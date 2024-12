live mn Verso Milan-Roma: Theo torna dal 1', Reijnders trequartista

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata.

14.40 - Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati al Milan. Per la partita di questa sera contro la Roma Fonseca dovrà fare a meno di sette giocatori.

Gli infortunati nel Milan:

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Luka Jovic: ancora in fase di recupero dopo l'operazione all'inguine delle scorse settimane.

Christian Pulisic: distorsione alla caviglia rimediata durante il recupero dal problema al polpaccio.

Ruben Loftus-Cheek: lesione del bicipite femorale destro. Fonseca si aspetta di riaverlo la prossima settimana

Yunus Musah: problema muscolare.

Noah Okafor: Lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro.

Rafael Leao: Risentimento al flessore della coscia sinistra. Si spera nel recupero per la Supercoppa.

14.10 - Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma Paulo Fonseca, e non di certo per la prima volta, ha iscritto i problemi della squadra alla sfera mentale e di approccio alle partite. Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, intervistato da Carlo Pellegatti commenta così le parole del tecnico portoghese.

Fonseca ti ha deluso? Ti piace? Lo lasci ancora lavorare? “Non mi ha sorpreso, mi sembra che abbia ribadito il concetto più importante: cioè che il problema di questo Milan secondo lui non è né tecnico e né tattico, quindi non strategico, ma soltanto di testa. È una squadra fin qui incapace di giocare con le stesse motivazioni, con la stessa determinazione e lo stesso spirito tutte le partite. Il che vuol dire che siamo in mezzo al guado”.

Lo sta dicendo però da qualche settimana e non è stata ancora trovata la soluzione… “Adesso c’è parzialmente la spiegazione delle tante assenze, ma anche senza le tante assenze questa era una squadra che era sulle montagne russe. Questo è il peccato originale che questa squadra si porta dietro e che non garantisce nulla dal punto di vista del rendimento e dei risultati. Dire una cosa del genere a fine dicembre vuol dire non avere ancora trovato la chiave per invertire la tendenza”.

13.30 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Roma, sfida valida per la 18^ giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 a San Siro:

Arbitro: FABBRI

Assistenti: COSTANZO – VECCHI

IV uomo: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

In questa stagione, Fabbri ha già diretto una volta il Milan nel 3-3 del 9 novembre in casa del Cagliari. In generale, il bilancio del Diavolo con il fischietto della sezione di Ravezza è di 11 partite, sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

12.40 - In vista di Milan-Roma di stasera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Marcos Cafu. Ecco le sue parole sulle due squadre: "È in dubbio che mi aspettavo di più sia dal Milan che dalla Roma. Però manca ancora più di mezzo campionato, per me i rossoneri possono tornare in corsa, specialmente dovessero vincere stasera. Che partita mi immagino stasera? Aperta e molto divertente. Tutte e due le squadre hanno l’obbligo di vincere, lo dice la classifica: non possono più sbagliare. Poi per il mio cuore andrebbe benone finisse 3-3 con un punto a testa (ride ndr)".

12.02 - Nonostante si sia allenato regolarmente in gruppo negli ultimi giorni a Milanello, Luka Jovic non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida casalinga di questa sera del Milan contro la Roma: l'attaccante serbo sta meglio dopo l'intervento chirurgico dello scorso 26 novembre per rinforzare il canale inguinale sinistro, ma non è stato convocato dal tecnico rossonero per la gara contro i giallorossi.

11.45 - A guidare il reparto offensivo rossonero contro la Roma ci sarà Morata che torna dal primo minuto dopo aver saltato l'ultimo match contro il Verona per la tonsillite. Alle sue spalle agiranno Chukwueze a destra, Jimenez a sinistra, mentre il trequartista centrale sarà Reijnders. In mezzo al campo, come contro l'Hellas, ci saranno Fofana e Terracciano, mentre la difesa sarà composta da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez che tornerà titolare dopo due panchina di fila.

