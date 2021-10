LIVE MN - Verso Milan-Torino: out Ballo-Tourè dai convocati, torna Theo. Kalulu verso una maglia da titolare

PROBABILE FORMAZIONE MILAN(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

14.30 - Ivan Juric ha selezionato 24 calciatori per la partita contro il Milan (calcio d’inizio alle 20.45, stadio Giuseppe Meazza), decima giornata del campionato di serie A TIM. Questi i calciatori selezionati:

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Pobega, Praet, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza

14.00 - Questa sera alle 20.45 il Milan affronterà a San Siro il Torino nel match valido per la decima giornata di Serie A TIM. Stefano Pioli nel corso della sua carriera ha affrontato i granata 31 volte, ottenendo 18 vittorie e 8 pareggi e registrando soltanto 5 sconfitte con una media punti di 2.00. Il Torino inoltre è la squadra che il tecnico di Parma ha incrociato più volte in assoluto.

13.30 - Il pubblico rossonero risponde presente anche nel turno infrasettimanale: per Milan-Torino si va verso i 40mila spettatori presenti a San Siro. Biglietti ancora disponibili online e alla biglietteria di Casa Milan.

13.10 - A causa della defezione di Ballo-Tourè dai convocati e della recente negativizzazione di Theo Hernandez, il titolare sulla corsia sinistra in Milan-Torino sarà Pierre Kalulu. Il francese, in particolare, ritroverà una maglia da titolare dopo le buone prestazioni in avvio di campionato.

13.00 - Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, Fodè Ballo-Tourè non è stato convocato per la sfida con il Torino a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. L'infortunio è stato rimediato a seguito dall'intervento di Soriano che ha portato all'espulsione del giocatore del Bologna.

12.30 - La vittoria di Bologna è un ricordo ancora fresco, ma il campionato non si ferma: per la 10° giornata di Serie A c'è, in infrasettimanale, Milan-Torino. Questo l'elenco dei giocatori convocati da Mister Pioli per la sfida delle 20.45 di questa sera:

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.

12.00 - Ecco il probabile undici del Torino per la sfida di questa sera contro il Milan, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Milinkovic in porta, poi difesa a tre formata da Djdji, Bremer e Buongiorno; a centrocampo Vojvoda, Lukic, Pobega e Aina, con Praet e Brekalo a sostegno della punta centrale, che dovrebbe essere Sanabria (il Gallo Belotti dovrebbe partire dalla panchina).

11.30 - La Stampa all'interno della sua edizione odierna propone questo titolo su Milan-Torino: "Test match". I rossoneri sfidano i granata in una gara perfetta per rivelare le rispettive ambizioni. Pioli si porta dietro il dubbio Ibrahimovic-Giroud, mentre Juric deve scegliere tra Sanabria e Belotti. La squadra piemontese non vince da 36 anni a San Siro contro il Diavolo: l'ultimo successo è datato 24 marzo 1985 per 0-1.

11.00 - Il Milan vola in campionato, dove occupa la vetta della classifica in coabitazione con il Napoli. I rossoneri sono partiti forte ma, nonostante le vittorie, nelle ultime partite hanno faticato un po’ troppo. Insomma, la squadra di Pioli non sta attraversando un momento particolarmente brillante. Ecco perché, come riporta il quotidiano Tuttosport, alla luce di tutto questo, il Torino viene individuato come un test severo e pericoloso al tempo stesso: “Mi aspetto una gara in cui dovremo battagliare - ha dichiarato Pioli -. Dovremo muoverci bene senza dare punti di riferimento”.

10.30 - C’è spazio anche per la squadra di Pioli sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Riecco il Milan contro Belotti", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale in vista della gara di questa sera contro i granata, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ospitano i granata del "Gallo", il quale, nella prossima stagione, potrebbe indossare proprio la maglia milanista.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Milan-Torino, match valido per la decima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. La formazione di Stefano Pioli è chiamata a continuare l'ottimo avvio di campionato cercando il successo contro la formazione di Juric. Restate con noi per leggere le ultime novità in vista della sfida tra rossoneri e granata!