live mn Verso Milan-Roma: Thiaw favorito su Kjaer, davanti l'artiglieria pesante

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

12.35 - Mattinata impegnata per Gerry Cardinale, che insieme a Giorgio Furlani ha ricevuto all’Hotel Melia l’ambasciatore americano Jack Markell e il console americano Douglass Benning che hanno incontrato Pulisic e Musah nel ritiro della squadra. Stasera saranno tutti presenti a San Siro come ospiti di Cardinale, assieme ai ministri del G7 presenti a Milano organizzato dal ministro Salvini.

12.30 - Confermatissimo il 4-2-3-1, stavolta con il centrocampista offensivo al centro della trequarti. Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Gabbia al centro della difesa in attesa che si risolva il ballottaggio tra Thiaw e Kjaer. Pioli ha recuperato il giocatore tedesco, in gruppo anche nell'allenamento odierno dopo essere tornato ieri a lavorare con la squadra: attualmente il tedesco è avanti nel ballottaggio con Kjaer. A centrocampo Reijnders e Bennacer sono in vantaggio sia su Musah che su Adli, davanti praticamente scontato il consueto poker formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! E' arrivato l'11 aprile e questa sera si giocherà l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Un doppio confronto - che si esaurirà con il ritorno fra una settimana all'Olimpico - che dirà tanto sugli esiti e sulle valutazioni finali delle stagioni di rossoneri e giallorossi. Una partita che può dire anche moltissimo sul futuro degli allenatori Pioli e De Rossi. Per seguire l'avvicinamento alla sfida, ora dopo ora, MilanNews.it vi propone il consueto live testuale con cui poter rimanere sempre aggiornati. Restate con noi!