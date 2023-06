Lorenzo Colombo "torna" al Milan, ma quale sarà il suo futuro? Un nuovo prestito potrebbe essere la scelta più "giusta"

MilanNews.it

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma questa mattina è arrivata anche l'ufficialità: Lorenzo Colombo, attaccante riscattato qualche giorno fa dal Lecce, è stato controriscattato dal Milan. Questo il comunicato ufficiale del club pugliese: "L'U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante Lorenzo Colombo, l'A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".

NUOVO PRESTITO? - Il giorno del raduno a Milanello ci sarà quindi anche lui, ma non si sa ancora se sarà destinato a restare in rossonero oppure il suo futuro sarà in prestito in qualche altra squadra. Sono queste le due opzioni per Colombo, autore di una buona stagione con la magla del Lecce, chiusa con 5 gol in 33 partite, compreso quello che lo scorso 28 maggio ha regalato la salvezza aritmetica ai giallorossi (0-1 contro il Monza). Vista la rivoluzione che dovrebbe andare in scena nel reparto offensivo del Milan, c'è da capire dunque quale sarà il futuro del prodotto del settore giovanile milanista, il quale con ogni probabilità è destinato ad un altro prestito.

PERCORSO DI CRESCITA - E' questo, al momento, lo scenario più probabile e forse quello migliore anche per lui perchè così avrà modo di proseguire la sua crescita, giocando con continuità e avendo un ruolo da protagonista. Cosa che ovviamente al Milan difficilmente potrebbe avere. Ma non si può escludere ancora del tutto una sua permanenza a Milanello perchè dipenderà anche da cosa riuscirà a fare il Diavolo sul mercato, con Colombo che magari potrebbe restare per fare la terza punta alle spalle di Giroud e del nuovo innesto che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Ma in questo caso le chance di giocare sarebbero davvero pochissime e quindi rischia di bloccare il suo percorso di crescita. Vedremo cosa succederà, l'unica certezza è che il controriscatto di Lorenzo è ufficiale e lui è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Poi quale sarà il suo destino è ancora tutto da scoprire...