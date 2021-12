LIVE MN - Verso Udinese-Milan, sarà ancora Ibra a guidare i rossoneri

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Udinese-Milan, gara in programma questa sera alle 20.45 alla Dacia Arena. Grande attesa per questa importante sfida che fa seguito alla sconfitta interna contro il Liverpool in Champions League che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dalle coppe europee per questa stagione. La squadra di Stefano Pioli, oggi ha l’opportunità, con una vittoria, di allungare in classifica sulle concorrenti in attesa che esse giochino domani. Seguiteci!

13.02 - Ecco i convocati di mister Pioli:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Maldini.