LIVE MN - Verso Milan-Venezia: in 27mila a San Siro. Le ultime

Ecco la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

18.10 - Rafael Leão ha segnato nelle prime due partite dei rossoneri a San Siro in questa stagione. Dall'inizio dell'era dei tre punti per vittoria, solo cinque giocatori del Diavolo hanno segnato in ciascuna delle prime tre partite casalinghe del Milan in Serie A: Weah e Baggio nel 1996, Bierhoff nel 1999, Shevchenko nel 2000 e Inzaghi nel 2002 .

17.30 - Il Milan oggi ha una media-gol decisamente importante: in media i rossoneri siglano 2.00 gol per incontro e ne subiscono appena lo 0.50. Diverso il dato dei veneziani che non vanno oltre lo 0.75 di gol realizzati per ciascun match dopo aver messo a segno in totale appena 3 gol in 4 partite.

16.55 - Milan in forma smagliante: 3 vittorie ed 1 solo pareggio nelle prime 4 di campionato per la formazione di Pioli nelle quali ha fatto registrare un bel +6 di differenza reti con 8 gol siglati e appena 2 subiti pur avendo affrontato avversari di livello - Lazio e Juventus su tutte. Sarà fondamentale nelle prossime due gare gestire bene le forze: dopo Venezia e Spezia ci sarà l’Atletico in Champions e si dovrà arrivare a quell’incontro il più pronti possibile.

16.35 - Contro il Venezia dovrebbe partire dal primo minuto Pierre Kalulu. Per il terzino francese sarebbe l'esordio in campionato da titolare. L'unica presenza in campionato è arrivata nel pareggio contro la Juventus, subentrato al post dell'infortunato Kjaer.

15.41 - Milan-Venezia di questa sera sarà il 25° confronto in Serie A fra le due squadre. Nella storia, i rossoneri hanno vinto 14 volte mentre i lagunari l’hanno spuntata per 4 volte. I pareggi sono stati 6. Nelle sfide giocate in casa del Diavolo, il Milan è avanti con 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. I dati sono riportati sul sito ufficiale della società rossonera.

15.17 - Ecco la probabile formazione del Venezia: (4-3-3) Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Heymans, Vacca, Busio; Aramu, Forte, Johnsen.

14.49 - Come riporta il sito ufficiale rossonero, per la gara infrasettimanale di questa sera tra Milan e Venezia sono attesi a San Siro circa 27 mila spettatori.

13.50 - Nel servizio di presentazione di Milan-Venezia, i colleghi di SportMediaset hanno fatto il punto sulla formazione che i rossoneri dovrebbero schierare questa sera contro i veneti: “Giroud e Ibrahimovic non ci saranno stasera contro il Venezia. Pioli deve evitare le trappole contro le piccole. In difesa ci sarà Gabbia al fianco di Romagnoli, mentre Tomori osserverà un turno di riposo. A centrocampo Tonali sarà titolare e stasera potrebbe fare il suo debutto con il Milan anche per Pellegri. I tempi di recupero di Ibrahimovic non sono ancora chiari, mentre per Giroud si prospetta la panchina sabato contro lo Spezia e il rientro in campo contro l’Atletico Madrid in Champions League. Entrambi stanno lavorando a parte”.

13.30 - Per il match di stasera contro il Venezia, Stefano Pioli non avrà a disposizione Plizzari, Calabria, Kjaer, Bakayoko, Krunic, Messias, Ibrahimovic e Giroud.

13.13 - Con un calendario così fitto, Stefano Pioli avrebbe voluto fare un po' di turnover stasera contro il Venezia, ma purtroppo dovrà limitarsi a pochissimi cambi di formazione. I tanti infortuni non permettono purtroppo grandi modiche nell'undici titolare: Brahim Diaz, per esempio, avrebbe bisogno di rifiatare, ma Messias è ancora in ritardo di condizione. Anche Rebic sarà costretto agli straordinari in quanto Ibrahimovic e Giroud sono ancora in infermeria. Gli unici titolari che potrebbero riposare stasera sono Kessie e Saelemaekers.

13.04 - Stasera contro il Venezia, in mezzo al campo troveranno spazio Ismael Bennacer e Sandro Tonali, i quali verranno preferiti a Franck Kessie che non sta attraversando un grande momento di forma e che dunque partirà dalla panchina. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

12.44 - Tra i dubbi di formazione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Venezia a San Siro, ce n'è uno anche sulla fascia destra dove Alessandro Florenzi e Alexis Saelemaekers sono in ballottaggio per una maglia da titolare, con l'ex Roma in vantaggio per partire dal primo minuto.

12.25 - Stasera contro il Venezia, Stefano Pioli sembra intenzionato a dare una chance dal primo minuto in difesa a Matteo Gabbia, il quale dovrebbe giocare al fianco di Alessio Romagnoli. Turno di riposo quindi per Fikayo Tomori.

12.08 - Questi i convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli per il match di stasera contro il Venezia:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

12.00 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina le condizioni di Olivier Giroud: la buona notizia è che il mal di schiena è passato, ma il francese non ha ancora ritrovato la condizione migliore e quindi non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Venezia. L'ex Chelsea punta a rientrare sabato contro lo Spezia.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Venezia nel match valido per la 5^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale, vi terremo compagnia fino al fischio d'inizio della sfida e aggiorneremo su tutte le ultimissime novità. Restate con noi!!!