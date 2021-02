Mandzukic, Tomori, Conti e non solo: tutte le operazioni ufficiali del Milan durante il mercato di gennaio

Pochi istanti fa c'è stato il classico "gong" che ha segnato la chiusura del mercato di gennaio. Una sessione di calciomercato in linea con le aspettative: l'emergenza legata al Coronavirus ha lasciato segni indelebili anche nel mondo del calcio e i trasferimenti ne hanno risentito. Non ci sono stati colpi pirotecnici e sensazionali, ma tante operazioni a zero, in prestito o con scambi. Nonostante le difficoltà evidenti il Milan è riuscito a "fare quello che voleva". Parole di Paolo Maldini: "Un mercato che ci ha visto protagonisti, la proprietà ci ha permesso di fare quello che volevamo entro certi paletti economici, dobbiamo essere grati. Abbiamo la squadra per poter andare in fondo in entrambe le competizioni". Il Direttore Tecnico rossonero, affiancato dall'esperto DS Massara, ha completato diverse operazioni in entrata ed in uscita. Vediamole nel dettaglio:

ACQUISTI

Mario Mandzukic: L'attaccante croato si è legato al Milan con un contratto di 6 mesi con l'opzione per un rinnovo annuale. L'ex Juventus rinforza il reparto offensivo con la sua esperienza e la sua cultura del lavoro che in Italia abbiamo potuto apprezzare nei suoi anni con i bianconeri di Max Allegri. Pioli potrà schierarlo sia come punta centrale e sia come esterno largo a sinistra.

Soualiho Meite: Centrocampista prelevato dal Torino con la formula del prestito di sei mesi con diritto di riscatto, per un'operazione dal costo potenziale di circa 8-9 milioni. Il francese rinforza la batteria di mediani di mister Pioli, sarà utile per dare il cambio a Kessie, Bennacer e Tonali. L'ex granata si è detto entusiasta della possibilità di giocare per una squadra importante come il Milan.

Fikayo Tomori: Seguito già dalla scorsa estate, come ammesso dallo stesso Maldini, il pressing asfissiante del Milan alla fine ha dato i suoi frutti: il Chelsea ha lasciato partire il talentuoso difensore con la formula del prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato a circa 28 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto importante, ma le prime apparizioni in campo del centrale hanno stupito piacevolmente. Fino a giugno Fikayo avrà sicuramente molte occasioni per poter dimostrare di valere la cifra concordata per il riscatto.

CESSIONI

Leo Duarte: L'esperienza rossonera del brasiliano è stata sicuramente sfortunata, solo 9 presenze in un anno e mezzo, e allora è arrivata la scelta di andare altrove per trovare continuità. Il centrale è stato ceduto al Başakşehir con la formula del prestito fino a giugno 2022 con diritto di riscatto a favore dei turchi.

Andrea Conti: Così come Duarte anche il terzino rossonero ha scelto di cambiare aria per ritrovare una continuità che al Milan, soprattutto per infortuni gravi, non ha mai avuto. Conti è stato ceduto al Parma in prestito di sei mesi con obbligo di riscatto, fissato a circa di 7 milioni di euro, legato alla salvezza dei ducali.

Mateo Musacchio: Quasi come un fulmine a ciel sereno Mateo Musacchio è stato ceduto a titolo definitivo alla Lazio. Il difensore argentino non ha praticamente mai visto il campo nell'ultimo anno a causa dell'operazione alla caviglia a cui si è sottoposto nella scorsa stagione. L'ex Villarreal ha lasciato i rossoneri dopo 75 presenze in tre anni e mezzo.

Lorenzo Colombo: Il prodotto del settore giovanile rossonero, dopo un avvio di stagione con qualche presenza e il primo gol a San Siro contro il Bodo/Glimt, è stato ceduto in prestito secco alla Cremonese. Il talentuoso attaccante troverà continuità e minuti, cosa che al Milan sarebbe stata difficile vista l'agguerrita concorrenza.