Magic Mike, tanti auguri al portiere più moderno del pianeta

© foto di www.imagephotoagency.it

Ventisette anni ed una giornata da vivere all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Oggi compie gli anni il portiere più moderno che esiste sul nostro pianeta. Arrivato la scorsa estate in punta di piedi dal Lille campione di Francia, Mike Maignan quest'anno ha confermato la super stagione che aveva disputato in terra natia con la maglia rossoblu. Un estremo difensore che rende le proprie porte degli autentici fortini, dato che i clean sheet fioriscono come trifogli in un prato verde: il migliore, per questo dato, sia oltre le Alpi che nel Bel Paese. All'inizio dell'avventura il suo compito era quello di cercare di rattoppare il buco lasciato da Donnarumma, ma i fatti hanno distrutto completamente le attese, regalando al popolo rossonero uno dei portieri più completi in Europa ed al mondo.

ORA LA NAZIONALE - Dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo, Maignan si sta preparando per arrivare in formissima sia allo start di questa nuova stagione in maglia rossonera che al Mondiale invernale in Qatar. Riuscire a strappare la maglia da titolare ad un mostro sacro francese come Hugo Lloris sarebbe la giusta ricompensa per lo spettacolo offerto in questi ultimi 730 giorni. Ma soprattutto per aver dimostrato ai devoti al calcio che il ruolo di portiere dovrà necessariamente cambiare nei prossimi anni. Un precursore - che il Milan si tiene stretto - di un gioco che diventerà sempre più totale, con il ruolo del calciatore più difensivo che sarà chiamato a dei cambiamenti storici. Ma Mike è già avanti rispetto ai colleghi, sia mentalmente (un leader, un trascinatore ed un guerriero, perché non bisogna dimenticare il recupero lampo dall'infortunio alla mano) che tecnicamente. Tanti auguri Mike!