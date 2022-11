LIVE MN - Verso Milan-Salisburgo, Rebic-Krunic-Leao dietro a Giroud. In difesa Kjaer-Tomori

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud

17.48 - Si giocherà il 2 novembre, sarà la 19esima volta in questa data. Quattro precedenti europei il 2 novembre, l'ultimo dei quali in Europa League, nella stagione 2017-18, quando il Milan non andò oltre lo 0-0 a casa dell'AEK Atene. Nel 1994 la doppietta di Panucci regalò la vittoria, curiosamente sempre contro l'AEK Atene, in Champions League. Si giocava a Trieste quella sera. Nel 2004 invece, il Milan cadde al Camp Nou per 2-1: al gol di Shevchenko al 17' risposero Eto'o al 37' e Ronaldinho al minuto 89. Nel 1995, in Coppa Uefa, il Milan sconfisse il Racing Strasburgo per 2-1 con doppietta di Roberto Baggio, uno dei due gol fu su rigore.

17.25 - Confermate le anticipazioni riguardo i numeri dei presenti questa sera a San Siro per Milan-Salisburgo. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, ci saranno oltre 70.000 spettatori, di cui 4.000 austriaci, che permetteranno di far registrare un incasso di circa 4,5 milioni di euro.

17.00 - In attesa della gara di questa sera, oggi pomeriggio si è giocata Milan-Salisburgo di Youth League. La squadra di Mister Abate ha trovato il quarto successo del girone battendo gli austriaci 2-1, guadagnando così un posto agli ottavi della competizione.

16.24 - Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così del match di questa sera tra Milan e Salisburgo: "Mi aspetto una battaglia. Il Salisburgo è una squadra giovane, forte e che segna sempre. Mi aspetto che sia molto prezioso il pareggio per il Milan. È una nuova prova di maturità per i rossoneri, devono dimostrare di gestire la tensione".

15.57 - Stefano Pioli ha parlato nel match preview disponibile su Amazon Prime Video in vista della partita di questa sera contro il Salisburgo. Il mister rossonero ha commentato così la gara: "Il Milan deve giocare bene, da squadra e con grande energia. Non può pensare di iniziare la partita gestendo il risultato perché questo non fa parte delle nostre corde. Siamo consapevoli dell’importanza della gara".

15.38 - Come riporta calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo), il Milan si gioca questa sera contro il Salisburgo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il passaggio del turno, oltre che a livello sportivo e di prestigio, sarebbe molto importante anche a livello economico: l'approdo agli ottavi, infatti, garantisce 9,6 milioni di euro, oltre a una quota maggiore di market pool e alla possibilità di disputare un’ulteriore sfida casalinga (altri 6-7 milioni). In totale, tenendo conto di tutti i parametri (bonus partecipazione, ranking storico, market pool e bonus risultati), i ricavi del Milan in caso di passaggio della fase a gironi sarebbero di poco inferiore ai 60 milioni.

15.09 - Il Milan giocherà questa sera la cruciale sfida di Champions League contro il Salisburgo che potrebbe voler dire ottavi di finale, nove anni dopo l'ultima volta. Tra le fila dei rossoneri si contano anche tre calciatori diffidati a cui prestare attenzione in caso di passaggio del turno. Questi sono: Fikayo Tomori, Rade Krunic e Fodè Ballo-Tourè.

14.49 - Nel corso del match preview di Amazon Prime Video sulla partita di questa sera tra Milan e Salisburgo, Sandro Tonali ha parlato anche degli obiettivi a lungo termine del club rossonero: "Tornare a vincere la Champions? Dipende tutto da noi. Bisogna solamente giocare ogni partita per vincerla e questo ci potrà portare a grandi obiettivi".

14.22 - Ultimo giornata di gare per i gironi di Champions League, questa sera i gruppi dall'E all'H emetteranno i loro verdetti. Il girone del Milan ha ancora molto in ballo, tra cui il secondo posto che vale gli ottavi di finale e che verrà conteso tra Milan e Salisburgo nello scontro diretto di questa sera a San Siro. Il Chelsea è già sicuro del primo posto. Per la Dinamo Zagabria invece rimangono vive le speranze di Europa League: se i croati battessero il Chelsea e il Salisburgo venisse sconfitto a Milano, la squadra di Cacic otterrebbe il pass per la seconda competizione europea. In caso di arrivo a pari punti tra Milan e Dinamo invece, scenario ancora possibile, a spuntarla sarebbero in ogni caso i rossoneri in virtù degli scontri diretti favorevoli.

13.49 - In vista del match di questa sera contro il Salisburgo, Stefano Pioli ha dichiarato a SportMediaset: "Abbiamo subito messo da parte la partita di Torino e ci siamo concentrati al Salisburgo. Giochiamo un'altra competizione e poi continuare a pensare alla sconfitta di sabato non ci avrebbe permesso di prepararci al meglio per il match contro gli austriaci. Certo, non siamo soddisfatti della prestazione di sabato contro i granata, ma abbiamo una grande occasione che abbiamo cercato e voluto".

Su Leao: "Da lui ci aspettiamo sempre il massimo. E' una nostra arma offensiva molto importante. Dovrà lavorare bene come tutta la squadra. Dovremo essere attenti e attivi in entrambi le fasi, poi abbiamo i singoli che possono risolvere le partite".

12.57 - Dopo essere stati separati nel corso della partita di Torino, persa dal Milan domenica sera, Tonali e Bennacer sono pronti a giocare nuovamente l'uno al fianco dell'altro questa sera a San Siro contro il Salisburgo, nella gara cruciale per il passaggio agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Il rincalzo sarà Tommaso Pobega, con Krunic che potrebbe essere adattato a partita in corso (se ce ne fosse bisogno) se dovesse partire sulla trequarti.

12.29 - Ecco la probabile formazione del Salisburgo: (4-3-1-2) Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Sucic; Adamu, Okafor.

11.55 - Il Milan si è ritrovato in questi minuti all'albergo Melià, nei pressi dello stadio San Siro, dove osserverà un periodo di ritiro nelle ore che separano la squadra dal cruciale match di questa sera di Champions League contro il Salisburgo che vale gli ottavi di finale della competizione. Non presenti con la squadra gli infortunati e coloro che non sono inseriti in lista UEFA.

L'elenco completo:

- Maignan (infortunio e non più in lista UEFA)

- Calabria (infortunio)

- Florenzi (infortunio)

- Saelemaekers (infortunio)

- Vranckx, Adli, Bakayoko, Thiaw (non in lista UEFA)

- Ibrahimovic (infortunio e non in lista UEFA)

11.13 - Olivier Giroud ha caricato questa mattina l'ambiente rossonero con una storia su Instagram, in vista della sfida cruciale di questa sera contro il Salisburgo che mette in palio il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Nella storia di Olivier si leggono tre frasi passare in sovrimpressione una dopo l'altra: "La Champions nella testa. Il destino nelle mani. La forza nel cuore". Per concludere il mantra divenuto celebre del bomber rossonero: "Succede a chi ci crede".

09.58 - I rossoneri si stanno ritrovando in questi minuti all'Hotel Melià in zona San Siro per il ritiro che li traghetterà verso la partita di stasera contro il Salisburgo, match cruciale per il passaggio del turno in Champions League. Ecco la lista dei convocati rossoneri tra cui spicca la presenza di Sergino Dest.

PORTIERI: Tatarusanu, Mirante, Jungdal.

DIFENSORI: Tomori, Kalulu, Gabbia, Theo, Kjaer, Dest, Ballo.

CENTROCAMPISTI: Tonali, Bennacer, Pobega, Krunic, Brahim, De Ketelaere, Messias.

ATTACCANTI: Leao, Giroud, Rebic, Origi.

09.53 - Il Milan si sta ritrovando in questi minuti all'Hotel Melià nei pressi dello stadio San Siro per il ritiro che porterà questa sera la squadra alla partita decisiva di Champions League contro il Salisburgo. Tra i presenti anche Sergino Dest che ieri aveva svolto lavoro personalizzato a Milanello.

Amici e amiche di Milannews.it, grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità in vista del match di questa sera tra Milan e Salisburgo, valido per l'ultima giornata del Girone E di Champions League. Per conquistare il pass per gli ottavi, ai rossoneri basterà un solo punto. Restate con noi!!!