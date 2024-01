live mn - Verso Milan-Roma, le ufficiali: Theo terzino con Gabbia centrale. Adli titolare

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

19.17 - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Pisilli, Joao Costa.

19.13 - Il Milan è arrivato a San Siro. CLICCA QUI per vedere il video degli inviati di MilanNews.it a San Siro, il pullman del Milan è arrivato in questi istanti allo stadio, come sempre accolto da due ali di tifosi che anche oggi hanno risposto presente con l'ennesimo sold out stagionale.

18.43 - Sia Tijjani Reijnders che Yunus Musah figurano nella lista dei diffidati. Se dovessero essere ammoniti oggi nel corso della sfida contro la Roma, scatterebbe la squalifica che li terrebbe fuori dal prossimo impegno contro l'Udinese di settimana prossima. Reijnders, verosimilmente, sarà titolare mentre Musah partirà dalla panchina.

18.05 - Secondo quanto riporta Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport che segue la Roma, Mourinho manderà oggi in campo il secondo portiere Svilar. Il titolare Rui Patricio dunque escluso, probabilmente per scelta tecnica.

17.40 - Samuel Chukwueze ha iniziato la sua Coppa d'Africa questo pomeriggio alle 15 con la sua Nigeria contro la Guinea Equatoriale, nella prima gara del girone. I nigeriani, visti da più parti come una delle squadre favorite del torneo, non è andata oltre l'1-1 contro degli avversari meno quotati. Ci ha pensato Osimhen a salvare i suoi con il gol del pareggio. Chukwueze ha giocato appena 27 minuti, considerato il recupero di 6 minuti, dopo essere entrato in campo al 69esimo. La pagella di MilanNews.it. Solo pochi minuti per Chukwueze che parte dalla panchina. Entra per dare estro sulla fascia destra nell'assedio finale della Nigeria: l'ingresso è buono e si traduce in qualche buono spunto che lui o i suoi compagni non riescono a concretizzare negli ultimi 16 metri. Titolare nel big match con la Costa d'Avorio? Chukwueze, voto 6.

17.14 - Di seguito si riportano gli indisponibili rossoneri per la gara contro la Roma: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega. Thiaw, Tomori, Sportiello, Pellegrino.

16.12 - Questi convocati da Josè Mourinho per la Roma, assente Dybala:

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer.

Difensori: Mancini, Llorente, Huijsen, Kristensen, Karsdorp, Spinazzola, Celik.

Centrocampisti: Cristante, Paredes, Pellegrini, Bove, Pisilli, Zalewski.

Attaccanti: El Shaarawy, Joao Costa, Lukaku, Belotti.

15.30 - Alle 13 si è giocata la sfida tra Milan Primavera e Torino, con i ragazzi di Ignazio Abate che non sono andati oltre l'1-1. Ad assistere al match presso il Puma House of Football del centro sportivo di Vismara, presenti quest'oggi anche Zlatan Ibrahimovic e il Responsabile del Settore Giovanile rossonero Vincenzo Vergine.

14.30 - Con la Roma sarà la sfida n.197 in totale, la n.99 in casa. Limitandosi alla sola Serie A, sarà la sfida n.180, la n.90 in casa. Negli 89 precedenti di campionato il Milan si è imposto 49 volte, 21 i pareggi e 19 le sconfitte.

14.00 - Di seguito la squadra arbitrale per Milan-Roma, che si giocherà domenica sera a San Siro. Guida arbitro della sfida, Berrcigli e Cecconi gli assistenti. Quarto uomo abisso, al Var Mazzoleni, Avar Lapenna. Ecco la squadra:

MILAN – ROMA h. 20.45

Arbitro: GUIDA

Assistenti: BERCIGLI – CECCONI

IV Uomo: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

13.27- Il Milan è pronto ad ospitare i giallorossi, questa sera alle 20:45 in un San Siro sold-out. Un breve focus sui numeri di Olivier Giroud contro la Roma. Infatti per il bomber francese, 2 gol in 5 partite contro i ragazzi di Mourinho (Milan-Roma 3-1 2021\22 e Roma-Milan 1-2 2023\24).

12.00 - Novità in difesa, con Theo Hernandez che, tamponata l'emergenza centrali, torna a giocare da terzino sinistro. Come centrali ci sono Gabbia e Kjaer, mentre l'ottimo Simic partirà ancora dalla panchina. A centrocampo niente Musah, ancora spazio ad Adli: il francese completa il terzetto insieme a Reijnders e Loftus-Cheek, con l'inglese che come di consueto dovrebbe agire da centrocampista offensivo. Attacco titolarissimo: Leao, Giroud e Pulisic. C'è un recupero importante, quello di Okafor: lo svizzero parte dalla panchina pronto a dare una mano da subentrante. Non recupera invece Florenzi, ancora affaticato.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Giornata importantissima per il Milan che questa sera alle 20.45 ospiterà a San Siro la Roma per al ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Entrambe le squadre sono reduci dalla delusione cocente per l'eliminazione in Coppa Italia maturata in settimana ed entrambe le squadre hanno due allenatori messi in discussione. In palio c'è un posto Champions: se i rossoneri vincono consolidano il terzo posto, se vince la Roma la classifica si accorcia. MilanNews.it vi accompagnerà, come di consueto, con il live pre partita che vi permetterà di rimanere aggiornati minuto per minuto nell'avvicinamento alla sfida. Restate con noi!