italiane davanti solo al Bologna (nelle prime tre posizioni Inter, Juve e Atalanta). Andando nello specifico, i rossoneri incasseranno come tutti gli altri club coinvolti quest'anno 18,62 milioni di bonus per la partecipazione (tre milioni in più circa rispetto all'anno scorso). In base al piazzamento finale si otterrà un ulteriore bonus il cui valore minimo è 275mila euro: al momento uguale per tutti ma che varierà in base alla posizione e sarà arricchito da quelli per le singole vittorie nelle partite. Si aggiungono la quota europea dal valore di 17,3 milioni e quella non europea da 4,16.

16.30 - Il Liverpool questa sera si presenta a San Siro reduce da una sconfitta, la prima stagionale, rimediata sabato in Premier League contro il Nottingham Forest. Una partita che ha lasciato molto amaro in bocca e delusione a tutto l'ambiente, allenatore Arne Slot incluso. Il tecnico olandese potrebbe pensare di fare qualche cambio, specialmente in attacco dove giocherà Diogo Jota. Confermato dall'inizio anche Alexis MacAlister mentre Federico Chiesa, alla prima convocazione, parte dalla panchina. Questa la probabile formazione del Liverpool:

LIVERPOOL (4-2-3-1)

Alisson

Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson

MacAlister, Gravenberch

Salah, Szoboszlai, Luis Diaz

Diogo Jota

16.00 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Espen Eskås NOR

Assistenti: Jan Erik Engan NOR - Isaak Elias Bashevkin NOR

IV uomo: Kristoffer Hagenes NOR

VAR: Bastian Dankert GER

AVAR: Christian Dingert GER

15.30 - Nel mentre ci si avvicina al fischio d'inizio della sfida di San Siro, il Milan Primavera sta sfidando i pari età del Liverpool al Puma House of Football per l'esordio in Youth League. Presenti in tribuna Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada, il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine e l'allenatore del Milan Futuro Daniele Bonera. Insieme a loro presenti anche il preparatore dei portieri del Milan Futuro ed ex prima squadra Gigi Ragno ed il preparatore atletico dell'U23 rossonera Lorenzo Francini.

15.00 - Nella giornata di Milan-Liverpool dalle parti di Casa Milan è arrivata un'ospite piuttosto speciale. Stando infatti a quanto documentato dall'inviato di MilanNews.it, la coppa della Champions League è esposta oggi in via Aldo Rossi.

14.30 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, saranno circa 59mila i tifosi presenti questa sera alla Scala del Calcio per Milan-Liverpool, 4mila dei quali provenienti dall'Inghilterra per supportare la formazione di Slot in questa prima e suggestiva trasferta Europea.

13.50 - E' in corso il consueto pranzo Uefa in centro a Milano: per il Milan è presente il presidente Paolo Scaroni. C'è anche Giorgio Marchetti, vice segretario della UEFA

13.30 - Che scelte farà Fonseca? Il tecnico portoghese ha le idee piuttosto chiare: in difesa tornano Calabria, che ha recuperato dalla botta che gli ha fatto saltare il Venezia, e Tomori, che completano così con Pavlovic e Theo Hernandez il reparto. In attacco, come annunciato anche dallo stesso tecnico portoghese a Sky, il titolare sarà Morata.

A centrocampo non c'è dubbio che verranno schierati Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders: sta poi a Fonseca scegliere chi tra l'inglese e l'olandese avrà compiti più offensivi e viceversa. Completano l'attacco gli insostituibili Pulisic e Leao, entrambi reduci da un'ottima prova contro il Venezia. Al centro, come raccontato, giocherà Morata. Non sarà della partita Luka Jovic, non incluso nella lista UEFA presentata ad inizio settembre.

--------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi è un grande giorno, oggi ricomincia la Champions League! La massima competizione prende il via con una veste tutta nuova, un girone unico a 36 squadre e con due partite in più. In campo subito il Milan che questa sera a San Siro alle ore 20.45 sarà subito protagonista di un big match. I rossoneri sono reduci dalla prima vittoria stagionale con il Venezia e vogliono continuare su questa linea anche in vista del derby di domenica. Restate con noi per rimanere aggiornati su ogni notizia e curiosità nell'avvicinamento alla partita! Seguite il nostro live testuale!