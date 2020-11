Luci (spente) a San Siro. La prova del nove è in arrivo

Si ferma a 8 mesi l'imbattibilità del Milan, dalla vigilia di un lockdown all'altro: era infatti dall'8 marzo (Milan-Genoa 1-2) che i rossoneri non perdevano una gara ufficiale in tutte le competizioni. La sconfitta contro il Lille è di quelle senza appello per il Diavolo, che è andato sotto per un rigore generoso (comunque molto ingenuo Romagnoli ad appoggiare le mani su Yazici) concesso ai francesi. Nella ripresa, poi, si è avuta la conferma che fosse una serata nera per la squadra di Pioli trascorsi solamente 10 minuti, quando Donnarumma ha commesso un errore grossolano. Una topica come non si vedeva da tempo dalle parti di Gigio, che ha causato il 2-0 dei francesi. A quel punto si è spenta completamente la luce nel Milan, che ha subito anche il terzo gol a stretto giro di posta. E' stata una sfida in cui i rossoneri hanno palesato anche un po' di stanchezza a livello fisico/mentale, come già si era intravisto a Udine nell'ultima sfida di campionato.

PROVA DEL NOVE IN ARRIVO - L'occasione per dimostrare il salto di qualità a livello mentale arriverà già domenica per Romagnoli e compagni, quando a San Siro sarà ospite il Verona. La squadra di Juric può rappresentare un ostacolo molto ostico per la banda di Pioli, considerando la grande solidità in fase difensiva. I gialloblù, infatti, hanno la miglior difesa del campionato con solo 3 reti subite in 6 partite. Il Milan ha l'occasione di mantenere la vetta della classifica prima della pausa per le nazionali. L'obiettivo è dimostrare che la squadra sta diventando grande e può ambire ai primi quattro posti della classifica, che significherebbero l'agognato ritorno in Champions League, atteso dalle parti di Milanello da più di un lustro.