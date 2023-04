Massa e Di Bello, ennesimo disastro! Motta fa peggio: come si fa a dire che non erano rigori?! Pioli incazzato, Marelli incredulo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MASSA E DI BELLO: CHE DISASTRO!

Disastroso l'arbitro Davide Massa e il VAR Marco Di Bello in Bologna-Milan.

Il fischietto d'Imperia ha sbagliato in tantissimi episodi: sul gol del Bologna c'era un fallo evidente di Aebisher su Ballo-Tourè non fischiato, poi c'erano ben due rigori NETTISSIMI per i rossoneri su Rebic (pestone nettissimo di Soumaoro su Rebic) e sul tocco di mani (braccio molto molto largo) di Soumaoro. Da valutare anche l'episodio con Saelemaekers (contatto tra le gambe con Dominguez). Imbarazzante anche la gestione del recupero: 0 minuti nel primo tempo, solo 3 nel finale.

Tra l'altro, non è la prima volta che danneggia il Milan... Era lui, infatti, l'arbitro di Milan-Napoli che, nel 2021, tolse ai rossoneri il gol di Kessie per l'incredibile e mai visto fuorigioco di Giroud. Ed era sempre lui l'arbitro di Juventus-Milan nel 2017, quando non concesse un clamoroso rigore ai rossoneri per fallo di mani di De Sciglio su cross di Calhanoglu.

THIAGO MOTTA FA FINTA

Incredibile, poi, quanto dichiarato da Thiago Motta, allenatore del Bologna, nel post partita, il quale non è stato assolutamente obiettivo nelle valutazioni: "Mi stupiscono molto i commenti di Marelli. I due rigori non sono assolutamente rigori. Lucumi non può fare altro che toccare la palla col braccio per mantenere l'equilibrio del corpo. Su Soumaoro per Rebic: se è questo è rigore andiamo per strada perché non è questo il gioco del calcio. L'arbitro ha fatto una buona partita Non entriamo in questo gioco qua, non mi piace proprio. Dove doveva mettere la mano Lucumi? Altrimenti chiediamo ai magazzinieri di fare i pantaloncini con le tasche. Su Rebic se un contatto del genere diventa un rigore possiamo chiudere il quaderno del calcio e andiamo tutti a casa".