LIVE MN - Verso Verona-Milan: rossoneri in emergenza al Bentegodi

Milan, la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao

11.23 - Zlatan Ibrahimovic è arrivato poco fa all'hotel che ospita il Milan. Lo svedese, dopo la serata conclusiva del Festival di Sanremo, si è presentato oggi a Verona per stare vicino ai compagni di squadra, che nel pomeriggio sfideranno l'Hellas di Juric al Bentegodi.

11.16 - Ecco i 23 giocatori del Verona convocati da mister Juric per la gara di oggi contro il Milan: Silvestri, Dimarco, Veloso, Faraoni, Lovato, Barák, Lazović, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilić, Çetin, Ceccherini, Zaccagni, Günter, Berardi, Magnani, Pandur, Dawidowicz, Sturaro, Bessa, Tameze, Lasagna. Sono cinque gli assenti per infortunio nella squadra gialloblù. Si tratta di Vieira, Colley, Kalinic, Rüegg e Benassi

11.03 - Theo Hernandez e Sandro Tonali potrebbero partire dalla panchina nella gara contro l'Hellas. Il terzino e il centrocampista sono stati convocati da Pioli per la trasferta di Verona, ma non solo al meglio: per questo il tecnico rossonero potrebbe decidere di non rischiarli in vista anche dei prossimi, decisivi impegni della squadra tra campionato ed Europa League.

11.02 - Dove vedere Verona-Milan? La partita inizierà alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

11.01 - Hellas-Milan, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Orsato

Assistenti: Giallatini-Preti

IV° Uomo: Ayroldi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi

11.00 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leao, Roback.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Verona-Milan, gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Dopo il deludente pareggio interno con l'Udinese, i rossoneri saranno di scena al "Bentegodi" contro un avversario temibilissimo: l'Hellas di mister Juric. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.