Loftus-Cheek, il giocatore perfetto per il gioco di transizione del Milan. Ma può e deve fare di più...

Qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata a gazzetta.it, Massimo Ambrosini, grande ex centrocampista e capitano del Milan, ha parlato così di Ruben Loftus-Cheek: "Loftus-Cheek? Deve alzare l’asticella perché uno col suo fisico e con le sue qualità non può farle vedere così poco. In un calcio di transizione come quello del Milan, e in una squadra dove non arrivano così tanti gol dal reparto offensivo, i centrocampisti devono alzare il livello. Il Milan gioca con delle ali a cui piace dribblare, e allora poi l’area in qualche modo va riempita".

ALTI E BASSI - Arrivato in estate a titolo definitivo dal Chelsea, l'inglese ha avuto un buon impatto in maglia rossonera, anche se la sensazione è che debba far ancora vedere il meglio delle sue qualità: fino a questo momento, Loftus-Cheek ha avuto diversi alti e bassi, alternando prestazioni da grandissimo giocatore, come per esempio quella a San Siro contro il PSG in Champions League, ad altre più deludenti in cui non è riuscito a lasciare il segno.

ALZARE L'ASTICELLA - Come spiegato da Ambrosini, un giocatore così fisico, bravo nelle transizioni e negli inserimenti, può e deve fare di più, soprattutto in fase offensiva. Al momento, l'inglese è fermo ad un solo gol segnato a Cagliari con un bel tiro da fuori area, ma uno con la sua stazza dovrebbe far sentire maggiormente la sua presenza in area di rigore e dare una mano ad Olivier Giroud che troppo spesso è da solo contro i difensori avversari. Come ha fatto vedere contro il PSG a San Siro, poi, l'ex Chelsea ha una progressione che può davvero spaccare in due le squadre avversarie. Purtroppo, però, per farlo deve essere al top dal punto di vista fisico e nelle ultime settimane il suo rendimento è stato condizionato da qualche problema fisico (prima una lesione al muscolo pettineo, poi subito dopo un'infiammazione pubico-addominale).