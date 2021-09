LIVE MN - Youth League, Milan-Atletico (1-1) - Ottima prestazione e primo punto per i rossoneri

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il Milan Primavera trova il primo punto in Youth League grazie al pareggio per 1-1 con l'Atletico Madrid. La partita inizia in salita per i rossoneri, con la squadra di miester Giunti che si trova sotto di un gol al 22'. Ottima reazione del Milan che, ad un minuto dallo scadere del primo tempo, trova la rete del pareggio grazie a Gala. Nel secondo tempo i rossoneri rischiano di trovare il vantaggio in diverse occasioni: la più pericolosa è quella di Alesi, a dieci minuti dal termine, con la conclusione che fa la barba al palo. Ottima pareggio, quindi, per i rossoneri.

94' Finisce qui tra Milan e Atletico: è 1-1!

92' Cambio nell'Atletico: fuori Moreno, dentro Javier Curras.

90' Quattro minuti di recupero.

84' Cambio nel Milan: fuori Obaretin, dentro Nsiala.

83' Ammonizione per Foglio.

81' Doppio cambio tra i Colchoneros: dentro Lucas Riocy e Gismera, fuori Barrios e Serrano Martinez

80' OCCASIONE MILAN! Di Gesù serve Alesi, che di mancino prova a piazzare il pallone ma la conclusione termina fuori di pochissimo.

75' Cambio nell'Atletico: dentro Vilan Alonso, furoi El Jebari

72' Doppio cambio nel Milan: fuori Capone e Bozzolan, dentro Kerkez e Foglio.

71' Ci prova Serrano Martienz dalla distanza: palla fuori.

65' Secondo cambio nel Milan: dentro Amore, fuori Roback.

61' Giallo per Alciturri.

60' Altra occasione per l'Atletico. Martin, lanciato a rete, non riesce a concludere in porta grazie ad un intervento prodigioso in chiusura da parte di Bosisio

50' Occasione Atletico! Conclusione di Martin dal limite dell'area e Desplanches evita il gol con una grandissima parata, mantenendo di fatto il risultato sull'1-1.

47' Subito Milan! Discesa sulla sinistra di Bozzolan, palla in mezzo per Capone che calcia a botta sicura, ma la conclusione viene deviata.

45' Primo cambio del Milan: fuori Bright, dentro Rossi.

45' Si riparte! Questa volta è il Milan a muovere il primo pallone della ripresa.

Dopo i primi 10 minuti di un ottimo Milan, l'Atletico sale in cattedra e sblocca il match al 23esimo minuto, grazie anche ad una incertezza di Desplanches. I rossoneri, però, non si perdono d'animo e ad un minuto dalla fine della prima metà di gioco trovano il gol del pareggio grazie all'inserimento di Gala, che a tu per tu con Iturbe non sbaglia.

45' Fine primo tempo.

44' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Di Gesù serve Gala dentro l'area, il centrocampista si ritrova a tu per tu con Iturbe e non sbaglia. 1-1!

39' Ci prova Di Gesù da fuori area, ma Iturbe è attento e smanaccia via il pallone.

33' Ora è l'Atletico in controllo del match.

29' Ci prova El Jebari dalla lunga distanza, ma Di Gesù è sulla traiettoria e devia la traiettoria della palla.

24' Ammonito Obarettin.

22' Gol dell'Atletico! Brutto errore di Desplanches su una conclusione ravvicinata di El Jebari e palla che entra in porta. 1-0 Atleti.

21' Pericolo Atletico! Cross di Barrios per Carlo Martìn, che in estirda colpisce la traversa.

20' Buona azione dell'Atletico che porta al tiro Moreno, ma la conclusione termina fuori.

14' Prima conclusione del match da parte dei rossoneri: ci prova Capone dai 25 metri, ma la sfera termina alta sopra la traversa.

5' Inizio coraggioso da parte del Milan: cross di Coubis per Gala, ma il numero 24 rossonero era in fuorigioco.

1' Si parte! Il primo pallone è dell'Atletico.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti direttamente dal Centro Sportivo Vimsara, sede della sfida di UEFA Youth League tra Milan e Atletico Madrid, partita valida per la seconda giornata del fase a gironi. I rossoneri dopo la sconfitta contro il Liverpool, nonostante un'ottima prestazione, sono a caccia della prima vittoria nella massima competizione europea giovanile. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atletico Madrid:

MILAN (4-3-3): Desplanches, Coubis, Bosisio, Obaretin, Bozzolan, Bright, Di Gesù, Gala, Alesi, Roback, Capone. A disp.: Pseftis, Kerkez, Makengo, Folgio, Bjorklund, Rossi, Amore. All.: Giunti.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Iturbe, Roldan, Bonar, Camara, Navarro, Alberto Moreno, Barrios, Serrano, Corral, Martin, El Jebari. A disp.: Alvaro Moreno, Kostis, Curras, VAldera, Aitor Gismera, Vilan, Ricoy. All.: Garcia.