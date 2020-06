Malang Sarr, un’occasione per la difesa da cogliere al volo

In un mercato inevitabilmente condizionato dall’emergenza Coronavirus, la parola d’ordine per molte squadre sarà ‘opportunità’. I mancati guadagni, infatti, porteranno scarsa liquidità nelle casse dei club che nella prossima estate dovranno concentrarsi su scambi e parametri zero per rinforzare le proprie rose. In quest’ultimo mondo fatto di opportunità, a partire dal 30 giugno, vi entrerà anche l'interessante profilo di Malang Sarr. Classe 99’, il giovane difensore francese rappresenta una grande occasione e le tante squadre che lo seguono, in questo senso, lo testimoniano.

OPPORTUNITA’ - Per talento, carta d’identità e affidabilità, Sarr è un giocatore da non lasciarsi scappare. 1 metro e 85 per 73 kg, il giovane difensore francese è da diversi anni una colonna portante delle nazionali transalpine e del Nizza. Esordiente a soli 17 anni in prima squadra, Malang Sarr in quattro stagioni ha già disputato 102 partite e segnato 3 gol con la maglia dei francesi. Difensore centrale dalla grande struttura fisica, il classe 99’ è dotato di una grande rapidità che lo rende collocabile anche sulla corsia sinistra come terzino. Da quasi 15 anni tra le file del Nizza, Sarr ha deciso di non rinnovare il proprio contratto per fare un passo avanti nella sua carriera. Uno step che, per talento e maturità, può affrontare con tutte le carte in regola.

GRANDE CONCORRENZA - Il profilo di Sarr, senza dubbio, rappresenta un’opportunità per tantissimi club e in questo senso la nutrita concorrenza sul giocatore è una realtà inevitabile. Napoli, Inter e Lazio insieme a diversi club della Premier League sono solo alcune delle squadre che seguono il giocatore che, recentemente, è entrato anche nell’orbita del Milan. Nel progetto rossonero, improntato su giovani pronti e di prospettiva, Sarr rappresenterebbe il partner difensivo perfetto per Romagnoli con cui andrebbe a comporre una coppia talenutosa e affidabile. La concorrenza è nutrita e difficile da battere ma il Milan tenterà di convincere Sarr a continuare vestire i colori rossoneri: da quelli francesi del Nizza a quelli italiani del Diavolo.