Massara a DAZN: "Rinnovo Ibra, fiduciosi di poter definire un accordo in via imminente. Per Gigio e Calhanoglu non ci sono novità"

Il DS rossonero Ricky Massara è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Genoa:

Sul turno di campionato: "Ha una grande importanza, vogliamo tornare a vincere in casa. Vogliamo ritrovare una marcia casalinga che assomigli a quella in trasferta".

Sulla rinuncia di Mandzukic: "Un gesto raro di un calciatore che ha mostrato valori etici di grandissimo livello. È rammaricato di non aver potuto dare il suo contributo in campo, nelle ultime 8 partite avrà la possibilità di dimostrarlo".

Sui rinnovi: "Per Ibra siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo con lui, per gli altri non ci sono novità ma siamo sereni perché la società ha fatto la sua parte, ha composto cifre importanti, confidiamo che possano portare a un buon esito per gli accordi".

Su Scamacca: "Il Milan ha già attaccanti molto forti, ci sono tanti ragazzi giovani che ambiscono a crescere di fianco a Ibra e noi facciamo crescere i nostri e siamo felici così. Scamacca è un ottimo giocatore, sta facendo vedere bellissime cose ma credo che il suo percorso sia ancora tutto da scrivere".