LIVE MN - Youth League, Milan-Club Brugge (1-1): fine della partita...

Youth League, Milan-Club Brugge (1-1): fine della partita...

97' Fine della partita.

96' Parata clamorosa di De Corte!!! Discesa pazzesca sulla destra di Albè, tocco arretrato per Ossola che controlla in area e calcio con il sinistro, ma il portiere dei belgi compie un vero e proprio miracolo e devia la palla in angolo.

95' GOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!! Cross dalla destra di Comotto e colpo di testa di Ossola che insacca. Pareggio più che meritato del Milan.

94' Sponda di Ossola per Comotto che calcia dal limite dell'area, De Corte devia in angolo.

92' Ammonito anche Sala.

91' Bel cross dalla sinistra di Perera e colpo di testa di Ossola che anticipa il diretto avversario, ma la sua conclusione finsce alta sopra la traversa.

90' Sette minuti di recupero.

89' Giallo per Vandeperre.

88' Altra occasione enorme per il Diavolo: cross di Sala, la palla arriva sul secondo palo a Comotto che tutto solo non riesce a colpire bene di testa e la palla finisce tra le braccia di De Corte.

87' Ultimo cambio nel Milan: esce Scotti, entra Lamorte.

85' Angolo per il Milan: cross dalla destra di Perin, la palla arriva fuori area a Perera che prova il sinistro di prima intenzione, ma la difesa del Club Brugge respinge anche questa conclusione.

81' Ultimi due cambi nella formazione belga: fuori Da Silva e Yakymenko, dentro Naert e Braspenning.

78' Grande accelerazione di Albé che arriva davanti a De Corte, ma è bravo il portiere del Club Brugge a respingere la sua conclusione.

76' Doppia sostituzione di Guidi: nel Milan escono Liberali e Malaspina ed entrano Perin e Sala.

74' Cambio nel Club Brugge: fuori Deuwel, dentro Poeketie.

72' Ripartenza velocissima di Furo che arriva davanti a Pittarella, ma è bravissimo il portiere rossonero che intercetta il pallone in uscita bassa. La palla arriva a Da Silva che prova a segnare a porta vuota da posizione molto defilata, conclusione che finisce fuori.

70' Un'altra chance per il Milan che ora meriterebbe il pareggio: cross arretrato dalla sinistra di Perera per Bonomi che calcia di prima intenzione, pallone a lato alla sinistra di De Corte.

69' Doppia sostituzione nel Milan: escono Stalmach e Colombo, entrano Ossola e Albè.

68' Altra buona chance per il Milan: cross dalla destra di Colombo e colpo di testa di Scotti, pallone altro non di molto sopra la traversa.

65' Angolo per il Milan: cross dalla destra, Paloschi salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto.

64' Errore in impostazione del Club Brugge, Stalmach ruba palla a un difensore dei belgi, la palla arriva a Scotti che si gira e calcia con il destro, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore avversario in corner.

58' Occasione importante per il Milan: ripartenza fulminea dei rossoneri, la palla arriva a Bonomi che entra in area ma invece di calciare prova a servire Scotti e così viene fermato in scivolata da un difensore del Club Brugge.

58' Ammonito anche Liberali.

55' Altro cambio tra gli ospiti: esce Bisiwu, entra Kamara.

50' Ammonito anche Stalmach.

48' Giallo per Paloschi.

45' Inizia il secondo tempo del match. C'è stato un cambio nel Club Brugge durante l'intervallo: fuori Jensen, dentro Amengai.

- La Primavera del Milan ha chiuso sotto di un gol il primo tempo del match di Youth League contro il Club Brugge. Meglio i rossoneri in questa prima frazione di gioco, ma a sbloccare il risultato è stato al 41' il centravanti dei belgi Furo, bravo a sfruttare un retropassaggio sbagliato da capitan Stalmach. Un vero peccato per i ragazzi di mister Guidi che hanno avuto qualche buona occasione per segnare, in particolare con Scotti dopo 8' (clamoroso salvataggio in scivolata sulla linea di Verlinden).

47' Fine del primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

41' GOL DEL CLUB BRUGGE!!! Retropassaggio sbagliato di Stalmach, ne approfitta Furo che salta Pittarella che insacca a porta vuota.

34' Si rivede in avanti anche il Club Brugge: cross dalla destra per Verlinden che anticipa tutti sul primo palo, ma il suo tocco al volo con il destro finisce alto sopra la traversa.

29' Bonomi trova in area Libera che si gira e calcia, ma la sua conclusione viene deviata in corner.

27' Ritmi bassi in questa fase del match.

23' Angolo per il Milan dalla sinistra, sul pallone Stalmach: tocco corto per Liberali che prova l'uno contro uno, ma viene fermato da un giocatore del Club Brugge poco prima di entrare in area.

18' Malaspina ci prova dalla distanza, pallone alto sopra la traversa ch non preoccupa il portiere dei belgi.

14' Si vede ancora in avanti il Milan che conclude un'altra volta verso la porta del Club Brugge: Liberali riceve palla in area e prova il sinistro, De Corte devia in angolo.

13' Bello spunto sulla sinistra di Bonomi che si accentra e prova il destro, pallone respinto in angolo da un difensore belga.

8' Clamorosa occasione per il Milan: pasticcio della difesa belga, Scotti salta il portiere e calcia a porta vuota, ma c'è uno strepitoso salvataggio in scivolata sulla linea di Verlinden che salva un gol praticamente fatto.

4' Il primo angolo della sfida è del Club Brugge: cross dalla destra di Granados, Pittarella allontana la palla con i pugni.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Club Brugge.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla Puma House of Football di Milano dove tra poco la Primavera del Milan scenderà in campo contro il Club Bruges nella sfida valida per la terza giornata di Youth League. Nelle prime due partite della competizione, la squadra di mister Guidi ha ottenuto un pareggio contro il Liverpool e una sconfitta contro il Bayer Leverkusen. La squadra belga ha invece collezionato due pari contro Borussia Dortmund e Sturm Graz. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Pittarella; Colombo, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Stalmach, Malaspina, Comotto; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Sala, Lamorte, Lontani, Ossola, Albè, Vladimirov. All. Federico Guidi

CLUB BRUGGE (4-3-3): De Corte; Yakymenko, Verlinden, Deuwel, Vandeperre; Delorge, Granados, Da Silva; Jensen, Furo, Bisiwu. A disp.: Vanden Driessche, Poeketie, Okon-Engstler, Naert, Braspenning, Amengai, Callens, Kamara, Van Britsom. All. Robin Veldman