Maignan, un gigante con il compito di far sognare il Milan

Dopo tante settimane di attesa finalmente oggi inizia l'avventura rossonera di Mike Maignan. Arrivato dal Lille per circa 13 milioni di euro, il terzo portiere della Nazionale francese è pronto per la nuova sfida che lo attende. Sarà difficile, ma non impossibile per un "duro" come lui, prendere le veci di un top-player come Gianluigi Donnarumma. Ma "Iron Mike" non ha paura, anzi. Questa nuova esperienza può essergli utile per sostituire Lloris tra i pali della sua Francia. Il futuro inizia da oggi.

SUBITO AL LAVORO - Sia dentro che fuori dal campo. Durante le vacanze Maignan ha passato tutto il tempo ad allenarsi con esercizi di basket, pugliato, tennis ed MMA. La parola relax è sì esistita, ma per un tempo molto limitato. E non è tutto. Perché Mike, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, ha preso delle ripetizioni di italiano: la lingua, si sa, è la prima cosa da imparare per integrarsi al meglio in un nuovo Paese. Le sue intenzioni sono ormai chiare, l'impegno ed il sacrificio sono il motto di battaglia.

EREDITÀ DA RACCOGLIERE - Mike dovrà dare il massimo. Anche di più. Le prodezze dimostrate negli scorsi anni dal nuovo portiere del Paris Saint-Germain sono difficili da raggiungere. Ma il classe '95 gode di un forte vento a favore, già dal giorno zero. Per questo Maignan dovrà diventare il nuovo idolo dei tifosi e dovrà far sognare il Milan. Un sogno possibile perché il nativo di Cayenne ci è già riuscito in Ligue 1 con il suo tanto amato Lille (con ben 19 clean sheet!). Si sa che la Serie A è un campionato totalmente diverso, ma è l'esperienza a far la differenza. Quella che Mike si è guadagnato nell'ultima stagione.