live mn - Verso Monza-Milan: Leao in panchina. Torna Chukwueze

vedi letture

19.43 - Queste le formazioni ufficiali per la sfida:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, V. Carboni; Colpani; Djuric, Dany Mota. All. Palladino. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colombo, Zerbin.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Nava, Simic, Kjaer, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Reijnders, Musah, Pulisic, Leao, Giroud.

19.19 - Il Milan è arrivato in pullman all'U-Power Stadium: CLICCA QUI per vedere il video

18.44 - La partita di questa sera tra Monza e Milan, in programma alle 20.45 all'U-Power Stadium (Brianteo), è stata assegnata alla direzione dell'arbitro Andre Colombo della sezione di Como. Una designazione inedita per i rossoneri che per la prima volta incroceranno il fischietto lariano. Diverso il discorso per la squadra brianzola che ha già arbitrato la squadra di Palladino in un precedente, curiosamente contro l'Inter, l'altra squadra milanese. Era la prima giornata di questo campionato e i nerazzurro vinsero 2-0 a San Siro contro il Monza. A livello globale, quella di questa sera sarà la ventiseiesima sfida di Serie A diretta dal signor Colombo che ha cominciato la sua carriera nel massimo campionato nella stagione 2021/2022. Nel corso di questo campionato ha già diretto dieci partite. In totale, in carriera in Serie A, ha sventolato 130 cartellini gialli e solamente 3 cartellini rossi. Basso anche il conto di rigori concessi: tre.

18.10 - Il Monza non subisce gol in casa da due partite (Monza-Sassuolo 1-0 e Monza-Verona 0-0): questo dunque un focus sulla fase difensiva del Monza nel proprio stadio. Infatti, questi i numeri casalinghi dei biancorossi in casa: all'U-Power Stadium sono 11 i gol subiti da inizio campionato da parte del Monza

17.48 - Secondo quanto viene riportato da ANSA, nelle scorse settimane ci sono stati due contatti tra Milan e Inter sul tema nuovo stadio. Non più sul progetto di San Siro, che sembra abbandonato nonostante i tentativi del Comune di salvare la situazione, ma su quello portato avanti dal club rossonero a San Donato: LEGGI QUI.

17.20 - Contro il Monza sarà la sfida n.17 nella storia del Milan. Finora 15 vittorie rossonere e una vittoria per il Monza. L'unica sconfitta risale alla Coppa Italia 1964-65, quando ai supplementari finì 2-1, con doppietta di Melonari in risposta al vantaggio rossonero firmato David. In quattro occasioni il Milan ha espugnato lo stadio di Monza con tre gol di scarto. In tre occasioni fu 4-1 e nell'altra fu 3-0. L'ultimo precedente è l'1-0 firmato Messias della scorsa stagione, per trovare un altro precedente si deve tornare indietro fino al 1987, quando il Milan vinse per 2-0 con doppietta di Marco Van Basten, nel primo turno di Coppa Italia, tuttavia si giocò... a San Siro, su richiesta del Monza stesso. Nel 1983 invece, stavolta a Monza, finì con un 4-1 firmato Jordan (doppietta), Pasinato e Serena, con gol di Pradella per il Monza.

16.33 - In questo ultimo periodo è decisamente on fire Rafa Leao, bravo e decisivo soprattutto in ottica assist (due nelle ultime due partite). Il numeri 10 rossonero si è nuovamente sbloccato in Europa con il gran gol siglato giovedì contro il Rennes. Questa nuova versione di Leao, finalmente uomo assist e atleta dallo strapotere fisico, può e deve tornare alla marcatura anche in campionato, con l'ultima rete in Serie A che risale dal lontano settembre 2023 (Milan-Verona 1-0).

16.00 - Sono tre i diffidati del Milan che, in caso di ammonizione questa sera contro il Monza, salteranno la prossima gara con l'Atalanta. I tre giocatori sono: Florenzi, Musah e Loftus-Cheek.

15.25 - Gli indisponibili rossoneri per questa partita sono 4: Kalulu, Tomori, Calabria e Pobega.

14.52 - Per la partita in casa contro il Milan le novità di Raffaele Palladino potrebbe essere la panchina di Colombo in attacco. Il giocatore cresciuto proprio nel settore giovanile milanista e arrivato in prestito era in ballotaggio Djuric per una maglia da titolare, ma potrebbe spuntarla a sopresa Valentin Carboni per un attacco senza riferimenti fissi. Alle sue spalle agiranno Colpani e Mota Carvalho. In mezzo al campo viste non perfette condizioni di Gagliardini, Bondo potrebbe affiancare Pessina. Sulle fasce Zerbin e Birindelli. In difesa davanti al portiere Di Gregorio spazio per Izzo, Pablo Marì e Carboni.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Dany Mota. All. Palladino

13.59 - Malick Thiaw, tornato in campo giovedì contro il Rennes in Europa League, è pronto a tornare stasera titolare nella sfida di campionato in casa del Monza: il tedesco prenderà il posto di Simon Kjaer e farà coppia con Matteo Gabbia al centro della difesa milanista. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Thiaw tornerà titolare 82 giorni dopo l'ultima volta (Milan-Borussia Dortmund di Champions League, il 28 novembre scorso, quando poi si infortunò).

13.35 - SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Assistenti: Filippo Valeriani - Stefano Del Giovane

Quarto uomo: Francesco Fourneau

VAR: Valerio Marini

AVAR: Marco Guida

12.58 - DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: Domenica 18 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power, Monza

TV: Dazn, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

12.33 - Adriano Galliani, ex ad rossonero ora al Monza, ha parlato così della gara di questa sera ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Tifavo Monza da bambino e poi sono tornato, con il Milan è stato un legame karmico. Ma ripeto è la partita di Silvio Berlusconi, non c’è giorno in cui non lo pensi. Se devo prendere una decisione mi chiedo cosa avrebbe fatto lui al mio posto. E’ stato il mio maestro di vita. Monza e Milan sono le due squadre che ha amato intensamente. A volte mi chiedeva: 'Come siamo andati?' e non capivo a quale delle due si riferisse. Dal nostro primo incontro, era il primo novembre 1979, ho visto tante volte i suoi occhi brillare ma due volte più di altre. Il 24 maggio 1989, la prima vittoria del Milan in Coppa Campioni dopo il 4-0 alla Steaua Bucarest. La seconda il 29 maggio 2022 alle 23 e 12, il momento in cui il Monza vince a Pisa e conquista la prima storica Serie A".

12.01 - AC Milan e PUMA hanno presentato la nuova quarta maglia per la stagione 2023/2024, realizzata con la partecipazione di PLEASURES, brand di streetwear californiano con base a Los Angeles. Una quarta maglia che ha una particolarità perchè è... doppia. Il nuovo kit presenta due versioni che fondono le influenze punk, metal e grunge del brand streetwear di Los Angeles con la bellezza dell'architettura gotica di Milano. Il kit è disponibile in due colourway contrastanti, che simboleggiano il passaggio dal tramonto all'alba - black e pristine -, consentendo ai tifosi di incarnare lo spirito di AC Milan dal giorno alla notte e in tutti i continenti, da Milano a Los Angeles. Per la prima volta nella storia del Club, le due versioni del Fourth Kit saranno utilizzate in partite separate. Nella partita casalinga contro il Napoli, l'11 febbraio, i giocatori hanno indossato la versione black, mentre il portiere ha sfoggiato la versione pristine, creando un contrasto visivo sul campo. Nella partita di stasera in trasferta contro il Monza questa dinamica sarà invertita.

11.45 - Stasera a Monza, rispetto alla gara di giovedì in Europa League contro il Rennes, Stefano Pioli dovrebbe cambiarne cinque: uno in difesa, due a centrocampo e due in attacco. In difesa non ci sarà Simon Kjaer il quale avrà un turno di riposo: al suo posto dentro Malick Thiaw che tornerà a giocare dal primo minuto 82 giorni dopo l'ultima volta (Milan-Borussia Dortmund del 28 novembre). Novità anche in mezzo al campo: giovedì contro il Rennes avevano infatti giocato Yunus Musah e Tijjani Reijnders, mentre stasera a Monza ci saranno Ismael Bennacer e Yacine Adli. In avanti, Pioli darà un turno di riposo anche Christian Pulisic e Olivier Giroud, entrambi molto utilizzati nelle ultime settimane. Al loro posto ci saranno Noah Okafor a destra e Luka Jovic al centro dell'attacco milanista. Confermati invece tutti gli altri: Maignan in porta, Florenzi e Theo Hernandez saranno i terzini, Gabbia al centro della difesa, Loftus-Cheek trequartista e ovviamente Leao a sinistra.

Amici e amiche di Milannews.it, grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie che arriveranno dal ritiro del Milan in vista della sfida di campionato di stasera in casa del Monza. Con un successo contro i brianzoli, i rossoneri supererebbero la Juventus e salirebbero al secondo posto in classifica. Restate con noi!!!