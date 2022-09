LIVE MN - Verso Milan-Napoli, Krunic titolare al posto di Leao. Anche Kjaer dal 1'

MilanNews.it

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud.

19.21 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Vrancx, Brahim Diaz, Adli, Lazetic. All.: Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.

18.52 - L'ultima vittoria ottenuta dal Milan contro il Napoli a San Siro risale a tre anni e mezzo fa. I rossoneri non superano gli azzurri in una gara interna dal gennaio 2019, quando si imposero nei quarti di finale di Coppa Italia grazie alla doppietta di Piatek.

18.25 - Milan e Napoli arrivano alla settima giornata con gli stessi punti (14). I rossoneri hanno infatti conquistato quattro vittorie contro Udinese, Bologna, Inter e Sampdoria pareggiando soltanto con Atalanta e Sassuolo. Gli azzurri, invece, hanno battuto Verona, Monza, Lazio e Spezia pareggiando contro Fiorentina e Lecce. Il Milan ha segnato 12 gol subendone 6, mentre il Napoli ne ha realizzati 13 subendone 4.

17.53 - L'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato un gol a San Siro contro il Napoli è Giacomo Bonaventura. L'ex centrocampista rossonero segnò il gol del definitivo 1-1 nell'incontro giocato nel novembre 2019 e valido per la tredicesima giornata della Serie A 2019/2020.

17.28 - Quella in programma questa sera a San Siro contro il Napoli sarà la quinta partita casalinga per il Milan. I rossoneri tra Serie A e Champions League hanno sempre vinto davanti al proprio pubblico, avendo battuto in serie Udinese, Bologna, Inter e Dinamo Zagabria. I Campioni d'Italia, inoltre, hanno segnato 12 gol subendone 5.

16.53 - La gara prevista questa sera a San Siro fra Milan e Napoli, valida per la settima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN. Su MilanNews.it, inoltre, grazie alla live testuale potrete trovare tutti gli aggiornamenti del match.

16.34 - Luciano Spalletti dovrebbe optare per un 4-3-3 in vista del match in programma questa sera a San Siro contro il Milan. Il tecnico del Napoli potrebbe schierare Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo potrebbero giocare Lobotka, Anguissa e Zielinski mentre in avanti il tridente dovrebbe essere Politano-Raspadori-Kvaratskhelia.

16.13 - Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia l'arbitro di Milan-Napoli. I rossoneri sotto la direzione del fischietto laziale in precedenza hanno ottenuto otto vittorie e tre pareggi, perdendo in quattro occasioni. La sfida di questa sera sarà la prima in questa stagione per Mariani con i Campioni d'Italia.

15.43 - Solo il Milan (sette) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Napoli (sei), prossimo avversario dei rossoneri in campionato, in questa stagione di Serie A. Lo riporta la redazione di statistica sportiva Opta.

15.15 - Sono passati quasi otto anni dall'ultima vittoria del Milan in campionato in casa contro il Napoli. Era il 14 dicembre 2014 e i rossoneri allenati da Pippo Inzaghi, vincevano contro gli azzurri con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Menez e Bonaventura. L'ultima vittoria in assoluto del Milan a San Siro contro i partenopei, invece, risale al gennaio 2019, quando il Milan vinse in Coppa Italia per 2-0 grazie alla doppietta di Piatek.

14.51 - Si giocherà il 18 settembre, sarà la sfida numero 21 in questa data. Finora 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

14.22 - Sarà la partita numero 170 fra le due squadre, in tutte le competizioni. Il bilancio pende a favore del Milan che ne ha vinte ben 67, contro le 50 portate a casa dal Napoli. I pareggi sono stati 52. Tra le mura amiche i rossoneri hanno vinto 38 delle 85 sfide disputate, i partenopei 18, di cui le ultime due giocate a San Siro. Lo riporta il sito magliarossonera.it.

13.49 - Senza l'infortunato Victor Osimhen, dovrebbe essere uno il grande dubbio di Luciano Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan. Per la sfida di questa sera il tecnico del Napoli dovrà scegliere tra Raspadori e Simeone, con il primo leggermente favorito sul Cholito dopo le due reti realizzate con Spezia e Glasgow. Per il resto tutto dovrebbe essere confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie e Rrahmani-Kim al centro. In cabina di regia l’intoccabile Lobotka con Anguissa e Zielinski, mentre in avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro.

13.18 - Mister Pioli dovrà fare a meno della presenza di Rafa Leao contro il Napoli. Il portoghese, espulso contro la Sampdoria, sconterà la giornata di squalifica nel big match di questa sera, che vede l'allenatore rossonero con un solo dubbio sulla trequarti. Mentre la difesa e il centrocampo sono confermati (Maingnan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer), sulla trequarti Pioli scioglierà il ballottaggio tra Krunic e Messias oggi. Se dovesse giocare il bosniaco, Saelemaekers si sposterebbe a destra, con De Ketelaere in mezzo e Giroud davanti. Con il brasiliano dal primo minuto, invece, Saelemaekers si sposterebbe a sinistra.

13.00 - Il fischio d'inizio del match, che si disputerà tra le mura amiche di San Siro, è fissato per le ore 20:45.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A. Dopo la vittoria esterna contro la Sampdoria nello scorso turno, i rossoneri vogliono ripetersi contro gli uomini di Luciano Spalletti. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimanete con noi!