LIVE MN - Verso Sparta Praga-Milan: Kalulu e Maldini titolari, in avanti Colombo

19.35 - Ecco le formazioni ufficiali:

SPARTA PRAGA: Heka, Vitik, Plechaty, Lischka, Wieaner, Sacek, Souchek, Karabec, Polidar, Michev, Plasvaic. A dips.: Nita, Holec, Moberg-Karlsson, Krjci, Hanousek, Travnik, Vidheim, Krejci, Julis, GAbriel, Rynes. All.: Kotal.

MILAN: Tatarusanu; Conti, Kalulu, Duarte, Dalot; Krunic, Tonali; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. A disp.: Moleri, A. Donnarumma, Calabria, Rebic, Leao, Hernandez, Diaz, Musacchio, Gabbia, Kessie, Mionic. All.: Pioli.

18.14 - Secondo quanto riporta il sito ufficiale del club rossonero, nella quinta giornata contro il Celtic a San Siro, Brahim Diaz, che stasera contro lo Sparta Praga non dovrebbe essere titolare, è diventato il terzo giocatore del Milan a segnare partendo dalla panchina in questa Europa League. Solo l'Hoffenheim (cinque) ne conta di più.

17.37 - Nel Gruppo H di Europa League, quello che comprende anche il Milan, le squadre qualificate sono già note, ovvero i rossoneri e il Lille, ma resta da decidersi il posizionamento finale dei due club in vista del sorteggio dei sedicesimi di finale. Il Milan passa come primo se batte lo Sparta Praga in Repubblica Ceca e contemporaneamente i francesi non battono il Celtic in Scozia. Il Lille si qualifica come primo con una vittoria o se il Milan non batte i cechi.

17.25 - Samu Castillejo, che stasera giocherà titolare contro lo Sparta Praga e indosserà la fascia da capitano, ha preso parte a cinque gol in Europa League dal suo esordio con il Milan nel 2018/19 ad oggi (due gol e tre assist):nessun rossonero ha fatto meglio nel periodo, al pari di Hakan Calhanoglu. Lo riferisce il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.

16.58 - Per ricordare Paolo Rossi, ex attaccante milanista scomparso nelle scorse ore, il Milan scenderà in campo contro lo Sparta Praga con il lutto al braccio. Inoltre, durante il minuto di silenzio, verrà poggiata sulla panchina della squadra di Pioli una maglia rossonera con il nome di Paolo Rossi e probabilmente il numero 10. Lo riferisce Sky.

15.36 - In attesa di conoscere il proprio destino e se sarà testa di serie o meno, il Milan può già fissare sul proprio calendario la data di lunedì 14 dicembre. Il sorteggio prenderà il via a partire dalle ore 13 e si svolgerà al Quartier Generale UEFA a Nyon.

14.48 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, con ogni probabilità sarà Samuel Castillejo il calciatore del Milan che indosserà la fascia di capitano nella sfida di Europa League di questa sera in casa dello Sparta Praga. Lo spagnolo ha collezionato 79 presenze con la maglia rossonera da quando è arrivato nell'estate della stagione 2018-2019.

14.00 - Vediamo tutte le combinazioni possibili per i rossoneri in vista del sorteggio di lunedì 14 dicembre, tenendo presente che ai sedicesimi non è possibile incontrare una squadra già affrontata nei gironi e una squadra della stessa federazione. Le squadre che termineranno il gruppo al primo posto saranno teste di serie e giocheranno la gara di ritorno in casa, viceversa chi si qualificherà alla seconda, giocherà sul campo interno la gara di andata. Le 8 squadre provenienti dalla Champions League, invece, verranno equamente suddivise tra teste di serie e non teste di serie in base al punteggio raggiunto nel rispettivo raggruppamento.

AVVERSARIE POSSIBILI CON IL MILAN NON TESTA DI SERIE

Arsenal, Ajax*, Club Brugge*, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Manchester United*, Shakhtar Donetsk*, Villarreal più le altre 5/6 vincenti dei gironi, ancora da stabilire, ovvero una di ogni coppia seguente:

Slavia Praga/Bayer Leverkusen, Rangers/Benfica, Granada/PSV Eindhoven, Leicester/Braga, Tottenham/Anversa più l'eventuale squadra che vincerà il girone F (a meno che non sia il Napoli a farlo) e cioè una tra Real Sociedad e AZ.

AVVERSARIE POSSIBILI CON IL MILAN TESTA DI SERIE

Stella Rossa, Dinamo Kiev*, Krasnodar*, Olympiacos* e Salisburgo* più le altre 9/10 seconde dei gironi, ancora da stabilire, ovvero una di ogni coppia seguente:

Young Boys/Cluj, Molde/Rapid Vienna, Slavia Praga/Bayer Leverkusen, Rangers/Benfica, Granada/PSV Eindhoven, Leicester/Braga, Maccabi Tel Aviv/Sivasspor, Anversa/Tottenham, Wolfsberger/Feyenoord più l'eventuale squadra seconda nel girone F (tranne il Napoli) e cioè una tra Real Sociedad e AZ.

*squadre provenienti dalla Champions League

12.59 - Come riferito da Sky Sport, il Milan questa sera scenderà in campo a Praga contro lo Sparta con il lutto al braccio per commemorare Paolo Rossi, scomparso nella notte a 64 anni a causa di un male incurabile. L'ex attaccante ha giocato nei rossoneri nella stagione 1985-1986.

12.26 - Secondo quanto riferito da Sky Sport, contro lo Sparta Praga questa sera giocherà Pierre Kalulu al centro della difesa insieme a Duarte e non Gabbia, che riposerà. Daniel Maldini ha vinto il ballotaggio con Brahim Diaz e sarà il trequartista dietro a Lorenzo Colombo.

12.02 - Riecco Lorenzo Colombo. Di nuovo dall’inizio, a guidare il "suo" Milan là davanti, proprio come a inizio stagione, quando l’emergenza in attacco gli ha spianato la strada in prima squadra. E lui, centravanti di belle speranze con tanta voglia di sfondare, si è fatto trovare pronto, contribuendo alla qualificazione alla fase a gironi di Europa League e alle prime vittorie in campionato.

TANDEM DAL VIVAIO - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, questa sera, contro lo Sparta Praga, Colombo avrà una nuova occasione per sciogliere un po’ le gambe dopo le tante panchine e confermare le sue qualità. E al suo fianco (o meglio, qualche metro più indietro) potrebbe ritrovarsi l’amico Maldini. Mister Pioli, infatti, sta pensando di concedere una chance anche a Daniel, il quale potrebbe relegare in panchina Diaz (il ballottaggio è ancora in corso).

GIOVANI ALL’ATTACCO - Per Maldini vale lo stesso discorso di Lorenzo: gli spazi sono pochi (sulla trequarti c’è grande abbondanza, tra il titolare Calhanoglu e lo stesso Brahim) e occorre aver pazienza, attendere la propria occasione e provare a sfruttarla. Insomma, un 19enne e un 18enne a comporre l’asse centrale dell’attacco rossonero: la linea verde del Milan sempre in primo piano.

10.12 - Questa sera il Milan affronterà l'ultimo impegno del girone di Europa League. L'ultima sfida prima dei sedicesimi, a cui il Milan è gia qualificato, vedrà di fronte i rossoneri e lo Sparta Praga in una sfida in cui il Milan potrà giocarsi il primo posto in caso di sconfitta o pareggio del Lille sul campo del Celtic. La partita, in particolare, sarà visibile dalle 21.00 su Sky Sport 1 (canale 201).

Amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Sparta Praga-Milan, ultima gara del gruppo H, che potrebbe regalare ai rossoneri, già qualificati, l'accesso come testa di serie ai sedicesimi di Europa League. Oltre alla vittoria, al Diavolo servirà che il Lille non riesca a vincere contemporaneamente sul campo del Celtic. Restate con noi per non perdere le ultime di formazione, le statistiche sulla gara e le curiosità.